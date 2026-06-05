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    Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్.. బుక్‌మైషోలో గంటకు 40 వేల టికెట్స్ సేల్స్, ట్రేడ్ వర్గాలకు మైండ్ బ్లాక్

    Peddi: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో వచ్చిన మాస్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ (Peddi) థియేటర్లలో రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. ఓపెనింగ్ డే రోజే బ్లాక్‌బస్టర్ టాక్ రావడంతో బుక్‌మైషోలో ఏకంగా గంటకు 40 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవుతూ సరికొత్త సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది.

    Jun 5, 2026, 10:00:33 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Peddi: ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) లాంటి గ్లోబల్ బ్లాక్‌బస్టర్ తర్వాత మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ నుంచి వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘పెద్ది’. జూన్ 4న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమాకు మొదటి షో నుంచే ఆడియన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. థియేటర్లన్నీ హౌస్‌ఫుల్ బోర్డులతో కళకళలాడుతున్నాయి. సినిమాకు వచ్చిన పబ్లిక్ టాక్, పాజిటివ్ బజ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ మీద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపించింది.

    Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్.. బుక్‌మైషోలో గంటకు 40 వేల టికెట్స్ సేల్స్, ట్రేడ్ వర్గాలకు మైండ్ బ్లాక్
    Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్.. బుక్‌మైషోలో గంటకు 40 వేల టికెట్స్ సేల్స్, ట్రేడ్ వర్గాలకు మైండ్ బ్లాక్

    బుక్‌మైషో క్రాష్.. రికార్డ్ లెవల్ టికెట్ సేల్స్

    పెద్ది’ సినిమా బుక్‌మైషోలో (BookMyShow) సరికొత్త రికార్డులు సెట్ చేస్తోంది. నిన్న ఒక్కరోజే ప్లాట్‌ఫామ్ మీద గంటకు 40 వేలకు పైగా టికెట్స్ అమ్ముడయ్యాయంటే ఈ సినిమా క్రేజ్ ఏ రేంజ్‌లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా బుక్‌మైషోలో ఏకంగా 6.53 లక్షల టికెట్ సేల్స్ క్రాస్ చేసి ట్రేడ్ పండితులను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

    సాధారణంగా వీకెండ్స్‌లో మాత్రమే కనిపించే ఈ రేంజ్ రద్దీ.. మిడ్-వీక్‌లో రిలీజైన ఒక సినిమాకు రావడం టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర అరుదైన రికార్డ్ అని చెప్పాలి. దీంతో తొలిరోజు పెద్ది మూవీ రూ.100 కోట్లకుపైగా వసూళ్లతో తన బాక్సాఫీస్ వేట మొదలుపెట్టింది. చరణ్ కెరీర్లో ఇదే బెస్ట్ ఓపెనింగ్ కావడం విశేషం. వీకెండ్ లో ఈ వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    కలెక్షన్ల సునామీకి అసలు కారణాలు ఇవే..

    కేవలం రామ్ చరణ్ స్టార్ డమ్ మాత్రమే కాకుండా ఈ సినిమా ఇంతలా ఆడియన్స్‌ను థియేటర్లకు లాగడానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

    బుచ్చిబాబు టేకింగ్: 'ఉప్పెన' లాంటి డెబ్యూ తర్వాత డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా ఎంచుకున్న రా అండ్ రస్టిక్ బ్యాక్‌డ్రాప్ ఆడియన్స్‌కు కొత్త ఫీల్ ఇచ్చింది.

    చరణ్ మేకోవర్: గ్లామరస్ రోల్స్ పక్కనపెట్టి, ఒక పారా అథ్లెట్‌గా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా చరణ్ కనిపించడం మేజర్ ప్లస్ పాయింట్.

    రెహమాన్ మ్యాజిక్: ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఇచ్చిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) థియేటర్లలో గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.

    వీటికి తోడు బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ గ్లామర్, శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ లాంటి భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లాయి. వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం రాబోయే వీకెండ్ నాటికి (శని, ఆదివారాల్లో) కలెక్షన్ల పరంగా వరల్డ్‌వైడ్‌గా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాయడం పక్కా అని ఇండస్ట్రీ టాక్.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    బుక్‌మైషోలో రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా టికెట్ సేల్స్ రికార్డ్ ఏంటి?

    ఈ సినిమాకు బుక్‌మైషోలో గంటకు 40 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్‌లో 6.53 లక్షలకు పైగా టికెట్ సేల్స్ నమోదై సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

    'పెద్ది' సినిమాలో రామ్ చరణ్ పక్కన నటించిన హీరోయిన్ ఎవరు?

    బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ ఈ సినిమాలో 'అచ్చియమ్మ' అనే గ్రామీణ యువతి పాత్రలో నటించి మెప్పించింది.

    'పెద్ది' ఫస్ట్ డే బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?

    సినిమాకు మొదటి షో నుంచే బ్లాక్‌బస్టర్ (Peddi public talk) రెస్పాన్స్ రావడం, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రికార్డ్ స్థాయిలో ఉండటంతో ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ భారీగా ఉండబోతున్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్.. బుక్‌మైషోలో గంటకు 40 వేల టికెట్స్ సేల్స్, ట్రేడ్ వర్గాలకు మైండ్ బ్లాక్
    Home/Entertainment/Peddi: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ బాక్సాఫీస్ ర్యాంపేజ్.. బుక్‌మైషోలో గంటకు 40 వేల టికెట్స్ సేల్స్, ట్రేడ్ వర్గాలకు మైండ్ బ్లాక్
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