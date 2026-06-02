    Peddi Ticket Price Hike: తెలంగాణలోనూ భారీగా పెరిగిన పెద్ది మూవీ టికెట్ల ధరలు.. ఒక్కో టికెట్‌కు ఎంత పెరిగిందంటే?

    Peddi Ticket Price Hike: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మాస్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ‘పెద్ది’ చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఈ సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపునకు, ప్రత్యేక పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోలకు అనుమతి ఇచ్చింది.

    Jun 2, 2026, 18:19:15 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Peddi Ticket Price Hike: మెగా ఫ్యాన్స్, టాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ఎప్పటినుంచో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న లీగల్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. రామ్ చరణ్ హీరోగా డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ‘పెద్ది’ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్‌కు సంబంధించి టికెట్ రేట్ల పెంపు ప్రతిపాదనలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు అఫీషియల్ జీవో (GO) కాపీ కూడా త్వరలోనే బయటకు రానుంది.

    Peddi Paid Premieres | పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోలు.. రేటు ఎంతంటే?

    తెలంగాణలో ‘పెద్ది’ చిత్రానికి స్పెషల్ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేసుకోవడానికి రేవంత్ సర్కార్ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోల టికెట్ ధరను గరిష్ఠంగా రూ. 600గా ఫిక్స్ చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ ప్రీమియర్లకు కేవలం ఒక్క షోకు మాత్రమే అనుమతి దక్కింది.

    Peddi Multiplex Single Screen Rates | మారిన కొత్త రేట్ల వివరాలు ఇవే..

    సినిమా రిలీజైన ఫస్ట్ డే నుంచి వేసే రెగ్యులర్ షోల కోసం మల్టీప్లెక్స్‌లు, సింగిల్ స్క్రీన్‌లలో రేట్లను పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చింది. మల్టీప్లెక్స్‌లలో రూ. 150, సింగిల్ స్క్రీన్స్‌లో రూ. 100 చొప్పున టికెట్ ధరలను పెంచారు. టికెట్ల ధరలు పెంచిన తర్వాత మల్టీప్లెక్స్ లో రూ.445, సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.275కు చేరాయి.

    ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు సంబంధించిన అధికారిక జీవో కాపీ బయటకు వచ్చిన వెంటనే.. బుక్‌మైషో (BookMyShow), పేటీఎం లాంటి పాపులర్ టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఒక పవర్‌ఫుల్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌తో వస్తున్న ఈ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్స్ సునామీ సృష్టించడం పక్కా.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు టికెట్ రేట్ల పెంపు అనేది రికవరీకి చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా 'పెద్ది' లాంటి పాన్ ఇండియా సినిమాకు రూ. 218 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు, ఈ టికెట్ హైక్ ప్లస్ రూ. 600 పెయిడ్ ప్రీమియర్ అనేది ఓపెనింగ్ డే కలెక్షన్స్ ను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తుంది. సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి U/A 16+ సర్టిఫికెట్ తో పాటు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో ఈ పెరిగిన ధరల వల్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం కనిపించడం లేదు.

    People Also Ask (FAQs)

    తెలంగాణలో 'పెద్ది' సినిమా ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధర ఎంత?

    ప్రభుత్వం అనుమతించిన ప్రత్యేక పెయిడ్ ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధర గరిష్టంగా రూ. 600 గా ఉండబోతోంది. అయితే దీనికి కేవలం ఒక్క షోకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చారు.

    మొదటి రోజు నుంచి రెగ్యులర్ షోల టికెట్ రేట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?

    పెరిగిన ధరల ప్రకారం మల్టీప్లెక్స్‌లలో టికెట్ ధర రూ. 445, అలాగే సింగిల్ స్క్రీన్‌లలో రూ. 275 గా ఉండనుంది.

    'పెద్ది' ఏ జోనర్‌కు చెందిన సినిమా?

    గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మెయిన్ లీడ్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం ఒక హై-వోల్టేజ్ మాస్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Peddi Ticket Price Hike: తెలంగాణలోనూ భారీగా పెరిగిన పెద్ది మూవీ టికెట్ల ధరలు.. ఒక్కో టికెట్‌కు ఎంత పెరిగిందంటే?
