    Peddi First Review: రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' ఇన్‌సైడ్ టాక్.. ఫస్ట్ రివ్యూ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందంటే?

    Peddi First Review: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న పాన్ ఇండియా మూవీ 'పెద్ది' ఇన్‌సైడ్ టాక్ ఇండస్ట్రీలో వైరల్ అవుతోంది. జూన్ 4న వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ సినిమా స్పెషల్ షోలు, సెన్సార్ వర్గాల నుంచి ఫస్ట్ రివ్యూ రిపోర్ట్ బయటకు వచ్చింది.

    Jun 2, 2026, 16:34:35 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Peddi First Review: చాలా కాలం తర్వాత గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఒక పక్కా రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్షన్‌లో భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన 'పెద్ది' (Peddi) సినిమా జూన్ 4న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజైన ట్రైలర్, సాంగ్స్ సినిమాపై ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అమాంతం పెంచేశాయి. ఈ క్రమంలోనే సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ రివ్యూ, ఇన్‌సైడ్ టాక్ ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్స్‌లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    Peddi Movie Inside Talk | గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్

    ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తున్న ఇన్‌సైడ్ టాక్ ప్రకారం.. 'పెద్ది' సినిమాలో రామ్ చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా చరణ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా కనిపించే సీన్స్ లో యాక్షన్, ఎమోషన్ పీక్స్ లో ఉంటాయట. ఫస్ట్ హాఫ్ లో విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చే రస్టిక్ సీన్స్, హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ తో నడిచే రొమాంటిక్ ట్రాక్ ఆడియన్స్ కు బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.

    అసలైన సినిమా అంతా ప్రీ-ఇంటర్వెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందట. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ థియేటర్లలో గూస్‌బంప్స్ తెప్పించడం గ్యారెంటీ అని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఇక సెకండాఫ్‌లో జగపతి బాబుకి, రామ్ చరణ్ కి మధ్య వచ్చే సీన్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ గా డిజైన్ చేశాడట బుచ్చిబాబు. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసిందని సెన్సార్ వర్గాల భోగట్టా. ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే టార్గెట్ ఆడియన్స్ కి ఫుల్ మీల్స్ పెట్టేలా సినిమాను మలిచారు.

    ఒక్కో ట్విస్ట్‌కు మైండ్ పోవాల్సిందే!

    బాక్సాఫీస్ దగ్గర రామ్ చరణ్ ఖాతాలో మరో ఇండస్ట్రీ హిట్ పక్కా అని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు గట్టిగా ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సినిమాలో వచ్చే ఒక్కో ట్విస్ట్‌కు ఆడియన్స్ మైండ్ పోవాల్సిందే అని టాక్ నడుస్తోంది.

    రగ్గడ్ లుక్‌లో చరణ్ రచ్చ: ఈ సినిమాలో చరణ్ పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉందని తెలుస్తోంది. ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గా ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్, మాస్ డైలాగ్స్ థియేటర్లను షేక్ చేయబోతున్నాయి.

    రెహమాన్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్: ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) సినిమాకు ప్రాణంగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఎమోషనల్, యాక్షన్ సీన్స్‌లో మ్యూజిక్ థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పిస్తుందని ఇన్‌సైడ్ టాక్.

    జాన్వీ గ్లామర్.. బుచ్చిబాబు మార్క్ ఎమోషన్స్: చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ నటన, గ్లామర్ హైలైట్‌గా నిలిచాయి. బుచ్చిబాబు సానా రాసుకున్న హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషన్స్ ప్రేక్షకుడి గుండెకు హత్తుకుంటాయని అంటున్నారు.

    మొత్తానికి సెన్సార్ నుండి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో పాటు, బయటకు వచ్చిన పాజిటివ్ ఇన్‌సైడ్ టాక్‌తో మెగా అభిమానులు ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ఈ 'ఇన్‌సైడ్ టాక్' అనేది సినిమా ఓపెనింగ్స్ పై చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 218 కోట్లుగా ఉంది కాబట్టి.. పాజిటివ్ ఫస్ట్ రివ్యూ బయటకు రావడం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు భారీ ప్లస్ పాయింట్.

    ముఖ్యంగా డిజిటల్ యుగంలో ఆడియన్స్ ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్స్ టాక్ బట్టే థియేటర్లకు వెళ్లాలా వద్దా అని డిసైడ్ అవుతున్నారు. చరణ్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ కు బుచ్చిబాబు నాటు ఎమోషన్ తోడైతే సౌత్, నార్త్ అనే తేడా లేకుండా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్స్ సునామీ రావడం పక్కా.

    People Also Ask (FAQs)

    రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' ఇన్‌సైడ్ టాక్ ఎలా ఉంది?

    ఇండస్ట్రీ వర్గాల నుంచి వస్తున్న ఫస్ట్ రివ్యూ ప్రకారం.. సినిమాలో చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్, ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, సెకండాఫ్ ఎమోషన్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని చాలా పాజిటివ్ టాక్ నడుస్తోంది.

    ఈ పెద్ది సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ 'అచ్చియమ్మ' అనే విలేజ్ గర్ల్ పాత్రలో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

    పెద్ది సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?

    మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, వృద్ధి సినిమాస్ కలిసి భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మించిన ఈ సినిమా జూన్ 4, 2026న వరల్డ్ వైడ్ గా ఐదు భాషల్లో భారీగా రిలీజ్ కానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

