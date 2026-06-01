Peddi Business: పెద్ది టార్గెట్ రూ.200 కోట్లకుపైనే.. రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాకు బ్రేక్ ఈవెన్ సాధ్యమేనా? ఏం చేయాలంటే?
Peddi Business: రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న పాన్ ఇండియా మూవీ 'పెద్ది' బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ.220 కోట్లుగా ట్రేడ్ వర్గాలు తేల్చాయి. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ విలేజ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఆ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టగలదా? ఈ బాక్సాఫీస్ సవాల్ను ఎలా దాటనుందో ఇక్కడ విశ్లేషిద్దాం.
Peddi Business: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, 'ఉప్పెన' డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్ లో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్ ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. జూన్ 4న వరల్డ్ వైడ్ గా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఏకంగా రూ. 218 కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ తో రామ్ చరణ్ బాక్సాఫీస్ స్టామినా ఏంటో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. కానీ అసలు టార్గెట్ ఇక్కడే మొదలైంది. ఇంత భారీ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలంటే సినిమా ఏ రేంజ్ లో హిట్ అవ్వాలి? అసలు బుచ్చిబాబు ఈ మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయగలడా?
'రంగస్థలం' టార్గెట్.. జానర్ ఛాలెంజ్
సాధారణంగా 200 కోట్లకు పైగా బిజినెస్ అంటే అది కచ్చితంగా యాక్షన్ ప్యాక్డ్ పాన్ ఇండియా సినిమాలకే సాధ్యం అవుతుంది. కల్కి, సలార్ లాంటి సినిమాలకు ఈ రేంజ్ టార్గెట్స్ సెట్ చేశారు. కానీ 'పెద్ది' ఒక విలేజ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా. ఇలాంటి ఒక జానర్ కి ఈ రేంజ్ లో బిజినెస్ జరగడం నిజంగా ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్.
ఇంతకుముందు చరణ్ 'రంగస్థలం' సినిమాతో విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టాడు. అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ మార్కెట్ గ్లోబల్ లెవెల్ కి వెళ్లిపోయింది. ఆర్ఆర్ఆర్ తో వచ్చిన క్రేజ్ వల్ల నార్త్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. పాత రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తూ ఇప్పుడున్న బిజినెస్ ను రీచ్ అవ్వాలంటే రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ తో పాటు మంచి స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ఉండటం చాలా అవసరం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ది థియేట్రికల్ బిజినెస్
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ది సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ రికార్డ్ స్థాయిలో జరిగింది. నైజాం ఏరియాలోనే దాదాపు రూ. 48 కోట్ల బిజినెస్ జరిగింది. ఇక సీడెడ్ లో రూ. 24 కోట్లు, ఆంధ్రా రీజియన్ (ఉత్తరాంధ్ర, ఈస్ట్, వెస్ట్, గుంటూరు, కృష్ణా, నెల్లూరు) మొత్తం కలిపి రూ. 63.25 కోట్లకు థియేట్రికల్ రైట్స్ అమ్ముడుపోయాయి. ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే కేవలం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే (ఏపీ, తెలంగాణ) రూ. 135.25 కోట్ల బిజినెస్ క్లోజ్ అయింది.
ఇతర రాష్ట్రాలు, ఓవర్సీస్ విషయానికి వస్తే..
కర్ణాటక: రూ. 17 కోట్లు
హిందీ & రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా: రూ. 25 కోట్లు
తమిళనాడు & కేరళ: రూ. 7.25 కోట్లు
ఓవర్సీస్: రూ. 34 కోట్లు
మొత్తంగా వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ సుమారు రూ. 218 కోట్లకు చేరుకుంది.
Peddi Movie Hit or Flop Target: బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే ఎన్ని కోట్లు రావాలి?
ఇప్పుడున్న ట్రేడ్ లెక్కల ప్రకారం.. 'పెద్ది' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ అనిపించుకోవాలంటే వరల్డ్ వైడ్ గా కనీసం రూ. 220 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి. అంటే గ్రాస్ కలెక్షన్స్ పరంగా చూసుకుంటే దాదాపు రూ. 700 కోట్లు వసూలు చేస్తే కానీ సినిమా లాభాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు. సినిమాకు బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ వస్తే మొదటి వీకెండ్ కే సగం కలెక్షన్స్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఇలాంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు కేవలం సౌత్ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ ఉంటే సరిపోదు. నార్త్ బెల్ట్ లో సినిమా ఎలా ఆడుతుంది అనేది ఇక్కడ చాలా కీలకం. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించడం హిందీ మార్కెట్ కి బాగా ప్లస్ అవుతుంది.
బుచ్చిబాబు ఎమోషన్స్ ని స్క్రీన్ మీద అద్భుతంగా ప్రెజెంట్ చేయగలడని ఉప్పెన తోనే ప్రూవ్ అయింది. ఇప్పుడు చరణ్ లాంటి మాస్ హీరోతో ఆ ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయితే బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వడం కష్టం కాదు. కానీ ఎక్కడైనా రొటీన్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఫీలింగ్ వస్తే మాత్రం నష్టాలు తప్పకపోవచ్చు.
People Also Ask (FAQ)
పెద్ది సినిమా బడ్జెట్ ఎంత?
ఈ సినిమాను సుమారు రూ. 350 కోట్ల నుంచి రూ. 400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, వృద్ధి సినిమాస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.
పెద్ది పాన్ ఇండియా సినిమానా?
అవును, ఈ సినిమాను తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో జూన్ 4న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
పెద్ది సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ రోల్ ఏంటి?
ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ 'అచ్చియమ్మ' అనే విలేజ్ గర్ల్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తోంది. నార్త్ ఆడియన్స్ ని థియేటర్స్ కి రప్పించడంలో ఆమె రోల్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More