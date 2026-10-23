Prabhas Birthday: ప్రభాస్ బర్త్డే.. ప్రశాంత్ నీల్ భార్యకు ప్రేమతో కూడిన ముద్దు.. కల్కి 2 సెట్స్లో రెబల్ స్టార్
Prabhas Birthday: ఇండియన్ సినిమా రంగానికి తిరుగులేని 'పాన్-ఇండియా' ఐకాన్గా ఎదిగిన రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోషల్ మీడియా ఊగిపోతోంది. ప్రశాంత్ నీల్ భార్య లిఖితా రెడ్డి షేర్ చేసిన ఒక ఫోటో నెట్టింట విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతుండగా.. 'ఫౌజీ', 'కల్కి 2' టీమ్స్ ఫ్యాన్స్కు ట్రీట్ ఇచ్చాయి.
Prabhas Birthday: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోనే అత్యంత భారీ క్రేజ్, వేలకోట్ల బాక్సాఫీస్ స్టామినా కలిగిన డార్లింగ్, రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ (Prabhas) ఈరోజు (అక్టోబర్ 23) తన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. పాన్-ఇండియా సూపర్ స్టార్ బర్త్డే కావడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా పండుగ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్న ప్రభాస్.. తన ఆత్మీయులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అత్యంత సాధారణంగా ఈ వేడుకలను జరుపుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్ సినిమాలకు సంబంధించిన భారీ అప్డేట్లతో పాటు, ఆయనకు సంబంధించిన ఒక అరుదైన ఫోటో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది. అంతేకాదు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న 'ఫౌజీ' చిత్రం నుంచి స్పెషల్ గ్లింప్స్ అనౌన్స్మెంట్, అలాగే 'కల్కి 2' సెట్స్లోకి ప్రభాస్ అడుగుపెట్టిన ఆన్-సెట్ విజువల్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రశాంత్ నీల్ భార్యకు ప్రభాస్ ముద్దు..
ప్రభాస్తో 'సలార్' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ అందించిన కేజీఎఫ్ ఫేమ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ (Prashanth Neel) కుటుంబంతో డార్లింగ్కు ఉన్న అనుబంధం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రభాస్ బర్త్డే సందర్భంగా ప్రశాంత్ నీల్ సతిమణి లిఖిత రెడ్డి (Likitha Reddy) తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ప్రభాస్తో ఉన్న ఒక రేర్ పిక్ను పంచుకున్నారు. అందులో ప్రభాస్ ఎంతో ఆప్యాయంగా లిఖిత చెంపపై ముద్దుపెడుతూ కనిపించారు.
కెమెరా ముందుకు రాగానే ఎంతో సిగ్గుపడే ప్రభాస్, ఇంత ఆఫ్-స్క్రీన్ ఆప్యాయతను చూపించడం చాలా అరుదు. ఈ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ.. "హ్యాపీ బర్త్డే అన్నయ్య" అంటూ లిఖిత రెడ్డి క్యాప్షన్ జోడించారు. ఈ క్యూట్ అండ్ అఫెక్షనేట్ పిక్ చూసిన డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ విపరీతంగా లైకులు, కామెంట్లతో సోషల్ మీడియాను హోరెత్తిస్తున్నారు.
'ఫౌజీ' గ్లింప్స్ అప్డేట్.. హను రాఘవపూడి మ్యాజిక్
మరోవైపు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు కానుకగా ఆయన రాబోయే చిత్రాల నుంచి మేకర్స్ వరుస అప్డేట్లను ప్రకటిస్తున్నారు. సీతారామం ఫేమ్ హను రాఘవపూడి (Hanu Raghavapudi) దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ఫౌజీ’ నుంచి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన అప్డేట్ రాబోతోంది. ఇది సాధారణ టీజర్ కాకుండా, సినిమా కథా నేపథ్యం, ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ వైబ్ను పరిచయం చేసే ఒక స్పెషల్ ‘గ్లింప్స్’ అని నిర్మాత రవిశంకర్ ఇప్పటికే వెల్లడించారు.
'కల్కి 2' సెట్స్లోకి భైరవ.. వైజయంతీ మూవీస్ మాస్ వీడియా
ఇక గ్లోబల్ వైడ్గా రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన 'కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ 'కల్కి 2' (Kalki 2) నుంచి మేకర్స్ బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ప్రభాస్ 'భైరవ' (Bhairava) పాత్రలో తిరిగి షూటింగ్ సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టినట్లు తెలియజేస్తూ వైజయంతీ మూవీస్ ఒక పవర్ఫుల్ ఆన్-సెట్ వీడియోను విడుదల చేసింది. ప్రభాస్ రాయల్ లుక్ను సిల్హౌట్ (Silhouette) విజువల్స్లో చూపిస్తూ ఫ్యాన్స్ లో క్యూరియాసిటీని పెంచారు.
ఈ సీక్వెల్లో సుమతి (Sumati) పాత్రలో ఎవరు నటించబోతున్నారనేది త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ వంటి దిగ్గజాలు తమ పాత్రల్లో తిరిగి అలరించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 2028లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. బర్త్డే నాడే బ్యాక్-టు-బ్యాక్ మాస్ అప్డేట్లు రావడంతో ప్రభాస్ అభిమానుల ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More