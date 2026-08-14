Prabhas Instagram DP: ఏడేళ్ల తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ డీపీ మార్చిన ప్రభాస్.. కొత్త ఫొటో చూశారా?
Prabhas Instagram DP: ప్రభాస్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ డీపీ మార్చారన్న వార్త ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. సోషల్ మీడియాకు చాలా వరకు దూరంగా ఉండే ఈ రెబల్ స్టార్.. తన కొత్త మూవీ ఫౌజీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నే డీపీగా పెట్టుకోవడం విశేషం.
Prabhas Instagram DP: పాన్ ఇండియా రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించారు. దాదాపు ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తన ఇన్స్టాగ్రామ్ డిస్ప్లే పిక్చర్ (DP)ను మారుస్తూ ఫ్యాన్స్కు ఓ మంచి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. తన రాబోయే పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఫౌజీ' (Fauzi) ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను డీపీగా సెట్ చేయడంతో నెట్టింట ఒక్కసారిగా పూనకాలు మొదలయ్యాయి.
ఏడేళ్ల సైలెన్స్ బ్రేక్.. ఇన్స్టాగ్రామ్ డీపీ వెనుక ఉన్న సీక్రెట్
సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ చాలా తక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటారు. తోటి నటీనటుల సినిమాలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం లేదా తన ప్రాజెక్ట్లకు సంబంధించిన అఫీషియల్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం తప్ప పర్సనల్ పోస్టులు పెద్దగా పెట్టరు.
గతంలో 'సాహో' సినిమా టైమ్లో పెట్టిన ప్రొఫైల్ పిక్చర్నే ఇప్పటివరకు కొనసాగించిన ప్రభాస్.. ఇప్పుడు 'ఫౌజీ' ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్తో దాన్ని అప్డేట్ చేశారు. ఏడేళ్ల తర్వాత డీపీ మారడంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
ఈ డీపీ ఛేంజ్ కేవలం యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదు. సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకోవడంతో పాటు, ఆగస్టు 15 ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా మేకర్స్ నుంచి రాబోతున్న భారీ అప్డేట్కు ఇది హింట్ అని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
హను రాఘవపూడి మ్యాజిక్.. ‘ఫౌజీ’ కథేంటి?
'సీతారామం' లాంటి క్లాసిక్ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఇండియన్ సినిమాలో విపరీతమైన హైప్ ఉంది. 1940ల కాలం నాటి రజాకార్ల తిరుగుబాటు, పీరియాడిక్ వార్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ కథ సాగుతుందని టాక్.
ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన ఇమాన్వి (Imanvi) కథానాయికగా నటిస్తోంది. డ్యాన్సర్, సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్ అయిన ఇమాన్విని ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వెండితెరకు పరిచయం చేస్తున్నారు.
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో, అసలు రాజీ పడకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. 'సీతారామం'కు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అందించిన విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఈ సినిమాకు కూడా స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు.
వరుస పాన్ ఇండియా మూవీస్.. రెస్ట్ లేకుండా షూటింగ్స్
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.1000 కోట్ల క్లబ్ను సునాయాసంగా రీచ్ అయ్యే ఏకైక హీరో ప్రభాస్. రీసెంట్గా వచ్చిన 'కల్కి 2898 AD' వరల్డ్ వైడ్గా రికార్డు కలెక్షన్లు కొల్లగొట్టి రూ.1100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేతిలో పలు భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. 'ఫౌజీ' షూటింగ్ను వేగంగా పూర్తి చేస్తున్న ఆయన.. ఏమాత్రం గ్యాప్ తీసుకోకుండా సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'స్పిరిట్' (Spirit) సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు.
దీనితో పాటు ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో 'సలార్ 2', నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్ లో 'కల్కి 2' సినిమాలు లైన్ లో ఉన్నాయి. కొత్త టాలెంట్ను ప్రోత్సహించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ప్రభాస్.. తన సినిమాలతో పాటు ఇండస్ట్రీకి కొత్త దర్శకులు, నటీనటులను పరిచయం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More