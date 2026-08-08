Prabhas: స్పిరిట్ బ్రేక్.. ఫౌజీ డబుల్ స్పీడ్.. ప్రభాస్ జోరు మామాలుగా లేదుగా.. ఒకే టైమ్ లో రెండు చోట్లా షూటింగ్
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్.. తన అభిమానులకు అదిరిపోయే డబుల్ ట్రీట్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ‘ఫౌజీ’ సినిమా షూటింగ్ ను జెట్ స్పీడ్ తో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఒకే సారి రెండు చోట్లా షూటింగ్ చేస్తూ మూవీ టీమ్ ఫుల్ జోరు చూపిస్తుంది. షూటింగ్ అప్డేట్ పూర్తి వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.
Prabhas: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వరుస క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బాక్సాఫీస్పై దండయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నాడు. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లతో అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా ఇచ్చేందుకు డార్లింగ్ నాన్స్టాప్గా షూటింగ్లలో పాల్గొంటున్నాడు. ప్రస్తుతం ఫౌజీ షూటింగ్ ను జెట్ స్పీడ్ తో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు.
'స్పిరిట్' బ్రేక్
సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'స్పిరిట్' సినిమా షూటింగ్కు మేకర్స్ తాత్కాలికంగా దాదాపు ఒక నెల రోజుల పాటు బ్రేక్ ఇచ్చారు. స్పిరిట్ షూటింగ్ దక్కిన ఈ విరామాన్ని హను రాఘవపూడి, 'ఫౌజీ' టీమ్ తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంది.
ప్రభాస్ డేట్స్ వేస్ట్ కాకుండా చూసుకుంటూ, 'ఫౌజీ' చిత్రీకరణను జెట్ స్పీడ్లో పూర్తి చేయడానికి ఈ నెల రోజుల గ్యాప్ను ఫుల్గా ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
రెండు యూనిట్లతో భారీ యాక్షన్ సీన్లు
ఫౌజీ సినిమాను అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేసేందుకు దర్శకుడు హను రాఘవపూడి ఒకేసారి రెండు వేర్వేరు యూనిట్లతో వర్క్ చేయిస్తున్నారని తెలిసింది.
- గండిపేట సెట్స్లో యాక్షన్ హంగామా: హైదరాబాద్లోని గండిపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో నిర్మించిన భారీ సెట్లో ఒక యూనిట్ ప్రభాస్పై మైండ్ బ్లోయింగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సులను చిత్రీకరిస్తోంది.
- ఫిల్మ్ సిటీలో: సినిమాలోని ఇతర ముఖ్య పాత్రధారులపై సీన్లను చిత్రీకరించడానికి మరొక యూనిట్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో సమాంతరంగా పనిచేస్తోంది.
1940ల నాటి బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆర్మీ, భారత స్వాతంత్య్ర పోరాట నేపథ్యంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఫౌజీ చిత్రంలో పవర్-ప్యాక్డ్ యాక్షన్ ఘట్టాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
స్టార్ కాస్ట్
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్న ఫౌజీ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇమాన్వి (Imanvi) కథానాయికగా టాలీవుడ్కు పరిచయమవుతోంది.
అలాగే బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటులు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్తో పాటు సీనియర్ నటి జయప్రద ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
అంచనాలు పెంచేస్తూ
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ లాంటి మోస్ట్ బిజీ హీరో తన డేట్లను వేస్ట్ చేయకుండా ఒక సినిమా బ్రేక్ను మరొక సినిమాకు కేటాయించడం ప్రొడక్షన్ పరంగా అత్యంత తెలివైన వ్యూహం. ఒకేసారి రెండు ప్రొడక్షన్ యూనిట్లను పెట్టి 'ఫౌజీ' షూటింగ్ వేగవంతం చేయడం వల్ల ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ భారం తగ్గడమే కాకుండా, విఎఫ్ఎక్స్ (VFX) వర్క్కి తగినంత సమయం లభిస్తుంది.
'సీతా రామం'తో తన మేకింగ్ ప్రావీణ్యాన్ని నిరూపించుకున్న హను రాఘవపూడి.. ప్రభాస్ మాస్ ఇమేజ్ను 1940ల పీరియాడిక్ ప్యాట్రియాటిక్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఎలా ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నారనేది డిజిటల్ ట్రెండ్స్ అండ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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