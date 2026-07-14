Sandeep Reddy Vanga: ఈ సినిమా కోసం 3 గంటలు కేటాయించండి.. ఇదో అరుదైన చిత్రం.. ప్యూర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్: సందీప్ రెడ్డి వంగా
Sandeep Reddy Vanga: సంచలన డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ తెలుగు సినిమాకు ఫిదా అయ్యాడు. ఇదో అరుదైన చిత్రమని ప్రశంసలు కురిపించాడు. ప్రతి మూవీ లవర్ ఈ ఫిల్మ్ కోసం 3 గంటలు కేటాయించాలని రిక్వెస్ట్ చేశాడు. అసలు అది ఏ సినిమా? దానికి మహేష్ బాబుకు ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటీ? అనేది ఇక్కడ చూసేయండి.
Sandeep Reddy Vanga: టాలీవుడ్లో కమర్షియల్ ఫార్ములా సినిమాలకు భిన్నంగా, రియలిస్టిక్ కథలతో ప్రయోగాలు చేసే అతికొద్ది మంది దర్శకులలో వెంకటేష్ మహా ఒకరు. ఆయన సత్యదేవ్తో కలిసి తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ ‘రావు బహదూర్’. థియేటర్లలో క్లాస్ ఆడియన్స్ను కదిలిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా నుంచి ఊహించని మద్దతు లభించింది.
సందీప్ రెడ్డి వంగా ఫిదా
సాధారణంగా సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాలు లార్జర్ ద్యాన్ లైఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్స్తో, ఇంటెన్స్ వయలెన్స్తో ఉంటాయి. కానీ వెంకటేష్ మహా శైలి పూర్తిగా భిన్నం. అత్యంత సహజంగా, సమాజంలోని పాత్రలను స్క్రీన్పై చూపిస్తూ డ్రామాను పండించడం మహా స్పెషాలిటీ. ఇలాంటి విభిన్న శైలి కలిగిన డైరెక్టర్ తెరకెక్కించిన ‘రావు బహదూర్’ చూసి సందీప్ వంగా ఎమోషనల్ కావడం ఇప్పుడు ఫిలిం సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
3 గంటల సమయం
సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ రావు బహదూర్ చిత్రం కోసం వెంకటేష్ మహా చూపించిన ‘జీరో కాంప్రమైజ్’ టేకింగ్ను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించాడు. పరిమిత బడ్జెట్లో, ఎలాంటి సినిమాటిక్ షార్ట్కట్స్ తీసుకోకుండా కథను నమ్మిన విధానం తనను ఆకట్టుకుందని సందీప్ పేర్కొన్నాడు.
"మనం సినిమాను మొదటిసారి ఎందుకు అమితంగా ప్రేమించామో గుర్తుచేసే అత్యంత అరుదైన, సుసంపన్నమైన చిత్రాలలో రావు బహదూర్ ఒకటి" అంటూ సందీప్ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది.
ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల శ్రద్ధకు, ఓపికకు, చప్పట్లకు కచ్చితంగా అర్హమైనదని చెబుతూ.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఒక 3 గంటల సమయాన్ని ఈ చిత్రం కోసం కేటాయించాలని సందీప్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు.
మహేష్ బాబు సపోర్ట్
‘రావు బహదూర్’ చిత్రానికి మరో పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హోమ్ బ్యానర్ ‘GMB ఎంటర్టైన్మెంట్స్’ దీనికి సమర్పకుడిగా వ్యవహరించడం. కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా జీఎంబీ ఈ ప్రాజెక్ట్తో అసోసియేట్ అయింది. ఇది సినిమా బిజినెస్, థియేట్రికల్ రీచ్కు ఎంతో ప్లస్ అయింది.
సత్యదేవ్ కెరీర్ బెస్ట్ షో!
రావు బహదూర్ సినిమాలో సత్యదేవ్ తన అద్భుతమైన నటనతో వన్-మ్యాన్ షో చేయగా.. దీపా థామస్ కీలక పాత్రలో మెప్పించింది. స్మరన్ అందించిన సంగీతం, కార్తీక్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకు సహజత్వాన్ని తీసుకొచ్చాయి. సందీప్ రెడ్డి వంగా వంటి పెద్ద డైరెక్టర్ ప్రమోషన్స్ బాధ్యతను భుజాన వేసుకోవడంతో ఈ వీకెండ్లో ‘రావు బహదూర్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరింత స్ట్రాంగ్ రన్ సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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