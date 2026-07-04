Deepa Thomas: రావు బహదూర్ చూసి నాన్న ఆ మాట అన్నారు..స్టేజీపైనే ఏడ్చేసిన రావు హీరోయిన్ దీపా థామస్..ఏమైందంటే? వీడియో వైరల్
Deepa Thomas: డిఫరెంట్ సినిమాగా వచ్చి థియేటర్లలో పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది రావు బహదూర్ మూవీ. ఈ చిత్రం సక్సెస్ మీట్ లో హీరోయిన్ దీపా థామస్ ఎమోషనల్ కావడం వైరల్ గా మారింది. ఏడుస్తూనే మాట్లాడిన ఆమె వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అసలు ఏమైందో ఇక్కడ చూసేయండి.
Deepa Thomas: రావు బహదూర్ సినిమాతో మరో మలయాళ అందం తెలుగు ఆడియన్స్ ను అలరిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో రేణుక పాత్రతో తన యాక్టింగ్ తో దీపా థామస్ ప్రేక్షకులను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రం సక్సెస్ మీట్ లో స్టేజీ పైనే దీపా ఏడ్చేసింది. ఆమె వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి.
దీపా థామస్ కామెంట్లు
సత్యదేవ్ హీరోగా నటించిన రావు బహదూర్ మూవీ జూలై 3న థియేటర్లలో రిలీజైంది. డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా చేసిన ప్రయోగానికి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ఇవాళ (జూలై 4) ఈ చిత్రం సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్ లో దీపా థామస్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘హ్యాపీ బర్త్ డే టు సత్య దేవ్. 9 ఏళ్ల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా. కానీ ఈ సినిమా అవకాశం రావడంతో కల నిజమైంది’’ అని తెలిపింది.
ఇది నిజమేనా?
‘‘కేరాఫ్ కంచరపాలెం లాంటి క్లాసిక్ సినిమా తీసిన మహా కాల్ చేసి నా నెక్ట్స్ మూవీలో హీరోయిన్ రోల్ కు ఆడిషన్ పంపండని అడిగారు. అప్పుడు అసలు ఇది నిజమేనా అనుకున్నా. రావు బహదూర్ లో నటించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నా జీవితంలోనే చాలా సంతోషకరమైన రోజు.
వండర్ ఫుల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ తో పని చేయడం గర్వంగా ఉంది. నా జీవితంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా బ్రిలియంట్ యాక్టర్ తో పని చేశానని చెప్పుకుంటా’’ అని దీపా సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.
ఏడ్చేసిన హీరోయిన్
‘‘రెండేళ్లు ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాం. నిన్న రియల్ ఆడియన్స్ తో థియేటర్లో మూవీ చూశా. వాళ్లు సినిమా చూస్తూ నవ్వుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. మూవీ ఎమోషన్స్ తో పాటు క్యారీ అవుతున్నారు’’ అని దీపా థామస్ చెప్తూ ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయింది.
నాన్న అన్న మాట
‘‘నా తల్లిదండ్రులకు తెలుగు రాదు. నిన్న సబ్ టైటిల్స్ తో మూవీ చూశారు. వాళ్లు కూడా నవ్వారు, ఏడ్చారు. నాన్నెప్పుడూ ఇంకా బెటర్ గా చేయమని చెప్తుండేవారు. కానీ ఈ మూవీ చూసి బెస్ట్ ఫిల్మ్ చేశావని అన్నారు. అంతకు మించిన ప్రశంస ఉండదు’’ అని చెప్తూనే దీపా ఏడ్చేసింది.
ఆడియన్స్ దగ్గరకు ఈ సినిమాను తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మహేష్ బాబు, నమ్రతకు దీపా ధన్యవాదాలు తెలిపింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన రావు బహదూర్ మూవీకి అన్ని వైపుల నుంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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