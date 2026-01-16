స్పిరిట్ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. వెనక్కి తిరిగి చూసేదే లేదంటూ మేకర్స్ పోస్ట్.. వచ్చే ఏడాది వస్తున్న ప్రభాస్, సందీప్ మూవీ
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న స్పిరిట్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది అతడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. ది రాజా సాబ్ రూపంలో పెద్ద పరాజయమే ఎదురు కాగా.. ఇప్పుడు తన నెక్ట్స్ మూవీపై రెబల్ స్టార్ దృష్టి సారించాడు.
ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మూవీ స్పిరిట్. ఈ మధ్యే మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ కాగా.. ఇప్పుడు మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.
స్పిరిట్ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్
ప్రభాస్, తృప్తి డిమ్రి లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సినిమా స్పిరిట్. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లాంటి ఆల్ఫా మేల్ డామినేటింగ్ సినిమాలు తీసిన సందీప్ రెడ్డి వంగాకు రెబల్ స్టార్ ఛాన్స్ ఇవ్వడంతో ఈ సినిమాపై ఎక్కడ లేని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడీ మూవీ వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. “వెనక్కి తిరిగి చూసేదే లేదు. స్పిరిట్ వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న థియేటర్లలో ప్రపంచాన్ని చూడబోతోంది” అనే క్యాప్షన్ తో మూవీ టీమ్ ట్వీట్ చేసింది.
స్పిరిట్ మూవీ విశేషాలు
స్పిరిట్ మూవీ నుంచి మొదట కేవలం ఆడియో టీజర్ రిలీజ్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ ఏడాది జనవరి 1న ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశాడు. అందులో ప్రభాస్ గాయాలు, కట్లతోపాటు చేతిలో ఓ మందు బాటిల్ తో కనిపించగా.. తృప్తి అతని సిగరెట్ వెలిగిస్తూ కనిపించింది. ఈ పోస్టర్ తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ అని ప్రభాస్ ఇప్పటికే చెప్పాడు.
తాజాగా వచ్చిన ది రాజా సాబ్ దారుణంగా బోల్తా పడటంతో స్పిరిట్ మూవీపై ప్రభాస్ కూడా భారీ ఆశలే పెట్టుకున్నాడు. ఇందులో ప్రభాస్ ను సందీప్ ఎలా చూపించబోతున్నాడో అన్న ఆసక్తి అతని అభిమానుల్లో ఉంది. హారర్ కామెడీ జానర్ తో కాస్త భిన్నంగా ప్రయత్నించబోయి ప్రభాస్ బుక్కయ్యాడు. ఈ నేపథ్యంలో స్పిరిట్ ఎలా ఉండబోతోందో అన్న ఆసక్తి నెలకొంది.
కొత్తగా ప్రభాస్
స్పిరిట్ మూవీలో ప్రభాస్ పవర్ ఫుల్ ఐపీఎస్ అధికారిగా కనిపించబోతున్నాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఫస్ట్ మూవీ స్పిరిట్. ఇప్పటికే అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ సినిమాలతో సందీప్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు తనదైన స్టైల్లోనే ప్రభాస్ ను రా అండ్ బోల్డ్ గా చూపిస్తూ మరో బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఈ సినిమాలో తృప్తి డిమ్రి, ప్రకాష్ రాజ్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. మూవీ రిలీజ్ డేట్ కూడా వచ్చేయడంతో ది రాజా సాబ్ పరాజయాన్ని మరిచిపోయి ఈ సినిమా కోసం ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూడనున్నారు.