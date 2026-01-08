నా కెరీర్లోనే బెస్ట్ పోస్టర్ ఇది.. కల్ట్ పోస్టర్.. అసలు ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది: సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ప్రభాస్
స్పిరిట్ మూవీ పోస్టర్ పై ప్రభాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ది రాజా సాబ్ మూవీ కోసం సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ఇంటర్వ్యూలో స్పిరిట్ మూవీ గురించి ప్రభాస్ తోపాటు ముద్దురు ముద్దుగుమ్మలు మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా లేటెస్ట్ పోస్టర్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు.
ది రాజా సాబ్ ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కలిసి స్పిరిట్ మూవీ గురించి మాట్లాడటం విశేషం. సందీప్ వద్దని వారిస్తున్నా.. ప్రభాస్ మాత్రం రాజా సాబ్ మూవీలోని ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలను రెచ్చగొట్టి మరీ స్పిరిట్ మూవీ గురించి ప్రశ్నలు అడిగించాడు. ఆ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్ వైరల్ అవుతోంది.
ది రాజా సాబ్ మూవీ శుక్రవారం (జనవరి 9) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండగా.. గురువారం మేకర్స్ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ నెక్ట్స్ మూవీ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా.. రాజా సాబ్ మూవీలో నటించిన ప్రభాస్, ముగ్గురు హీరోయిన్లు నిధి అగర్వాల్, మాళివిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ లతో మాట్లాడాడు. మధ్యలో స్పిరిట్ మూవీ గురించి చర్చ వచ్చింది.
దాని గురించి తర్వాత ముందు ది రాజా సాబ్ గురించి మాట్లాడదామని సందీప్ అంటున్నా.. ప్రభాస్ మాత్రం తన హీరోయిన్లను రెచ్చగొట్టి స్పిరిట్ మూవీపై ప్రశ్నలు అడిగించాడు. ముఖ్యంగా వాళ్ల టాపిక్ మొత్తం ఈ మధ్యే వచ్చిన స్పిరిట్ పోస్టర్ చుట్టూ తిరిగింది.
స్పిరిట్ పోస్టర్.. నా కెరీర్లోనే బెస్ట్
ఈ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ ఒంటి నిండా గాయాలు, కట్లతో కనిపిస్తూ చేతిలో ఓ మందు బాటిల్ పట్టుకొని ఉంటాడు. అతనికి ఓ అమ్మాయి సిగరెట్ వెలిగిస్తూ కనిపిస్తుంది. ఈ పోస్టర్ అద్భుతంగా ఉందని మాళవిక, రిద్ధి, నిధి అన్నారు. చాలా యూనిక్ గా అనిపించిందని వాళ్లు చెప్పారు. నిజానికి ప్రభాస్ చేతిలో ఉన్నది గ్లాస్ అనుకున్నారని అనడంతో అది లీటర్ బాటిల్ అని సందీప్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
అప్పుడే ప్రభాస్ స్పందిస్తూ.. “నా కెరీర్లోనే బెస్ట్ పోస్టర్ ఇది.. కల్ట్ పోస్టర్.. అసలు ఆ ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది” అని సందీప్ ను అడిగాడు. దీని గురించి సందీప్ పెద్దగా చెప్పలేదు. అయితే బాహుబలిలాంటి మూవీ తర్వాత ప్రభాస్ ను ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలన్న ఆలోచన నుంచే ఆ పోస్టర్ వచ్చిందని మాత్రం వెల్లడించాడు.
ఇప్పటికే అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ లాంటి సినిమాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సంచలనం సృష్టించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా.. ఇప్పుడు ప్రభాస్ తో మరోసారి అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ చేయబోతున్నాడు. అయితే ఇప్పటి వరకూ ప్రభాస్ ను మునుపెన్నడూ చూడని పాత్రలో చూపించబోతుండటమే ఎంతో ఆసక్తి రేపుతోంది.