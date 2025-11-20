Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సినిమాలు మానేసి గడ్డి పీకాల్నా: నెటిజన్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన ప్రియదర్శి.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

    తనను సినిమాలు మానేయమన్న ఓ అభిమానికి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు నటుడు ప్రియదర్శి పులికొండ. అతడు నటించిన ప్రేమంటే మూవీ త్వరలోనే థియేటర్లలో రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ప్రియదర్శి చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Nov 20, 2025 9:23 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రియదర్శి పులికొండ, ఆనంది లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ ప్రేమంటే. ఈ సినిమా శుక్రవారం (నవంబర్ 21) రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్లలో టీమ్ బిజీగా ఉండగా.. ఓ అభిమాని ఎక్స్ ద్వారా ప్రియదర్శిని సినిమాలు మానేయమని సలహా ఇచ్చాడు. దీనికి అతడు ఇచ్చిన కౌంటర్ అభిమానులను ఆకర్షిస్తోంది.

    సినిమాలు మానేసి గడ్డి పీకాల్నా: నెటిజన్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన ప్రియదర్శి.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
    సినిమాలు మానేసి గడ్డి పీకాల్నా: నెటిజన్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన ప్రియదర్శి.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

    మరి గడ్డి పీకాల్నా?

    ప్రియదర్శి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచీ సినిమాల్లో తన మార్క్ తెలంగాణ డైలాగులతో అభిమానులను సంపాదించుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా తనకు సినిమాలు మానేయాలని సలహా ఇచ్చిన అభిమానికి అదే స్టైల్లో కౌంటర్ ఇవ్వడం విశేషం.

    “నువ్వు సినిమాలు తీయడం ఆపు అన్నా ప్లీజ్ అన్నా” అని ఓ ఫ్యాన్ ట్వీట్ చేస్తూ ప్రియదర్శిని ట్యాగ్ చేశాడు. దీనిపై అతడు స్పందించాడు. “మరి ఏం చెయ్యమంటావ్.. గడ్డి పీకాల్నా” అని ప్రియదర్శి అన్నాడు. ఈ రిప్లై అభిమానుల దృష్టిని బాగా ఆకర్షించింది.

    ప్రియదర్శి ప్రేమంటే మూవీ గురించి..

    కడుపుబ్బా నవ్వించే కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా వస్తున్న ప్రేమంటే సినిమాలో ప్రియదర్శి, ఆనంది లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో వెన్నెల కిశోర్, సుమ కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. ఈ మూవీ ట్రైలర్ గత సోమవారం (నవంబర్ 17) రిలీజ్ అయింది.

    ఈ మధ్యే సారంగపాణి జాతకం, మిత్ర మండలి సినిమాలతో వచ్చి బోల్తా పడిన ప్రియదర్శి మరోసారి పూర్తి కామెడీనే నమ్ముకున్నాడు. నవనీత్ శ్రీరామ్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశాడు. ఏజ్ బార్ అవుతున్నా పెళ్లి కాకపోవడంతో ఇబ్బంది పడే మది (మధుసూదన్) అనే పాత్రలో ప్రియదర్శి కనిపించాడు.

    ఎన్నో సంబంధాలు చెడిపోయిన తర్వాత చివరికి అతనికి పెళ్లి అవుతుంది. అయితే అప్పుడే అతని కష్టాలు మొదలవుతాయి. ఇంతలో పెళ్లంటేనే పప్పన్నం.. ఆ పప్పే మాడిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లాభం అంటూ సుమా ఎంట్రీ ఇస్తుంది. సారం లేని సంసారం వద్దు.. విడాకులే ముద్దు అని ఆమె చెప్పే డైలాగుతోనే ఈ ట్రైలర్ ముగుస్తుంది.

    ఈ సినిమాకు లియోన్ జేమ్స్ మ్యూజిక్ అందించాడు. ఈ మూవీ వచ్చే శుక్రవారం (నవంబర్ 21) ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఫుల్ కామెడీతో సాగిపోయిన ట్రైలర్ చూస్తుంటే.. మూవీపై అంచనాలు పెరిగాయి. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్వించడమే లక్ష్యంగా మూవీ తీసినట్లు కనిపిస్తోంది. థ్రిల్లు ప్రాప్తిరస్తు అనే ట్యాగ్‌లైన్ ఈ మూవీకి పెట్టడం విశేషం. మరి ఈ సినిమాతో అయినా ప్రియదర్శి మళ్లీ గాడిలో పడతాడో లేదో చూడాలి.

    News/Entertainment/సినిమాలు మానేసి గడ్డి పీకాల్నా: నెటిజన్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన ప్రియదర్శి.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
    News/Entertainment/సినిమాలు మానేసి గడ్డి పీకాల్నా: నెటిజన్‌కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చిన ప్రియదర్శి.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes