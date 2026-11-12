OTT Suspense Thriller: ప్రియమణి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. రూ.5 కోట్ల మిస్టరీ.. ఓటీటీలోకి వచ్చిన మలయాళ రీమేక్ ఎలా ఉంది?
OTT Suspense Thriller: ప్రియమణి నటించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ది బ్లైండ్ గేమ్' ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నవంబర్ 11న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి సంగీత్ శివన్ దర్శకత్వం వహించారు. మలయాళ సూపర్ హిట్ చిత్రం '7th డే' (7th Day)కి హిందీ రీమేక్ అయిన ఈ మూవీ ఎలా ఉందో చూడండి.
OTT Suspense Thriller: ఓటీటీలోకి సరికొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ ది బ్లైండ్ గేమ్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ప్రియమణి, అర్జున్ రాంపాల్ నటించిన ఈ సినిమా జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మరి ఈ మూవీ స్టోరీ ఏంటి? ఎలా ఉంది? చూడాలా వద్దా అన్నది ఈ రివ్యూలో తెలుసుకోండి.
ది బ్లైండ్ గేమ్ స్టోరీ ఏంటంటే?
ఈ సినిమా కథ హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని అందమైన మనాలి నేపథ్యంలో మొదలవుతుంది. ఒక కేసు విషయంలో సస్పెండ్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్ సికందర్ (అర్జున్ రాంపాల్) అక్కడ నివసిస్తుంటాడు. ఒకరోజు రాత్రి జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదం కారణంగా విక్కీ, షాన్ అనే ఇద్దరు యువకులతో సికందర్కు పరిచయం ఏర్పడుతుంది.
మొదట అది ఒక సాధారణ యాక్సిడెంట్లా కనిపించినా, ఆ ఇద్దరు యువకులు ఏదో పెద్ద ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారని సికందర్ అనుభవం చెబుతుంది. ఆరా తీయగా.. విక్కీ, షాన్, వారి స్నేహితుల బృందానికి, మాయమైన రూ. 5 కోట్ల నగదుకు సంబంధం ఉందని బయటపడుతుంది. ఇంతలోనే ఆ స్నేహితుల్లో ఒకరు అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణిస్తారు.
ఈ మిస్టరీని ఛేదించేందుకు సికందర్ రంగంలోకి దిగుతాడు. మరోవైపు స్థానిక పోలీస్ అధికారిణి యామిని (ప్రియమణి) కూడా ఈ కేసు విచారణను చేపడుతుంది. దర్యాప్తు ముందుకు సాగేకొద్దీ ఆ స్నేహితులు దాచిన ఒక్కో చీకటి రహస్యం బయటపడుతుంది. అసలు ఆ రూ. 5 కోట్లు ఎవరివి? ఆ యువకుడిని హత్య చేసిందెవరు? స్నేహం ముసుగులో ఎవరు ఎవరిని మోసం చేశారనేదే మిగతా కథ.
ప్లస్ పాయింట్స్: అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణి మ్యాజిక్
ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలం అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణిల స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్. గంభీరమైన, రహస్యాలను ఛేదించే సస్పెండెడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సికందర్ పాత్రలో అర్జున్ రాంపాల్ చక్కగా ఒదిగిపోయారు. ఇక పోలీస్ ఆఫీసర్ యామినిగా ప్రియమణి తన సహజమైన, పవర్ఫుల్ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.
మంచుతో కూడిన మనాలి లోయలు, రాత్రిపూట కనిపించే పొగమంచు సన్నివేశాలు సినిమాలోని సస్పెన్స్ మూడ్ను మరింత ఎలివేట్ చేశాయి.
కేవలం 1 గంట 53 నిమిషాల (113 నిమిషాలు) నిడివి మాత్రమే ఉండటం వల్ల సినిమా ఎక్కడా సాగదీసినట్లు అనిపించదు. వీకెండ్లో తక్కువ సమయంలో ఒక థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి ఇది కలిసొచ్చే అంశం.
మైనస్ పాయింట్స్: ఎక్కడ తడబడింది?
సినిమా ఆరంభం ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ, కథ ముందుకు సాగేకొద్దీ తర్వాత ఏం జరగబోతోందో ప్రేక్షకులు సులభంగా ఊహించగలరు. కథలో చాలా ట్విస్టులు ఉన్నా, అవి ఆశించిన స్థాయిలో షాక్ ఇవ్వలేకపోయాయి.
కీలకమైన స్నేహితుల పాత్రల (రోహిత్ చందేల్, ఆకాష్ మఖిజా, నకుల్ రోషన్ సహదేవ్) నేపథ్యాన్ని ఇంకాస్త బలంగా రాసుకుని ఉంటే, వారి కష్టాలతో ప్రేక్షకులు మరింత ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యేవారు. కొన్ని సంఘటనల వెనుక ఉన్న లాజిక్ కూడా స్పష్టంగా లేదు.
2014లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన మలయాళ క్లాసిక్ థ్రిల్లర్ '7th డే' చూసిన వారికి ఇందులో కొత్తదనం ఏమీ కనిపించదు.
మీరు అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణి అభిమానులైతే, అలాగే ఒరిజినల్ మలయాళ చిత్రం '7th డే' చూడకపోయి ఉంటే ‘ది బ్లైండ్ గేమ్’ చిత్రాన్ని ఈ వీకెండ్లో జీ5లో ఒకసారి ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్టులు, అత్యంత ఉత్కంఠగా సాగే స్క్రీన్ప్లే ఆశించి చూస్తే మాత్రం కొంత నిరాశ తప్పదు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More