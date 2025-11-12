రాజమౌళి, మహేష్ బాబు గ్లోబ్ట్రాటర్లో మందానికినిగా ప్రియాంకా చోప్రా.. ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్.. చీరలో గన్ను పట్టుకొని..
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, మహేష్ బాబు మూవీ గ్లోబ్ట్రాటర్ నుంచి మందాకినిగా ప్రియాంకా చోప్రా ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది. ఎల్లో శారీలో గన్ను పట్టుకొని ఆమె లుక్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఈ సర్ప్రైజ్ తో ఫ్యాన్స్ థ్రిల్ అయ్యారు.
రాజమౌళి, మహేష్ బాబు గ్లోబ్ట్రాటర్ నుంచి అభిమానులకు మరో సర్ప్రైజ్ వచ్చేసింది. ఈ మధ్యే పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ పోషించిన కుంభ అనే విలన్ పాత్రను పరిచయం చేసిన జక్కన్న.. తాజాగా ప్రియాంకా చోప్రా పోషించిన మందాకిని పాత్ర ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చాడు.
మందాకినిగా ప్రియాంకా చోప్రా
మహేష్ బాబు మూవీ ఎస్ఎస్ఎంబీ 29 మూవీ నుంచి ఈ శనివారం (నవంబర్ 15) బిగ్ రివీల్ చేయనున్న నేపథ్యంలో ఆ టీమ్ నుంచి మరో సర్ప్రైజ్ వచ్చేసింది. ఈ ఫస్ట్ లుక్ ను రాజమౌళితోపాటు మూవీ టీమ్ అంతా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. “గ్లోబల్ స్టేజ్ లో ఇండియన్ సినిమా అర్థాన్ని మార్చేసిన మహిళ. వెల్కమ్ బ్యాక్ దేశీ గర్ల్. ప్రియాంకా చోప్రా.. నీ మందాకిని లెక్కలేనన్ని షేడ్స్ ను ప్రపంచం చూడాలని చాలా ఆతృతగా ఉన్నాను” అని రాజమౌళి ట్వీట్ చేశాడు.
అటు ప్రియాంకా చోప్రా కూడా తన ఫస్ట్ లుక్ ట్వీట్ చేసింది. “ఆమె కంటికి కనిపించేదాని కంటే ఎక్కువే.. మందాకినికి హలో చెప్పండి” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది. మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేస్తూ.. “మొత్తానికి ఆమె వచ్చేసింది.. మందాకినిని కలవండి” అనే అన్నాడు.
గ్లోబ్ట్రాటర్ సెన్సేషన్
రాజమౌళి ఏం చేసినా ఓ అద్భుతమే అవుతుంది. తన సినిమాలను ప్రమోట్ చేయడంలోనూ అతడు ప్రత్యేకమైన శైలిని అనుసరిస్తాడు. ఈ గ్లోబ్ట్రాటర్ విషయంలోనూ తన సస్పెన్స్ కొనసాగిస్తూ.. ఇప్పుడు ఓ బిగ్ రివీల్ అంటూ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఏకంగా 100 అడుగుల ఎల్ఈడీ తెరపై ఏదో పెద్ద విషయమే చెప్పబోతున్నాడు. ఈ వేడుక శనివారం (నవంబర్ 15) జరగనుంది. ఆ రోజు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఈ షోని జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు.
ఈ గ్లోబ్ట్రాటర్ నుంచి ఇప్పటికే కుంభ అనే విలన్ పాత్ర ఫస్ట్ లుక్ తోపాటు సంచారి అనే సాంగ్ కూడా వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇవి రెండూ అభిమానులను బాగా ఆకర్షించాయి. ఇక ఇప్పుడు ప్రియాంకా చోప్రాను మందాకినిగా పరిచయం చేస్తూ రాజమౌళి తన మార్క్ చూపించాడు. ఇక ఇప్పుడు అందరి కళ్లన్నీ మహేష్ బాబుపైనే ఉన్నాయి. అతని పాత్ర ఏంటి? పేరేంటి? లుక్ ఎలా ఉండబోతోందన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ నెలకొంది.
