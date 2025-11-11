సంచారి సాంగ్ లిరిక్స్.. మహేష్ బాబు, రాజమౌళి గ్లోబ్ట్రాటర్ నుంచి వచ్చిన పవర్ఫుల్ సాంగ్ చూశారా?
మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మూవీ నుంచి సంచారి అనే సాంగ్ సోమవారం (నవంబర్ 10) రిలీజైన విషయం తెలిసిందే. ఈ పాట అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. మరి ఈ పవర్ ఫుల్ సాంగ్ లిరిక్స్ ఇక్కడ చూడండి.
ఇండియన్ సినిమాలోనే ఇప్పటి వరకూ కనీవినీ ఎరగని రీతిలో, అత్యంత భారీ అంచనాలతో వస్తోంది మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సినిమా. ప్రస్తుతం గ్లోబ్ ట్రాటర్ గా పిలుస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి బిగ్ రివీల్ ఈ శనివారం (నవంబర్ 15) రానుంది. అయితే సోమవారం (నవంబర్ 10) ఈ మూవీ నుంచి సంచారి అనే సాంగ్ రిలీజైన విషయం తెలిసిందే.
సంచారి సాంగ్ గురించి..
మహేష్ బాబు, రాజమౌళి మూవీ నుంచి బిగ్ రివీల్ కోసం ఫ్యాన్స్ వేచి చూస్తున్న సమయంలో అనుకోకుండా ఈ సంచారి సాంగ్ వచ్చి ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ పాటను ఎంఎం కీరవాణి కంపోజ్ చేయగా.. శృతి హాసన్ పాడింది. చైతన్య ప్రసాద్ లిరిక్స్ అందించాడు. సంచారి.. సంచారి అంటూ సాగిపోయే పాట మూవీలో లీడ్ రోల్ పాత్రను వర్ణించేలా ఉంది. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టాంట్ హిట్ గా మారింది.
ఈ పాట ద్వారానే గ్లోబ్ ట్రాటర్ బిగ్ రివీల్ గురించి మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ ఈవెంట్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నవంబర్ 15న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో ఏం రివీల్ చేస్తారన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటి వరకూ ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఏకంగా 100 అడుగుల అత్యంత భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ ద్వారా ఆ రివీల్ చేయబోతున్నారు. ఈ ఈవెంట్ ను జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు.
సంచారి సాంగ్ లిరిక్స్
కాలాన్నే శాసిస్తూ.. ప్రతి రోజూ పరుగే లే..
వేగాన్నే శ్వాసిస్తూ.. పెనుగాలై తిరిగేలే..
ఖండాలే దాటేస్తూ.. ఖగరాజై వాలే..
రారా.. రారా.. ధీరా.. ధృవతారా..
రారా.. స్వైరా.. సంచారా..
సంచారి.. సంచారి..
నినదించే రణభేరి..
సంహారి.. సంహారి..
మృత్యువుపై తన స్వారీ..
సంచారి.. సంచారి..
సాహసమే తన దారి..
సంహారి.. సంహారి..
అసురులపై అసిధారి..
కాలాన్నే శాసిస్తూ..
జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్.. జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్..
జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్.. జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్..
ట్రాటర్..
జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్.. జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్..
జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్.. జీ ఎల్ ఓ బీ ఈ ట్రాటర్..
సంచారి.. సంచారి..
నినదించే రణభేరి..
సంహారి.. సంహారి..
మృత్యువుపై తన స్వారీ..
సంచారి.. సంచారి..
సాహసమే తన దారి..
సంహారి.. సంహారి..
అసురులపై…
