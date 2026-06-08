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    Slum Dog Teaser: పూరి-విజయ్ సేతుపతి 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్.. మక్కల్ సెల్వన్ విశ్వరూపం.. అదిరిపోయిన బీజీఎం

    Slum Dog Teaser: డైనమిక్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'స్లమ్ డాగ్ – 33 టెంపుల్ రోడ్' మూవీ టీజర్ రిలీజైంది. ఇందులో గుడ్డివాడైన అడుక్కునేవాడి పాత్రలో విజయ్ సేతుపతి ఊరమాస్ యాక్షన్‌తో అదరగొట్టారు.

    Jun 8, 2026, 19:02:22 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Slum Dog Teaser: టాలీవుడ్‌లో హీరోల క్యారెక్టరైజేషన్లను చాలా విభిన్నంగా, సరికొత్తగా ప్రెజెంట్ చేసే మాస్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్.. వైవిధ్యమైన పాత్రలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే కోలీవుడ్ స్టార్ విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో ఓ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కిన సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరి కలయికలో తెరకెక్కుతున్న 'స్లమ్ డాగ్ – 33 టెంపుల్ రోడ్' (Slum Dog – 33 Temple Road) సినిమాపై అనౌన్స్‌మెంట్ నుంచే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

    Slum Dog Teaser: పూరి-విజయ్ సేతుపతి 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్.. మక్కల్ సెల్వన్ విశ్వరూపం.. అదిరిపోయిన బీజీఎం
    Slum Dog Teaser: పూరి-విజయ్ సేతుపతి 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్.. మక్కల్ సెల్వన్ విశ్వరూపం.. అదిరిపోయిన బీజీఎం

    తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ టీజర్‌ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే పూరి జగన్నాథ్ మార్క్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో పాటు మైండ్ బ్లోయింగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు సినిమాలో గట్టిగానే ఉండబోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

    Vijay Sethupathi Slum Dog Movie: విజయ్ సేతుపతి ఊరమాస్ యాక్షన్

    పూరి జగన్నాథ్ సినిమాల్లో హీరోల యాటిట్యూడ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. గతంలో 'ఇడియట్', 'పోకిరి' చిత్రాల్లో హీరోలను ఎంత రఫ్‌గా చూపించారో.. ఈ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి పాత్రను అంతకంటే భిన్నంగా డిజైన్ చేశారు. టీజర్ గమనిస్తే.. విజయ్ సేతుపతి ఇందులో ఒక గుడ్డివాడి పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు.

    సమాజంలో అత్యంత అట్టడుగున బతికే ఒక సామాన్యుడి జీవితాన్ని, అతని చుట్టూ ఉండే ప్రపంచాన్ని విలన్లు నాశనం చేయాలని చూసినప్పుడు అతను ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అనేదే మెయిన్ స్టోరీ లైన్ అని తెలుస్తోంది. వేరే దారి లేక, తనవాళ్లను కాపాడుకోవడానికి ఆ గుడ్డి ముష్టివాడు విశ్వరూపం చూపిస్తాడు.

    Puri Jagannadh Slum Dog Teaser: సరికొత్త పంథాలో పూరి మేకింగ్

    సాధారణంగా పూరి జగన్నాథ్ సినిమాల్లో పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్ హైలైట్‌గా ఉంటాయి. అయితే 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్‌ను మాత్రం సరికొత్త పంథాలో కట్ చేశారు. ఒకవైపు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సాంగ్ సాగుతుండగానే, దానికి సింక్ అవుతూ వచ్చే యాక్షన్ కట్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. పూరి గత చిత్రాలకు భిన్నంగా ఈ సినిమా మేకింగ్ స్టైల్ చాలా ఫ్రెష్ గా కనిపిస్తోంది. రా అండ్ రస్టిక్ విజువల్స్‌తో టీజర్ ఆకట్టుకుంటోంది.

    'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్' చిత్రాలకు అద్భుతమైన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ ఇస్తున్నారు. టీజర్‌లో వినిపించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ యాక్షన్ సీన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎలివేట్ చేసింది.

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    పూరి కనెక్ట్స్, జేబీ నారాయణ్ రావు కొండ్రొల్ల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. కేవలం హీరో పాత్రే కాకుండా సినిమాలో చాలా బలమైన నటీనటులు ఉన్నారు.

    సీనియర్ నటి టబు, టాలీవుడ్ లక్కీ చామ్ సంయుక్త మీనన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు కన్నడ స్టార్ నటుడు దునియా విజయ్ విలన్‌గా నటిస్తుండగా, బ్రహ్మాజీ, వీటీవీ గణేష్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. సౌత్ ఇండియాలోని ప్రముఖ నటీనటులు ఇందులో భాగం కావడంతో ఈ సినిమాపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీగా బిజినెస్ జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. షూటింగ్ పనులను ముగించుకుని త్వరలోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    పూరి జగన్నాథ్ కి ఈ సినిమా కెరీర్ పరంగా చాలా ముఖ్యం. విజయ్ సేతుపతి లాంటి వర్సటైల్ యాక్టర్ కి 'బ్లైండ్ బెగ్గర్' రోల్ ఇవ్వడం, దానికి పూరి మార్క్ కమర్షియల్ యాక్షన్ జోడించడం ఖచ్చితంగా ఒక అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఐడియా.

    టీజర్ లో కనిపించిన విజువల్స్, హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ రా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ చూస్తుంటే పూరి ఈసారి పక్కా ప్లానింగ్ తో ఈ యాక్షన్ డ్రామాను తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కాంబినేషన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి.

    People Also Ask (FAQs)

    'స్లమ్ డాగ్ – 33 టెంపుల్ రోడ్' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి టాలీవుడ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయనే స్వయంగా కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందించారు.

    స్లమ్ డాగ్ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి ఎలాంటి పాత్రలో నటిస్తున్నారు?

    విజయ్ సేతుపతి ఈ చిత్రంలో ఒక అంధుడైన ముష్టివాడి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. తన వారిపై దాడి చేసే విలన్లపై తిరగబడే పవర్‌ఫుల్ యాక్షన్ రోల్ ఇది.

    'స్లమ్ డాగ్' చిత్రంలో నటిస్తున్న ఇతర ప్రముఖ యాక్టర్స్ ఎవరు?

    ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటి టబు, సంయుక్త మీనన్, కన్నడ నటుడు దునియా విజయ్, బ్రహ్మాజీ, వీటీవీ గణేష్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

    ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు?

    'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్' చిత్రాల ఫేమ్ హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Slum Dog Teaser: పూరి-విజయ్ సేతుపతి 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్.. మక్కల్ సెల్వన్ విశ్వరూపం.. అదిరిపోయిన బీజీఎం
    Home/Entertainment/Slum Dog Teaser: పూరి-విజయ్ సేతుపతి 'స్లమ్ డాగ్' టీజర్.. మక్కల్ సెల్వన్ విశ్వరూపం.. అదిరిపోయిన బీజీఎం
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