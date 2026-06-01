    Raakh Trailer: మీర్జాపూర్ హీరో కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. 50 ఏళ్ల కిందటి జంట హత్యల కేసుపై.. ట్రైలర్ రిలీజ్

    Raakh Trailer: అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'రాఖ్' (Raakh) ట్రైలర్ విడుదలైంది. 1970ల నాటి ఢిల్లీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్ జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Jun 1, 2026, 14:13:42 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Raakh Trailer: డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌పై క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌లకు ఎప్పుడూ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. గ్రిప్పింగ్ స్టోరీలైన్, ఊహించని మలుపులు ఉంటే ఆడియన్స్ కచ్చితంగా ఆ కంటెంట్‌ను ఆదరిస్తారు. ఇప్పుడు సరిగ్గా అలాంటి అంచనాలతోనే 'రాఖ్' (Raakh) వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

    బాలీవుడ్ నటులు అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఇంటెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ షో ట్రైలర్‌ను సోమవారం (జూన్ 1, 2026) మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా రిలీజ్ చేశారు. ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఈ సిరీస్‌కు 'పాతాళ్ లోక్' సీజన్ 1 డైరెక్టర్ ప్రోసిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించారు.

    1970ల నాటి ఢిల్లీ నేపథ్యంలో..

    ఈ సిరీస్ కథ 1970ల కాలం నాటి ఢిల్లీ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. నగరంలో వరుసగా పిల్లలు కిడ్నాప్, హత్యలకు అవుతుంటారు. అలా ఒకే ఇంటికి చెందిన ఇద్దరు పిల్లలు కూడా కనిపించకుండాపోయి శవాలుగా దొరుకుతారు. ఆ దారుణమైన నేరాలు సిటీని వణికిస్తుంటాయి. ఈ సీరియస్ కేసును ఛేదించే బాధ్యతను సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ జయప్రకాష్‌కు అప్పగిస్తారు.

    ఈ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో మీర్జాపూర్ వెబ్ సిరీస్ హీరో అలీ ఫజల్ నటించాడు. ఇక కిడ్నాప్‌కు గురైన ఒక పిల్లాడి తల్లిగా సోనాలి బింద్రే నటించింది. న్యాయం కోసం పోరాడే మోనా అనే తల్లి పాత్రలో ఆమె నటన హైలైట్‌గా ఉండనుంది. జయప్రకాష్, అతని తండ్రి మధ్య ఉండే క్లిష్టమైన బంధాన్ని కూడా ట్రైలర్‌లో ఎమోషనల్‌గా చూపించారు. తండ్రి పాత్రలో రాకేష్ బేడీ నటించారు. కేసు విచారణ విషయంలో వీరిద్దరి మధ్య జరిగే వాదనలు సిరీస్‌లో కీలకంగా మారనున్నాయి. మనిషి సైకాలజీలోని చీకటి కోణాలను ఆవిష్కరిస్తూ ఒక ఇంటెన్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ షోను రూపొందించారు.

    అలీ ఫజల్, సోనాలీ ఏమన్నారంటే?

    "మొదట రాఖ్ కోసం నన్ను సంప్రదించినప్పుడు, ఇది ఒక రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అని అనుకున్నాను. కానీ స్క్రిప్ట్ చదివిన వెంటనే ఈ కథలో పూర్తిగా లీనమైపోయాను. అనుష, సందీప్, ప్రోసిత్ ఈ కథను చాలా ఎమోషనల్‌గా, ఎంతో వాస్తవికంగా అల్లారు" అని సిరీస్ గురించి హీరో అలీ ఫజల్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.

    "నటిగా ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడూ టచ్ చేయని ఎమోషనల్ స్పేస్‌ను ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసే అవకాశం ఈ సిరీస్ నాకు ఇచ్చింది. మోనా పాత్రలో ఒకవైపు సున్నితత్వం, మరోవైపు సైలెంట్ స్ట్రెంత్ కనిపిస్తాయి. అలాంటి పాత్ర చేయడం నిజంగా చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. ప్రోసిత్, అనుష, సందీప్‌లతో కలిసి పనిచేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. వారు కథ చెప్పిన విధానంలో ఉన్న నిజాయితీకి, సెన్సిటివిటీకి కృతజ్ఞతలు" అని సోనాలి బింద్రే వివరించారు.

    రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు

    అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రేతో పాటు ఆమిర్ బషీర్, ఆకాష్ మఖిజా, రమణ్‌దీప్ యాదవ్, దివ్య శర్మ, వియాన్ శర్మ, అన్షుల్ చౌహాన్, దిబ్యేందు భట్టాచార్య ఈ సిరీస్‌లో కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనుష నందకుమార్ ఈ షో క్రియేటర్, కో-డైరెక్టర్, రైటర్‌గా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు.

    ఆయుష్ త్రివేది పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్స్ అందించారు. భాడిపా సంస్థతో కలిసి ఎండెమోల్ షైన్ ఇండియా బ్యానర్‌పై ఈ సిరీస్‌ను భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. జూన్ 12వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ 'రాఖ్' సిరీస్ ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది?

    ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ జూన్ 12, 2026 నుంచి ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.

    ఏ ఓటీటీలో రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది?

    ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో'లో ఈ సిరీస్ ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    రాఖ్ వెబ్ సిరీస్‌లో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?

    బాలీవుడ్ నటులు అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రే ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    రాఖ్ వెబ్ సిరీస్‌కు డైరెక్టర్ ఎవరు?

    'పాతాళ్ లోక్' ఫేమ్ ప్రోసిత్ రాయ్ ఈ సిరీస్‌కు దర్శకత్వం వహించారు. అనుష నందకుమార్ కో-డైరెక్టర్‌గా బాధ్యతలు పంచుకున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

