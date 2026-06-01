Raakh Trailer: మీర్జాపూర్ హీరో కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. 50 ఏళ్ల కిందటి జంట హత్యల కేసుపై.. ట్రైలర్ రిలీజ్
Raakh Trailer: అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'రాఖ్' (Raakh) ట్రైలర్ విడుదలైంది. 1970ల నాటి ఢిల్లీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్ జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Raakh Trailer: డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్లకు ఎప్పుడూ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. గ్రిప్పింగ్ స్టోరీలైన్, ఊహించని మలుపులు ఉంటే ఆడియన్స్ కచ్చితంగా ఆ కంటెంట్ను ఆదరిస్తారు. ఇప్పుడు సరిగ్గా అలాంటి అంచనాలతోనే 'రాఖ్' (Raakh) వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
బాలీవుడ్ నటులు అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఇంటెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ షో ట్రైలర్ను సోమవారం (జూన్ 1, 2026) మేకర్స్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేశారు. ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఈ సిరీస్కు 'పాతాళ్ లోక్' సీజన్ 1 డైరెక్టర్ ప్రోసిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించారు.
1970ల నాటి ఢిల్లీ నేపథ్యంలో..
ఈ సిరీస్ కథ 1970ల కాలం నాటి ఢిల్లీ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. నగరంలో వరుసగా పిల్లలు కిడ్నాప్, హత్యలకు అవుతుంటారు. అలా ఒకే ఇంటికి చెందిన ఇద్దరు పిల్లలు కూడా కనిపించకుండాపోయి శవాలుగా దొరుకుతారు. ఆ దారుణమైన నేరాలు సిటీని వణికిస్తుంటాయి. ఈ సీరియస్ కేసును ఛేదించే బాధ్యతను సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ జయప్రకాష్కు అప్పగిస్తారు.
ఈ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో మీర్జాపూర్ వెబ్ సిరీస్ హీరో అలీ ఫజల్ నటించాడు. ఇక కిడ్నాప్కు గురైన ఒక పిల్లాడి తల్లిగా సోనాలి బింద్రే నటించింది. న్యాయం కోసం పోరాడే మోనా అనే తల్లి పాత్రలో ఆమె నటన హైలైట్గా ఉండనుంది. జయప్రకాష్, అతని తండ్రి మధ్య ఉండే క్లిష్టమైన బంధాన్ని కూడా ట్రైలర్లో ఎమోషనల్గా చూపించారు. తండ్రి పాత్రలో రాకేష్ బేడీ నటించారు. కేసు విచారణ విషయంలో వీరిద్దరి మధ్య జరిగే వాదనలు సిరీస్లో కీలకంగా మారనున్నాయి. మనిషి సైకాలజీలోని చీకటి కోణాలను ఆవిష్కరిస్తూ ఒక ఇంటెన్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా ఈ షోను రూపొందించారు.
అలీ ఫజల్, సోనాలీ ఏమన్నారంటే?
"మొదట రాఖ్ కోసం నన్ను సంప్రదించినప్పుడు, ఇది ఒక రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అని అనుకున్నాను. కానీ స్క్రిప్ట్ చదివిన వెంటనే ఈ కథలో పూర్తిగా లీనమైపోయాను. అనుష, సందీప్, ప్రోసిత్ ఈ కథను చాలా ఎమోషనల్గా, ఎంతో వాస్తవికంగా అల్లారు" అని సిరీస్ గురించి హీరో అలీ ఫజల్ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
"నటిగా ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడూ టచ్ చేయని ఎమోషనల్ స్పేస్ను ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం ఈ సిరీస్ నాకు ఇచ్చింది. మోనా పాత్రలో ఒకవైపు సున్నితత్వం, మరోవైపు సైలెంట్ స్ట్రెంత్ కనిపిస్తాయి. అలాంటి పాత్ర చేయడం నిజంగా చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. ప్రోసిత్, అనుష, సందీప్లతో కలిసి పనిచేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. వారు కథ చెప్పిన విధానంలో ఉన్న నిజాయితీకి, సెన్సిటివిటీకి కృతజ్ఞతలు" అని సోనాలి బింద్రే వివరించారు.
రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రేతో పాటు ఆమిర్ బషీర్, ఆకాష్ మఖిజా, రమణ్దీప్ యాదవ్, దివ్య శర్మ, వియాన్ శర్మ, అన్షుల్ చౌహాన్, దిబ్యేందు భట్టాచార్య ఈ సిరీస్లో కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనుష నందకుమార్ ఈ షో క్రియేటర్, కో-డైరెక్టర్, రైటర్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు.
ఆయుష్ త్రివేది పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ అందించారు. భాడిపా సంస్థతో కలిసి ఎండెమోల్ షైన్ ఇండియా బ్యానర్పై ఈ సిరీస్ను భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. జూన్ 12వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ 'రాఖ్' సిరీస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
