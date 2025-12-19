నెట్ఫ్లిక్స్లో థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఓ ఫ్యామిలీలో అందరి గొంతులు కోసి హత్య.. ఐదేళ్ల తర్వాత వచ్చిన సీక్వెల్ ఎలా ఉందంటే?
నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఐదేళ్ల కిందట వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీకి ఇప్పుడు సీక్వెల్ వచ్చింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అందరి గొంతులు కోసి హత్య చేస్తారు. అది చేసిందెవరు? అసలు ఏం జరిగింది అన్నది ఈ మూవీలో చూడొచ్చు.
ఐదేళ్ల కిందట వచ్చిన సూపర్ హిట్ థ్రిల్లర్ 'రాత్ అకేలీ హై'కి సీక్వెల్గా వచ్చిన 'రాత్ అకేలీ హై 2: ది బన్సల్ మర్డర్స్' (Raat Akeli Hai 2) ఓటీటీలో విడుదలైంది. నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ మరోసారి పోలీస్ ఆఫీసర్ జటిల్ యాదవ్గా మెప్పించాడు. బన్సల్ కుటుంబం మొత్తాన్ని ఒకే రాత్రి గొంతు కోసి చంపటం, ఆ మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో వచ్చే మలుపులు ఈ సినిమా కథాంశం.
రాత్ అకేలీ హై 2 స్టోరీ ఇదే..
దర్శకుడు హనీ ట్రెహాన్ దర్శకత్వంలో, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ ప్రధాన పాత్రలో నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వచ్చిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'రాత్ అకేలీ హై 2'. మొదటి పార్ట్ సూపర్ హిట్ కావడంతో ఈ సీక్వెల్ పై భారీ అంచనాలున్నాయి. మరి ఈ సినిమా కథేంటి? ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
ఇది బన్సల్ అనే సంపన్న కుటుంబం కథ. ఒకరోజు రాత్రి ఆ కుటుంబం మొత్తం దారుణ హత్యకు గురవుతుంది. అందరి గొంతులు కోసి చంపేస్తారు. ఒకవైపు కాకుల గుంపు చనిపోయి పడి ఉండటం, మరోవైపు మనుషుల హత్యలు జరగడం భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ కేసులో డ్రగ్స్కు బానిసైన కొడుకు, ఒక లేడీ బాబా (దీప్తి నావల్), ఆస్తి కోసం చూసే బంధువు (సంజయ్ కపూర్) ప్రధాన అనుమానితులుగా ఉంటారు.
ఈ కేసును ఛేదించడానికి ఇన్స్పెక్టర్ జటిల్ యాదవ్ (నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ) రంగంలోకి దిగుతాడు. అసలు హంతకుడు ఎవరు? ఈ మిస్టరీని జటిల్ ఎలా విడదీశాడు అనేది మిగతా కథ.
రాత్ అకేలీ హై ఎలా ఉందంటే?
ఈ సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రేక్షకుడిని కట్టిపడేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చే ఫోరెన్సిక్ టీమ్ సీన్, క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చాలా సహజంగా, భయపెట్టేలా ఉంటాయి. ఇది సీక్వెల్ అయినప్పటికీ మొదటి పార్ట్ కథతో సంబంధం లేదు. కొత్త కథ కాబట్టి ఎవరైనా చూడొచ్చు. క్లైమాక్స్ ట్విస్టులు, చిక్కుముడులు విప్పిన విధానం బాగుంది.
అయితే కథలో చాలా పాత్రలు ఉండటం వల్ల కాస్త గందరగోళంగా అనిపిస్తుంది. దీప్తి నావల్ ట్రాక్ కథనంలో వేగాన్ని తగ్గించింది. ప్రేక్షకులను తప్పుదోవ పట్టించడానికి పెట్టిన కొన్ని సన్నివేశాలు అంతగా వర్కవుట్ అవ్వలేదు.
నటీనటుల పనితీరు
నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ.. జటిల్ యాదవ్ పాత్రలో జీవించేశాడు. పర్సనల్ లైఫ్ సీన్స్ లో అతని నటన అద్భుతం. ఇక రాధికా ఆప్టే ఇందులో రాధగా గెస్ట్ రోల్ చేసినా.. నవాజ్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. రేవతి (ఫోరెన్సిక్ హెడ్), సంజయ్ కపూర్, రజత్ కపూర్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. చిత్రాంగద సింగ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ లో ఇంకాస్త బాగా చేసి ఉండాల్సింది.
చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్నప్పటికీ.. 'రాత్ అకేలీ హై 2' ఒక మంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్. డార్క్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాలు ఇష్టపడే వారికి ఇది కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నటీనటుల బలం, మంచి క్లైమాక్స్ ఈ సినిమాను సేవ్ చేశాయి.