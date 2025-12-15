నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్లో సౌత్ సినిమాల డామినెన్స్- ఎక్కువ మంది చూసిన తమిళ, తెలుగు సినిమాలు-ఓ లుక్కేయండి
పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో సౌత్ ఇండియా సినిమాల డామినెన్స్ మామూలుగా లేదు. ముఖ్యంగా తెలుగు, తమిళ సినిమాలు ఈ ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్నాయి. ఎక్కువ మంది చూసిన ఈ సినిమాలు ఏవో ఓ లుక్కేయండి.
నెట్ఫ్లిక్స్లో సౌత్ సినిమాలు ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నాయి. ట్రెండింగ్ లో మిగతా సినిమాల కంటే టాప్ ప్లేస్ లో నిలుస్తున్నాయి. ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్ కాంత నుంచి రష్మిక మందన్న ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాంటి మూవీస్ ఉన్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్-10 లిస్ట్ పై ఓ లుక్కేయండి.
కాంత ఓటీటీ
దుల్కర్ సల్మాన్ తన కొత్త చిత్రం కాంతతో మరోసారి ప్రేక్షకుల మధ్య తన స్థానాన్ని సంపాదించుకోగలిగాడు. తమిళ చిత్రం కాంత నెట్ఫ్లిక్స్లో నంబర్ 1 గా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రం ఒక పాత చలనచిత్ర యుగం కథను చెబుతుంది. దీనిలో హీరో, డైరెక్టర్ మధ్య ఈగోను చూపించారు.
ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఓటీటీ
రష్మిక మందన్న నటించిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' సినిమా ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. ఈ తెలుగు మూవీ లో ఆమె నటన తనకెంతో నచ్చిందని జాన్వీ కపూర్ చెప్పింది. ఈ సినిమాను చూడమని ప్రేక్షకులను కోరింది జాన్వీ కపూర్. ఇది గత వారం నెట్ఫ్లిక్స్లో 1 వ స్థానంలో ఉంది. ఇప్పుడు రెండో ప్లేస్ లో ట్రెండ్ అవుతోంది.
వేక్ అప్ డెడ్ మ్యాన్
మిస్టరీ ఆధారంగా తెరకెక్కిన అమెరికన్ చిత్రం. ఈ చిత్రానికి రియాన్ జాన్సన్ దర్శకత్వం వహించారు. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో 3వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
స్టీఫెన్
నెట్ ఫ్లిక్స్ లో నాలుగో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతున్న చిత్రం స్టీఫెన్. ఇది తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఇందులో ఓ సైకో 9 మంది అమ్మాయిలను చంపుతాడు. జే కుమార్, నిషా వర్మ జంటగా నటించిన చిత్రం ఇది.
సన్నీ సంస్కారీ కి తులసి కుమారి
వరుణ్ ధావన్, జాన్వీ కపూర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన సన్నీ సంస్కారీ కి తులిసి కుమారి చిత్రం ఈ జాబితాలో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సినిమాకు థియేటర్ లో పెద్దగా వసూళ్లు రాకపోయినా నెట్ ఫ్లిక్స్ ప్రేక్షకులకు మాత్రం నచ్చింది.
జాలీ ఎల్ ఎల్ బి 3
అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన 'జాలీ ఎల్ ఎల్బీ 3' ఓటీటీలోకి వచ్చి కొన్ని నెలలు గడిచినా ట్రెండింగ్ లిస్ట్ లో కొనసాగుతోంది. ఈ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా ప్రేక్షకులకు నచ్చింది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఈ సినిమా 6వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది
ఆర్యన్
తమిళంలో విష్ణు విశాల్, ప్రియా ఆనంద్ జంటగా తెరకెక్కించిన ఆర్యన్ ఈ జాబితాలో ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ చిత్రం గత రెండు వారాలుగా నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఎమోషన్, రిలేషన్స్ ఆధారంగా ఈ సినిమా కథ రూపొందింది.
డ్యూడ్
నేటి న్యూ జనరేషన్ మూవీ డ్యూడ్. ఇందులో ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా జంటగా నటించారు. ఇది జెన్ జడ్ స్నేహం, ప్రేమను చాటుతుంది. ఈ చిత్రం నెట్ ఫ్లిక్స్ లో 8వ స్థానంలో ఉంది.
హోమ్ బౌండ్
ఇషాన్ ఖట్టర్, విశాల్ జెత్వా, జాన్వీ కపూర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన 'హోమ్ బౌండ్' చిత్రం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తనదైన ముద్ర వేసింది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఈ చిత్రం 9వ స్థానంలో ఉంది.
ఇడ్లీ కడై
సౌత్ సూపర్ స్టార్ ధనుష్ దర్శకత్వంలో ఇడ్లీ కడై తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో హీరో కూడా అతనే. ఓ ఫ్యామిలీ షాప్ ఆధారంగా ఈ సినిమా కథ సాగుతోంది. గత కొన్ని వారాలుగా ఈ సినిమా వార్తల్లో ఉంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో కూడా ఇది 10వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.