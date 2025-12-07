'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్' కథాంశం
నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రకారం ఈ చిత్రం 1940లో బర్మింగ్హామ్లో జరుగుతుంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యూరప్ అంతటా తన పట్టును బిగిస్తోంది. స్వీయ-ప్రేరిత బహిష్కరణలో జీవిస్తున్న టామీ యుద్ధ గందరగోళ తన గతం నుండి పరిష్కారం కాని వ్యాపారాలతో ఢీకొన్నప్పుడు బలవంతంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు. దీని తర్వాత మనుగడ కోసం, బహుశా విముక్తి కోసం ఒక భయంకరమైన పోరాటం ఉంటుంది.
"దేశం యుద్ధంలో ఉంది, కాబట్టి మా 'పీకీ బ్లైండర్స్' కూడా యుద్ధంలో ఉన్నారు" అని నైట్ నెట్ఫ్లిక్స్కు చెప్పారు. "ఇది 'పీకీ బ్లైండర్స్' కథలో ఒక పేలుడు అధ్యాయం అవుతుంది. ఎలాంటి నియమాలు లేవు. 'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్'లో సిలియన్ మర్ఫీ, రెబెకా ఫెర్గూసన్, టిమ్ రోత్, సోఫీ రండిల్, నెడ్ డెన్నెహీ, ప్యాకీ లీ, ఇయాన్ పెక్, జే ల్యురిగో, బారీ కెయోఘన్, స్టీఫెన్ గ్రాహం తదితరులు నటించారు.