    ఓటీటీలోకి కొత్త సినిమా-థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాకముందే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ప్రకటించిన నెట్‌ఫ్లిక్స్‌-మూడు నెలల ముందే

    చాలా కాలం తర్వాత 'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్' సినిమాతో టామీ షెల్బీ మళ్లీ తెరపైకి రాబోతున్నాడు. యుద్ధ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలో సిలియన్ మర్ఫీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇంకా థియేటర్లో రిలీజ్ కాకముందే ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు. 

    Published on: Dec 07, 2025 4:24 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    మీ టోపీలు సిద్ధం చేసుకోండి, ఎందుకంటే 'పీకీ బ్లైండర్స్' మళ్లీ పొగమంచులోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. సిరీస్ ముగిసిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత, అభిమానులు షెల్బీ కుటుంబం వీడ్కోలు పలికిన దృశ్యాలను చూసిన తర్వాత, ఈ గ్యాంగ్ 'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్' అనే కొత్త నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఫీచర్ చిత్రంలో తిరిగి వస్తోంది. సృష్టికర్త స్టీవెన్ నైట్ రాసిన ఈ చిత్రానికి టామ్ హార్పర్ దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ చిత్రం కుటుంబానికి, దేశానికి చాలా కఠినమైన సమయంలో కథను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి కొత్త సినిమా (Netflix)
    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి కొత్త సినిమా (Netflix)

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి కొత్త సినిమా

    పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి కొత్త సినిమా రాబోతోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఫీచర్ ఫిల్మ్ మార్చి 20, 2026న డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఈ మూవీ మార్చి 6, 2026న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. థియేట్రికల్ రిలీజ్, ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఒకే సారి ప్రకటించింది.

    ఒకప్పుడు తాను పూర్తిగా వదిలేశానని చెప్పిన పాత్రలోకి సిలియన్ మర్ఫీ తిరిగి అడుగుపెడుతున్నాడు. “టామీ షెల్బీ నన్ను ఇంకా వదిలిపెట్టలేదని అనిపిస్తోంది. పీకీ బ్లైండర్స్ సినిమా వెర్షన్‌లో స్టీవెన్ నైట్, టామ్ హార్పర్‌తో మళ్లీ కలిసి పనిచేయడం చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది. ఇది అభిమానుల కోసం” అని మర్ఫీ చెప్పాడు.

    'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్' కథాంశం

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రకారం ఈ చిత్రం 1940లో బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరుగుతుంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యూరప్ అంతటా తన పట్టును బిగిస్తోంది. స్వీయ-ప్రేరిత బహిష్కరణలో జీవిస్తున్న టామీ యుద్ధ గందరగోళ తన గతం నుండి పరిష్కారం కాని వ్యాపారాలతో ఢీకొన్నప్పుడు బలవంతంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు. దీని తర్వాత మనుగడ కోసం, బహుశా విముక్తి కోసం ఒక భయంకరమైన పోరాటం ఉంటుంది.

    యుద్ధంలో

    "దేశం యుద్ధంలో ఉంది, కాబట్టి మా 'పీకీ బ్లైండర్స్' కూడా యుద్ధంలో ఉన్నారు" అని నైట్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌కు చెప్పారు. "ఇది 'పీకీ బ్లైండర్స్' కథలో ఒక పేలుడు అధ్యాయం అవుతుంది. ఎలాంటి నియమాలు లేవు. 'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్'లో సిలియన్ మర్ఫీ, రెబెకా ఫెర్గూసన్, టిమ్ రోత్, సోఫీ రండిల్, నెడ్ డెన్నెహీ, ప్యాకీ లీ, ఇయాన్ పెక్, జే ల్యురిగో, బారీ కెయోఘన్, స్టీఫెన్ గ్రాహం తదితరులు నటించారు.

