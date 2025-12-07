అదిరిపోయే ఓటీటీ న్యూస్- సూపర్ హిట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్కు మరో ప్రీక్వెల్- ట్రైలర్ రిలీజ్- తెలుగులో స్ట్రీమింగ్- ఎప్పుడంటే?
గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు మేకర్స్. ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయిన గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సిరీస్ నుంచి మరో ప్రీక్వెల్ రానుంది. ఈ సిరీస్కు వందేళ్ల క్రితం నాటి కథతో ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన ట్రైలర్ను ఇటీవల రిలీజ్ చేశారు.
ఓటీటీ కంటెంట్లో, స్టోరీ, నెరేషన్లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసిన సిరీస్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక సంఖ్యలో అభిమానులను సంపాదించుకున్న గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కేవలం ఓటీటీ సిరీస్ మాత్రమే కాదు ఆ ఫ్యాన్స్కు ఓ ఎమోషన్ కూడా. అలాంటి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ అభిమానలకు మేకర్స్ అయన హెచ్బీఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
మరో ప్రీక్వెల్
ఓటీటీలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచి, ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో సీన్స్ వైరల్ అవుతున్న గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ నుంచి మరో ప్రీక్వెల్ సిరీస్ రానుంది. ఇదివరకే ప్రీక్వెల్గా హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ఓటీటీ రిలీజ్ అవ్వగా.. ఇప్పుడు మరోటి స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అవుతోంది.
ఆ సిరీసే ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ (A Knight of the Seven Kingdoms). ఇటీవలే ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ట్రైలర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సిరీస్కు వందేళ్ల కాలానికి ముందు, హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్కు వందేళ్ల తర్వాత జరిగిన కథతో ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ను రూపొందించారు.
నవలల ఆధారంగా
అలాగే, జార్జ్ ఆర్ఆర్ మార్టిన్ రాసిన టేల్స్ ఆఫ్ డంక్ అండ్ ఎగ్, ది హెడ్జ్ నైట్ నవలల ఆధారంగా ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్లో పీటర్ క్లాఫీ పోషించిన 'సర్ డన్కన్ ది టాల్' పాత్రను తొలిసారిగా చూపించారు.
అంతేకాకుండా గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్లో చూపించిన ట్రయల్ బై కంబాట్ను ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్లో మరింత వివరంగా, సరికొత్తగా చూపించనున్నారు. ఈ సిరీస్లో ట్రయల్ బై సెవెన్గా సర్వైవల్ ఫైట్ను పరిచయం చేయనున్నారు. ఇక ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ట్రైలర్ కామెడీ, యాక్షన్, ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్ ఎలిమెంట్స్తో సాగింది.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో
ఇలా ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్తో, భారీ అంచనాలతో ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ క్రేజీ బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఇంతటి ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చేయనుంది. వచ్చే ఏడాది అంటే కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా జనవరి 18న ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ మొదటి ఎపిసోడ్ ప్రసారం కానుంది.
అదే ఇండియాలో అయితే జనవరి 19న ఉదయం ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. జియో హాట్స్టార్లో తెలుగు భాషలో కూడా ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకుంటే గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్, హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ సిరీస్లు కూడా తెలుగులో ఉన్నాయి.
తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
కాబట్టి, ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఓటీటీ సిరీస్ కూడా తెలుగులో అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. డన్కన్ అలియాస్ డంక్, టార్గేరియన్ అయిన ఏగాన్ వీ అలియాస్ ఎగ్ కథలను చెప్పే ఈ సిరీస్ ఆరు ఎపిసోడ్స్తో రానుంది.
ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఒక్కో ఎపిసోడ్ను ఒక్కో వారం హాట్స్టార్ ఓటీటీలో ప్రసారం చేయనున్నారు. అలాగే, మొత్తంగా మూడు సీజన్లతో ఏ నైట్ ఆఫ్ ది సెవెన్ కింగ్డమ్స్ ఓటీటీ సిరీస్ తెరకెక్కనుంది.
News/Entertainment/అదిరిపోయే ఓటీటీ న్యూస్- సూపర్ హిట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్కు మరో ప్రీక్వెల్- ట్రైలర్ రిలీజ్- తెలుగులో స్ట్రీమింగ్- ఎప్పుడంటే?
News/Entertainment/అదిరిపోయే ఓటీటీ న్యూస్- సూపర్ హిట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్కు మరో ప్రీక్వెల్- ట్రైలర్ రిలీజ్- తెలుగులో స్ట్రీమింగ్- ఎప్పుడంటే?