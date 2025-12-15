Edit Profile
    ఓటీటీలో అదరగొడుతున్న హీరో రాజశేఖర్ కూతురు సినిమా.. ట్రెండింగ్‌లో రొమాంటిక్ ల‌వ్ స్టోరీ.. మీరు చూశారా?

    ఓటీటీలో సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక రాజశేఖర్ మూవీ అదరగొడుతోంది. రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన ఆరోమలే ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. మరి ఈ వైరల్ మూవీని మీరు చూశారా? ఏ ఓటీటీలో ఉందో ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Dec 15, 2025 11:18 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్ తో వచ్చిన రొమాంటిక్ మూవీ ఆరోమలే ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక హీరోయిన్. తమిళ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ అయిన ఆరోమలే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ లో తెలుగులోనూ సత్తాచాటుతోంది.

    ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో రొమాంటిక్ మూవీ (jiohotstar)
    ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో రొమాంటిక్ మూవీ (jiohotstar)

    ఆరోమలే ఓటీటీ

    తమిళ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ఆరోమలే ఓటీటీలో రాణిస్తోంది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 12న జియోహాట్‌స్టార్‌లో రిలీజైంది. ఓటీటీ డెబ్యూలో ఆరోమలే సినిమా సత్తాచాటుతోంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది ఆరోమలే మూవీ. దీనికి దర్శకుడు సారంగ్ తియాగు. కిషన్ దాస్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ జోడీగా నటించారు.

    ట్రెండింగ్ లో

    ఆరోమలే సినిమా జియోహాట్‌స్టార్‌లో ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది. ఈ మూవీకి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ఆడియన్స్ జై కొడుతున్నారు. ఈ చిత్రం ఓటీటీలో అయిదు భాషల్లో రిలీజైంది. హిందీ తప్ప మిగతా నాలుగు భాషల్లో టాప్-5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది ఈ సినిమా. ఇక బిగ్ బాస్ లాంటి రియాలిటీ షోలను పక్కనపెడితే సినిమాల్లో తెలుగు, తమిళంలో ఆరోమలే ట్రెండింగ్ లో ఉంది.

    తెలుగులో నంబర్ వన్

    ఓటీటీ సినిమాల్లో ఆరోమలే జియోహాట్‌స్టార్‌ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. ఓవరాల్ గా తెలుగులో బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు, ఆదివారం విత్ స్టార్ మా పరివారం తర్వాత మూడో స్థానంలో ఉంది ఆరోమలే. కానీ సినిమాల్లో మాత్రం దీనిదే ఫస్ట్ ప్లేస్. ఇక తమిళంలోనూ సినిమాల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఉంది ఆరోమలే. మలయాళంలో మూడో ప్లేస్, కన్నడలో నాలుగో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    ఆరోమలే స్టోరీ

    ఆరోమలే మూవీ ఓ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా. అజిత్ (కిషన్) ప్రేమ కోరుకునే వ్యక్తి. సినిమాల్లో చూపించినంత అద్భుతంగా ప్రేమ ఉండాలని ఆశిస్తాడు. కానీ అతనికి మాత్రం వరుసగా హార్ట్ బ్రేక్ అవుతూనే ఉంటుంది. లవ్ ఫెయిల్యూర్ తో సాగిపోతున్న అజిత్ ను ఓ మ్యాట్రిమోనీ ఏజెన్సీలో ఉద్యోగం చేయమని పేరేంట్స్ పంపిస్తారు.

    మ్యాట్రిమోనీ ఏజెన్సీ బాస్ అంజలి (శివాత్మిక రాజశేఖర్). ఆమె పెళ్లిళ్లు చేయిస్తుంటుంది కానీ ప్రేమపై పెద్ద ఒపీనియన్ అంటూ ఏం ఉండదు. ప్రేమ అద్భుతం కాదని, అది కేవలం అవసరాల కోసమే అని నమ్ముతుంది. అది లాజిక్ మాత్రమే అని అంటుంది. మరి అజిత్ రొమాంటిక్ లవ్ కలలకు. అంజలి లాజికల్ విధానానికి సెట్ అయిందా? అజిత్ కు నిజమైన లవ్ దొరికిందా? అన్నది ఆరోమలే సినిమాలో చూడాల్సిందే.

