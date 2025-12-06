Edit Profile
    ఒక్క రోజులోనే ఓటీటీ ట్రెండింగ్‌లో ర‌ష్మిక మంద‌న్న రొమాంటిక్ మూవీ..ఇండియాలో నంబ‌ర్‌వ‌న్‌..డైరెక్ట‌ర్ పోస్ట్ వైర‌ల్‌

    నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న లేటెస్ట్ సూపర్ హిట్ మూవీ ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ మూవీ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. ఈ సినిమా ఇండియాలో నంబర్ వన్ గా ట్రెండింగ్ లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది.

    Published on: Dec 06, 2025 8:27 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    థియేటర్లలో సత్తాచాటిన ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ సినిమా ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన ఒక్క రోజులోనే ఈ సినిమా ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ ప్లేస్ కు దూసుకెళ్లింది. ఇండియాలో టాప్ ప్లేస్ లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ మూవీ. ఇందులో రష్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

    ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ పోస్టర్ లో రష్మిక, దీక్షిత్ (x/GeethaArts)
    ఓటీటీ ట్రెండింగ్

    రష్మిక మందన్న లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీ ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌. ఇది డిసెంబర్ 5న ఓటీటీలో రిలీజైంది. థియేటర్లలో ఆడియన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ దక్కించుకున్న ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ సినిమా ఓటీటీలోనూ అదుర్స్ అనిపిస్తోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన ఒక్క రోజులోనే టాప్ లోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఈ సినిమా ఇండియాలో నంబర్ వన్ గా ట్రెండ్ అవుతోంది.

    రొమాంటిక్ మూవీ

    రష్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా రాహుల్ రవీంద్రన్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మూవీ ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌. ఇది రొమాంటిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. టాక్సిక్ రిలేషన్ షిప్ లో నుంచి బయటపడాలనే ఓ అమ్మాయి పోరాటంగా ఈ మూవీని రూపొందించారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 7, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకుంది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ దుమ్మురేపుతోంది.

    ప్రతి రోజు కాదు

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ మూవీ ఇండియాలో నంబర్ వన్ గా ట్రెండ్ అవుతుండటంపై డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది. ‘‘ప్రతి రోజు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మా సినిమా ఇలా ఇండియాలో నంబర్ వన్ గా ఉండదు’’ అని వీడియోను షేర్ చేశాడు రాహుల్ రవీంద్రన్. ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ సినిమా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ స్టోరీ

    ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మూవీ భూమా దేవి (రష్మిక మందన్న), విక్రమ్ (దీక్షిత్ శెట్టి) కథ. ఇది విమెన్ సెంట్రిక్ లవ్ డ్రామా. భూమా దేవి హైదరాబాద్ వచ్చి ఎంఏ లిటరేచర్ చదువుతుంటుంది. ఆమె అమాయకమైన యువతి. తండ్రి (రావు రమేష్) చాటున పెరిగిన అమ్మాయి. కాలేజీలో విక్రమ్ తో స్నేహం, తర్వాత లవ్ భూమా లైఫ్ ను మలుపు తిప్పుతుంది.

    ఈ ప్రేమలో విక్రమ్ నియంతలా ప్రవర్తించడం, అనుమానపడటం భూమాకు నచ్చదు. ఇది ప్రేమ కాదు, ఒక జైలు అని భావించిన భూమా ఏం చేసింది? ఇందులో అను ఇమ్మాన్యుయేల్ పాత్ర ఏంటీ? అనేది సినిమాలో చూడాల్సిందే.

