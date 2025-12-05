Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ వారం ఓటీటీలో రష్మిక మందన్న రెండు సినిమాలు- ఒకటేమో హారర్ థ్రిల్లర్- మరొకటి రొమాంటిక్ డ్రామా- ఓ లుక్కేయండి

    ఈ వారం ఓటీటీలో రష్మిక మందన్న సందడి నెలకొంది. ఆమె హీరోయిన్ గా చేసిన రెండు సినిమాలు ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇందులో ఒకటి హారర్ థ్రిల్లర్ కాగా మరొకటి రొమాంటిక్ డ్రామా. 

    Published on: Dec 05, 2025 1:49 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    2025 సంవత్సరం రష్మిక మందన్నాదే. ఈ ఏడాది ఆమె హీరోయిన్ గా నటించిన అయిదు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఛావా, సికందర్, కుబేర, థామా, ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాలతో అదరగొట్టింది రష్మిక. ఈ వారం నేషనల్ క్రష్ నటించిన రెండు సినిమాలు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అవే థామా, ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఇవి ఏ ఓటీటీలో ఉన్నాయో ఓ లుక్కేయండి.

    ఓటీటీలో రష్మిక మందన్న సినిమాలు (x)
    ఓటీటీలో రష్మిక మందన్న సినిమాలు (x)

    థామా ఓటీటీ

    రష్మిక మందన్న నటించిన ఫస్ట్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘థామా’. ఇందులో ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరో. బాలీవుడ్ లో ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ తో అదరగొట్టింది రష్మిక మందన్న. ఈ మూవీ థియేటర్లలో సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఇందులో రష్మిక బేతాళి పిశాచిగా నటించింది. తన గ్లామర్ తోనూ మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. డిసెంబర్ 2 నుంచి థామా ఓటీటీలో ఉంది.

    థామా స్టోరీ

    థామా సినిమాలో రష్మిక మందన్న తడ్కా అనే బేతాళి రాక్షసిగా నటించింది. మనుషుల రక్తాన్ని తాగే పిశాచి జాతికి చెందిన యువతిగా ఆమె తన నటనతో మెప్పించింది. ఒకసారి జర్నలిస్ట్ అయిన హీరో న్యూస్ కవరేజీ కోసం పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్తాడు. అక్కడ అతనిపై ఎలుగు బంటి దాడి చేస్తోంది. దాని నుంచి తడ్కా ఆమెను కాపాడుతుంది. ఆ తర్వాత హీరో కూడా బేతాళుడిగా మారతాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? చివరికి థామా ఎవరు? అనేది సినిమాలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

    ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఓటీటీ

    రష్మిక మందన్న లేటెస్ట్ మూవీ ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఇది రొమాంటిక్ డ్రామా. ఇందులో రష్మిక, దీక్షిత్ శెట్టి జోడీగా నటించారు. దీనికి రాహుల్ రవీంద్రన్ డైరెక్టర్. ఈ మూవీలో యాక్టింగ్ వైవిధ్యానికి రష్మికాకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ చిత్రం ఇవాళ (డిసెంబర్ 5) ఓటీటీలోకి రిలీజైంది. ఇది నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ కథ

    ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాలో భూమా దేవి క్యారెక్టర్ ప్లే చేసింది రష్మిక మందన్న. సిటీలో కాలేజీ చదువు కోసం వస్తుంది భూమా. అక్కడ హీరోను లవ్ చేస్తుంది. కానీ అది నిజమైన ప్రేమ అవునా? కాదా? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోతుంది. ఆ టాక్సిక్ రిలేషన్ షిప్ నుంచి బయటపడలేక సతమతమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ చూడాల్సిందే.

    News/Entertainment/ఈ వారం ఓటీటీలో రష్మిక మందన్న రెండు సినిమాలు- ఒకటేమో హారర్ థ్రిల్లర్- మరొకటి రొమాంటిక్ డ్రామా- ఓ లుక్కేయండి
    News/Entertainment/ఈ వారం ఓటీటీలో రష్మిక మందన్న రెండు సినిమాలు- ఒకటేమో హారర్ థ్రిల్లర్- మరొకటి రొమాంటిక్ డ్రామా- ఓ లుక్కేయండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes