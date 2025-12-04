ఓటీటీలోకి ఫ్రీగా వచ్చేస్తోన్న హారర్ కామెడీ థామా- రెంట్ లేకుండా తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్- రక్త పిశాచిగా రష్మిక మందన్నా!
ఓటీటీలోకి ఎలాంటి రెంటల్ విధానం లేకుండా ఫ్రీగా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేస్తోంది థామా మూవీ. రష్మిక మందన్నా నటించిన హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ థామా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన నేపథ్యంలో అద్దె ప్రాతిపదికన కాకుండా సబ్స్క్రిప్షన్తో వీక్షించే వెసులుబాటును కల్పించనుంది సదరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..!
బాలీవుడ్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, వర్సటైల్ యాక్టర్ నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హారర్ కామెడీ చిత్రం 'థామా'. మాడాక్ ఫిలిం ఫ్రాంచైజీ నుంచి వచ్చిన థామా ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన విషయం తెలిసిందే.
రెంటల్ విధానంలో
డిసెంబర్ 02 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్లో థామా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అయితే, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రస్తుతం రెంట్ పద్ధతిలో థామా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. దీంతో అందరూ ప్రేక్షకులు థామాను ఓటీటీలో చూసేందుకు వీలు లేకుండా పోయింది.
థామా ఓటీటీ రిలీజ్
ఈ క్రమంలోనే థామా ఫ్రీ ఓటీటీ రిలీజ్పై ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఉచితంగా థామాను ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. అంతేకాకుండా థామా ఫ్రీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించిందట అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సంస్థ.
డిసెంబర్ 16 నుంచి
డిసెంబర్ 16 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రైబర్లందరికీ ఉచితంగా థామా అందుబాటులోకి రానుంది. అంటే, డిసెంబర్ 16 నుంచి థామా సినిమాలు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ ఎలాంటి రెంట్ చెల్లించకుండా ఫ్రీగా వీక్షించవచ్చు.
రూ. 349 చెల్లించి
అయితే, రెంట్ వర్సెస్ ఉచితం విషయానికొస్తే.. థామాను ప్రస్తుతం 'ఎర్లీ యాక్సెస్' పద్ధతిలో ప్రైమ్ వీడియో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. డిసెంబర్ 2 నుంచే ఈ సేవలు మొదలయ్యాయి. థామాను ఓటీటీలో ఇప్పుడే చూడాలనుకునే వారు రూ. 349 చెల్లించి రెంట్ పద్ధతిలో వీక్షించవచ్చు.
48 గంటల్లోపే చూడాలి
ఒక్కసారి రెంట్ తీసుకున్న తర్వాత, థామా సినిమాను చూడడం ప్రారంభించడానికి మీకు 30 రోజుల గడువు ఉంటుంది. కానీ, ఒక్కసారి 'ప్లే' బటన్ నొక్కాక మాత్రం 48 గంటల్లోపు సినిమాను చూడాల్సి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 16 నుంచి ఇలాంటి విధానం లేకుండా ఫ్రీగా థామాను ఓటీటీలో చూసేయొచ్చు.
థామా బడ్జెట్
అంతేకాకుండా అమెజాన్ ప్రైమ్లో తెలుగులో కూడా థామా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే, రూ. 140 కోట్లతో నిర్మాణంతోపాటు ప్రమోషన్ ఖర్చులను కలిపి థామా సినిమాకు మొత్తం రూ. 150 కోట్ల బడ్జెట్ అయినట్లు సమాచారం. మాడాక్ బ్యానర్ చరిత్రలోనే ఇది కాస్ట్లీ సినిమా. ఇక థామా సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 211 కోట్ల వరకు కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు సమాచారం.
రక్త పిశాచిగా రష్మిక
ఇదిలా ఉంటే, థామా సినిమాలో రష్మిక మందన్నా బేతాళ జాతికి చెందిన రక్త పిశాచిగా నటించింది. థామా సినిమాను లవ్, రొమాన్స్, కామెడీ, ఫాంటసీ, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్తో తెరకెక్కించారు.
