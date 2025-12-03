ఓటీటీలోకి ఏకంగా 42 సినిమాలు, ఒకేదాంట్లో 23- 15 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 7 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్ థ్రిల్లర్సే ఎక్కువ!
ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 42 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వాటిలో ఒకేదాంట్లో 23 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అన్నింటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 15 మూవీస్ ఉంటే తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 7 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి. మరి వాటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 42 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు, వాటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
థామా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 02 (రెంట్ విధానం)
బౌ, ఆర్టిస్ట్ ఎట్ వార్ (ఇంగ్లీష్ బయోగ్రాఫికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం)- డిసెంబర్ 02
ట్రోన్ ఎరెస్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాకన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 2
ఓ వాట్ ఫన్ (ఇంగ్లీష్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 03
షూర్లీ టుమారో/వెయిటింగ్ ఫర్ జియాంగ్ (కొరియన్ కామెడీ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 06
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
ట్రోల్ 2 (నార్వేజియన్ హారర్ కామెడీ మిస్టరీ ఫాంటసీ సినిమా)- డిసెంబర్ 01
ప్లేయింగ్ గ్రేసీ డార్లింగ్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 01
కోకోమెలన్ లేన్ సీజన్ 6 (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 01
ఆల్ ద ఎంప్టీ రూమ్స్ (ఇంగ్లీష్ సోషల్ కల్చరల్ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం)- డిసెంబర్ 01
లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్: ఇటలీ (ఇటాలియన్ రియాలిటీ డేటింగ్ కాంపిటీషన్ షో)- డిసెంబర్ 01
కిల్లింగ్ ఈవ్ (బ్రిటీష్ స్పై థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 02
మాట్ రిఫ్ అన్రాప్డ్: ఏ క్రిస్మస్ క్రౌడ్ వర్క్ స్పెషల్ (ఇంగ్లీష్ ఫెస్టివల్ స్టాండప్ కామెడీ షో)- డిసెంబర్ 02
మై సీక్రెట్ శాంటా (ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 03
విత్ లవ్ మేగన్: హాలీడే సెలబ్రేషన్ (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ హాలీడే సిరీస్)- డిసెంబర్ 3
స్ట్రాండెడ్ విత్ మై మదర్ ఇన్ లా సీజన్ 3 (బ్రెజిలయిన్ సోషల్ ఎక్స్పరిమెంట్ రియాలిటీ షో)- డిసెంబర్ 03
లలి: టైమ్ టు స్టెప్ అప్ (అర్జెంటేనియన్ పాప్ స్టార్ లలి డాక్యుమెంటరీ చిత్రం)- డిసెంబర్ 04
ది బిలీవర్స్ సీజన్ 2 (థాయి క్రైమ్ డ్రామా థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 04
ఐ విష్ యూ హ్యాడ్ టోల్డ్ మీ (ఇంగ్లీష్ నోవెల్ రొమాంటిక్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 04
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ (తెలుగు రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 05
జే కెల్లీ (ఇంగ్లీష్ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 05
స్టీఫెన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ మూవీ)- డిసెంబర్ 05
ది న్యూయార్కర్ ఎట్ 100 (అమెరికన్ కార్టూన్ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం)- డిసెంబర్ 05
లవ్ అండ్ వైన్ (సౌత్ ఆఫ్రికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 05
ది ప్రైస్ ఆఫ్ కన్ఫెషన్ (కొరియన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 05
ది నైట్ మై డాడ్ సేవ్డ్ క్రిస్మస్ 2 (ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 05
ఓనింగ్ మ్యాన్హటన్: సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ లైఫ్స్టైల్ గేమ్ షో)- డిసెంబర్ 05
ప్రో బోనో (కొరియన్ లీగల్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 06
పొరోరో సూపర్ సూపర్ షో (కొరియన్ కిడ్స్ కార్టూన్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 07
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
ది బ్యాడ్ గాయ్స్ 2 (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ కామెడీ హీస్ట్ సినిమా)- డిసెంబర్ 01
గ్రిఫ్ఫిన్ ఇన్ సమ్మర్ (ఇండీ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- డిసెంబర్ 02
ఆర్కిటెక్టన్ (ఇంగ్లీష్ ఎక్స్పరిమెంటల్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 04
డైస్ ఈరే (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 05
బిగ్ బాస్ 19 గ్రాండ్ ఫినాలే హిందీ (హిందీ రియాలిటీ గేమ్ షో)- డిసెంబర్ 07
జీ5 ఓటీటీ
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో (తెలుగు కామెడీ సినిమా)- డిసెంబర్ 05
ఘర్వాలీ పెడ్వాలీ (హిందీ హారర్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 05
బే దునే తీన్ (మరాఠీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 05
ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ
ద హంట్ (ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 03
ది ఫస్ట్ స్నో ఆఫ్ ఫ్రాగల్ రాక్ (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ కామెడీ ఫాంటసీ మూవీ)- డిసెంబర్ 05
ది లైఫ్ ఆఫ్ చక్ (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ డ్రామా ఫాంటసీ సినిమా)- బుక్ మై షో ఓటీటీ- డిసెంబర్ 04
ధూల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- ఆహా ఓటీటీ- డిసెంబర్ 05
కుట్రమ్ పురిందవన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 05
అరసయ్యన ప్రేమ పసంగ (కన్నడ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 05
ఇలా ఈ వారం (డిసెంబర్ 01 నుంచి 07 వరకు) ఏకంగా 42 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్లోనే 23 ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. వీటన్నింటిలో రష్మిక మందన్నా థామా, ది గర్ల్ఫ్రెండ్, ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో, ది హంట్, ధూల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్, కుట్రమ్ పురిందవన్ స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
15 చాలా స్పెషల్
వీటితోపాటు ట్రోల్ 2, ప్లేయింగ్ గ్రేసీ డార్లింగ్, స్టీఫెన్, ది ప్రైస్ ఆఫ్ కన్ఫెషన్, ప్రణవ్ మోహన్లాల్ డైస్ ఈరే, ఘర్వాలీ పెడ్వాలీ, ది లైఫ్ ఆఫ్ చక్, అరసయ్యన ప్రేమ పసంగ, ది బిలీవర్స్ సీజన్ 2తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 15 సినిమాలు ఉన్నాయి.
ఇంట్రెస్టింగ్గా 7
వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 7 సినిమాలు మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి. ఇక వీటన్నింటిలో ఎక్కువగా హారర్ థ్రిల్లర్స్ ఉండటం, రెండు రష్మిక సినిమాలు ఉండటం విశేషం.