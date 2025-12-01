ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 12 సినిమాలు- అన్నీ చూసేలా స్పెషల్- 6 మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- 7 ఓటీటీల్లో!
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 2 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఆరు తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, ఈటీవీ విన్, ఆహాలలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఇలా గత వారం (నవంబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 30) వరకు తెలుగు భాషలో ఏకంగా 12 సినిమాలు ఓటీటీ ప్రీమియర్కు వచ్చాయి. ఈ 12 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు
అయితే, వాటిలో మాస్ మహారాజా రవితేజ-శ్రీలీల కాంబినేషన్లో వచ్చిన మాస్ జాతర, రొమాంటిక్ సినిమాలు శశివదనే, ప్రేమిస్తున్నా, రాజ్ తరుణ్ రాశి సింగ్ల క్రైమ్ కామెడీ చిత్రం పాంచ్ మినార్, కామెడీ సినిమా కరిముల్లా బిర్యాని పాయింట్ తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు.
మొత్తంగా 6 ఇంట్రెస్టింగ్
ఈ 5 సినిమాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. వీటితోపాటు సిట్ కామ్ సిరీస్గా వచ్చిన అమృతం మరింత స్పెషల్గా ఉంది. ఇలా మొత్తంగా ఆరు తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు చూసేందుకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏడింట్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
