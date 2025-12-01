ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 12 సినిమాలు- అన్నీ చూసేలా స్పెషల్- 6 మాత్రం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- 7 ఓటీటీల్లో!

Edit Profile
    ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 2 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఆరు తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, ఈటీవీ విన్, ఆహాలలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 01, 2025 8:52 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలో గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 12 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో హారర్, సైన్స్ ఫిక్షన్, యాక్షన్, కామెడీ, రొమాంటిక్ జోనర్లతో కచ్చితంగా చూసేలా ఉన్నాయి.

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్

    ఈ సినిమాలన్నీ నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్ నెక్ట్స్, జియో హాట్‌స్టార్, జీ5, ఆహా, ఈటీవీ విన్ ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ ఓటీటీ రిలీజ్ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    బ్రింగ్ హర్ బ్యాక్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 24

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 పార్ట్ 1 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా సిరీస్)- నవంబర్ 26

    జింగిల్ బెల్ హీస్ట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ రొమాంటిక్ కామెడీ క్రైమ్ హీస్ట్ మూవీ)- నవంబర్ 26

    మాస్ జాతర (తెలుగు కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- నవంబర్ 28

    ఆర్యన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ సైకో మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 28

    మరిన్ని ఓటీటీల్లో

    అమృతం (తెలుగు సిట్-కామ్ సిరీస్)- యూట్యూబ్- నవంబర్ 24

    పాంచ్‌మినార్ (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ సినిమా)- అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ- నవంబర్ 28

    శశివదనే (తెలుగు రొమాంటిక్ రూరల్ డ్రామా సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ-నవంబర్ 28

    ఆన్ పావమ్ పొల్లతతు (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ- నవంబర్ 28

    ది పెట్ డిటెక్టివ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ అడ్వెంచర్ సినిమా)- జీ5 ఓటీటీ- నవంబర్ 28

    ప్రేమిస్తున్నా (తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ సినిమా)- ఆహా ఓటీటీ- నవంబర్ 28

    కరిముల్లా బిర్యానీ పాయింట్(తెలుగు కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- నవంబర్ 30

    ఓటీటీలోకి తెలుగులో 12

    ఇలా గత వారం (నవంబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 30) వరకు తెలుగు భాషలో ఏకంగా 12 సినిమాలు ఓటీటీ ప్రీమియర్‌కు వచ్చాయి. ఈ 12 సినిమాలు చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఉన్నాయి.

    తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు

    అయితే, వాటిలో మాస్ మహారాజా రవితేజ-శ్రీలీల కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన మాస్ జాతర, రొమాంటిక్ సినిమాలు శశివదనే, ప్రేమిస్తున్నా, రాజ్ తరుణ్ రాశి సింగ్‌ల క్రైమ్ కామెడీ చిత్రం పాంచ్ మినార్, కామెడీ సినిమా కరిముల్లా బిర్యాని పాయింట్ తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు.

    మొత్తంగా 6 ఇంట్రెస్టింగ్

    ఈ 5 సినిమాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నాయి. వీటితోపాటు సిట్ కామ్ సిరీస్‌గా వచ్చిన అమృతం మరింత స్పెషల్‌గా ఉంది. ఇలా మొత్తంగా ఆరు తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు చూసేందుకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఏడింట్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.

