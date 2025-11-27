ఓటీటీలోకి ఏకంగా 33 సినిమాలు- చూసేందుకు 19 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 9 ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్ థ్రిల్లర్ టు బోల్డ్ రొమాన్స్!
ఓటీటీలోకి ఈ వారం ఏకంగా 33 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 19 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 9 ఓటీటీ రిలీజ్ కానున్నాయి. ఈ సినిమాలన్నీ హారర్, బోల్డ్ రొమాంటిక్, యాక్షన్, సైన్స్ ఫిక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వంటి జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనున్నాయి.
ఇలా ఈ వారం (నవంబర్ 24 నుంచి 30 వరకు) 33 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో రవితేజ, శ్రీలీల నటించిన మాస్ జాతర, ఆర్యన్, జాన్వీ కపూర్ సన్నీ సంస్కారి కీ తులసి కుమారి, అమృతం, ప్రిమిటివ్ వార్, శశివదనే, గ్రీన్, బ్రింగ్ హర్ బ్యాక్, ప్రేమిస్తున్నా, రక్తబీజ్ 2, వండ్లా 3, రానీ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు అనుపమ పరమేశ్వరన్ ది పెట్ డిటెక్టివ్, బుగోనియా, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 పార్ట్ 1, జింగిల్ బెల్ హీస్ట్, రేగాయ్, లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ గర్ల్, కరిముల్లా బిర్యానీ పాయింట్తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 19 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 9 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అవనున్నాయి.
