ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ రాబోతుంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అదే తమిళ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘స్టీఫెన్’. ఈ సినిమా శుక్రవారమే ఓటీటీలోకి రానుంది. ఇది నేరుగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
స్టీఫెన్ ఓటీటీ
తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ స్టీఫెన్ సినిమా డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి రానుంది. డిసెంబర్ 5 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ మూవీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నేరుగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కే వస్తుంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్టీఫెన్ మూవీ ఆడియన్స్ ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీ అయింది.
సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీ
'స్టీఫెన్' నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలవుతున్న తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ప్రకారం.. ఒక న్యూస్ రీడర్ వాయిస్ యువతులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న సీరియల్ కిల్లర్ కేసు గురించి చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ హత్యలకు తానే కారణమని అంగీకరించిన ముద్దాయి స్టీఫెన్ జెభరాజ్.. తనకు లాయర్ కూడా అవసరం లేదని కోర్టులో చెబుతాడు.
అతను తొమ్మిది మంది మహిళలను దారుణంగా హత్య చేసినట్లు తేలుతుంది. అయితే ఆ హత్యలు ఎందుకు, ఎవరితో కలిసి చేశాడు అనే ప్రశ్నల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథనం ఆసక్తి రేపుతోంది. అసలు అతడు అన్ని హత్యలు చేసిన తర్వాత తనకు తానుగా ఎందుకు లొంగిపోయాడు అన్నది కూడా మూవీలో ఆసక్తి రేపే అంశం కానుంది.
ఫేక్ ఆడిషన్
స్టీఫెన్ మూవీ స్టోరీ లైన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. ఈ మూవీ సీరియల్ కిల్లర్ కథతో తెరకెక్కింది. ఫేక్ ఆడిషన్స్ పేరుతో 9 మంది యువతులను స్టీఫెన్ హత్య చేస్తాడు. ఈ సీరియల్ హత్యలు కలకలం రేపుతాయి. అసలు ఈ హత్యలు ఎందుకు? ఎవరు? చేశారన్నది మిస్టరీగా మారుతుంది. కానీ స్టీఫెన్ లొంగిపోవడం పెద్ద ట్విస్ట్ గా మారుతుంది. స్టీఫెన్ కు మానసిక ఆరోగ్య సమస్య ఉందనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు సాగుతుంది.
రీసెంట్ గా సౌత్ మూవీస్ కు నెట్ఫ్లిక్స్ బాగానే ప్రియారిటీ ఇస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే స్టీఫెన్ మూవీని డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి తీసుకొస్తుంది. సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ కు స్టీఫెన్ మూవీ మంచి ఆప్షన్.
News/Entertainment/ఫేక్ ఆడిషన్స్తో 9 మంది యువతుల హత్య-నేరుగా ఓటీటీలోకి తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్-ఇవాళ నుంచే స్ట్రీమింగ్
