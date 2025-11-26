Edit Profile
    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి ఓ తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. తాజాగా బుధవారం (నవంబర్ 26) ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజైంది. అమ్మాయిలను హత్య చేసే సీరియల్ కిల్లర్ చుట్టూ తిరిగే సినిమా ఇది.

    Published on: Nov 26, 2025 1:56 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ మధ్యే సౌత్ భాషల్లో ఒరిజనల్ కంటెంట్ పెంచుతోంది. అలా తమిళంలో ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాను తీసుకొస్తోంది. ఈ మూవీ పేరు స్టీఫెన్. బుధవారం (నవంబర్ 26) మూవీ ట్రైలర్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రీమియర్‌కు సిద్ధమవుతోంది. గతంలో ఓ ఇంటెన్స్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్.. ట్రైలర్ తో మరింత ఆసక్తి రేపారు.

    సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీగా స్టీఫెన్
    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీగా స్టీఫెన్

    'స్టీఫెన్' నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలవుతున్న తమిళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను ఆ ఓటీటీ తాజాగా విడుదల చేసింది. ట్రైలర్ ప్రారంభం ఒక న్యూస్ రీడర్ వాయిస్‌తో మొదలవుతుంది. యువతులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న సీరియల్ కిల్లర్ కేసు గురించి చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ హత్యలకు తానే కారణమని అంగీకరించిన ముద్దాయి స్టీఫెన్ జెభరాజ్.. తనకు లాయర్ కూడా అవసరం లేదని కోర్టులో చెబుతాడు.

    అతను తొమ్మిది మంది మహిళలను దారుణంగా హత్య చేసినట్లు తేలుతుంది. అయితే ఆ హత్యలు ఎందుకు, ఎవరితో కలిసి చేశాడు అనే ప్రశ్నల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథనం ఆసక్తి రేపుతోంది. అసలు అతడు అన్ని హత్యలు చేసిన తర్వాత తనకు తానుగా ఎందుకు లొంగిపోయాడు అన్నది కూడా మూవీలో ఆసక్తి రేపే అంశం కానుంది.

    స్టీఫెన్ మూవీ గురించి..

    అరంగేట్ర దర్శకుడు మిథున్ బాలాజీ ఈ స్టీఫెన్ మూవీకి దర్శకత్వం వహించాడు. గోమతి శంకర్ టైటిల్ రోల్‌లో నటించాడు. ఇదే అతనికి తొలి లీడ్ రోల్. గోమతి శంకర్ తోపాటు మైఖేల్ తంగదురై, స్మృతి వెంకట్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

    తన పాత్ర గురించి నటుడు గోమతి శంకర్ మాట్లాడుతూ.. "స్టీఫెన్ సాధారణ లీడ్ రోల్ కాదు. ఆ పాత్రలో చాలా లేయర్స్, ఊహించలేని స్వభావం ఉన్నాయి. అతని పాత్ర ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేస్తుంది. ఆ పాత్రలోకి అడుగుపెట్టడం ఉత్సాహంగా, సవాలుగా, సంతృప్తికరంగా అనిపించింది. నేను కూడా సహ రచయితగా ఉండటం వల్ల ఆ పాత్రకు మరింత సులభంగా అనుగుణంగా మారగలిగాను" అని తెలిపాడు.

    దర్శకుడు మిథున్ బాలాజీ తన మొదటి సినిమా అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. "స్టీఫెన్ నిశ్శబ్దంగా సాగిపోయే సినిమా. కానీ ఇది నేరం, జ్ఞాపకాలు, మధ్యలో వేధించే ప్రతి అంశం గురించి చెబుతుంది. ఈ కథ చెప్పడం నాకు వ్యక్తిగతమైనది. కాస్త రిస్క్‌తో కూడుకున్నదిగా అనిపించింది. అందుకే ఇది మరింత ఎక్సైటింగ్‌గా మారింది" అని వివరించాడు.

    ఓ కొత్త డైరెక్టర్, తొలిసారి లీడ్ రోల్లో నటించిన నటుడితో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓ ఒరిజినల్ మూవీ తీయడం విశేషమే. ఇదే స్టీఫెన్ సినిమాపై ఆసక్తి రేపుతోంది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

