దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ కాంత (Kaantha). ఈ తమిళ-తెలుగు మూవీ నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజైంది. దుల్కర్ నటనకు ప్రశంసలు దక్కినా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయింది. దీంతో ఈ సినిమా నెల రోజుల్లోపే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
కాంత ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ ఒకేసారి రూపొందించిన సినిమా కాంత. తెలుగులో ఇప్పటి వరకూ ఫెయిల్యూర్ అన్నదే ఎరగని దుల్కర్ సల్మాన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చింది. అయితే ప్రేక్షకుల ఆదరణ మాత్రం దక్కించుకోలేకపోయింది. దీంతో ఈ మూవీని నాలుగు వారాల్లోనే ఓటీటీలోకి తీసుకురావాలని నెట్ఫ్లిక్స్ భావిస్తోంది.
ఆ లెక్కన డిసెంబర్ 12న ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు ఓటీటీప్లే రిపోర్టు తెలిపింది. తెలుగు సహా దక్షిణాది భాషలన్నీ ఆ రోజే అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అయితే హిందీ వెర్షన్ మాత్రం 8 వారాల తర్వాతే వస్తుంది.
కాంతా మూవీ గురించి..
హీరో, డైరెక్టర్ మధ్య వచ్చే ఇగో క్లాష్ చుట్టూ తిరిగే మూవీ కాంత. దుల్కర్ సల్మాన్, రానా దగ్గుబాటి, సముద్రఖని వంటి స్టార్స్ నటించిన సినిమా ఇది. ఇందులో హీరోయిన్గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే చేసింది. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహించాడు. అయ్య అనే డైరెక్టర్ పాత్రలో సముద్రఖని, టీకే మహదేవన్ అనే స్టార్ హీరో పాత్రలో దుల్కర్ సల్మాన్ నటించారు. ఈ ఇద్దరి మధ్య వచ్చే విభేదాల చుట్టూ ఈ కాంత మూవీ తిరుగుతుంది.
ఓల్డ్ సినీ యుగాన్ని చాలా మంది సినీ స్వర్ణయుగంగా పిలుచుకుంటారు. దీనిపై వచ్చిన కాంత అప్పటి యుగాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది. 1950-60 కాలంలో తెరకెక్కినట్లుగా పీరియాడిక్ డ్రామాగా కాంతను చూపించారు. సినీ పరిశ్రమలో హీరోలు, నటీనటుల క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ కారణంగా వచ్చే సంఘర్షణలను చాలా బాగా చూపించాడు డైరెక్టర్.
ఈ సినిమాలో దుల్కర్ నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. అతనితోపాటు సముద్రఖని, రానా దగ్గుబాటి నటన కూడా మెప్పించింది. ఓవరాల్ గా సినిమాకు తమిళనాట మంచి రివ్యూలే వచ్చాయి. అయితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహించిన వసూళ్లు మాత్రం రాలేదు. థియేటర్లలో చూడకపోయి ఉంటే ఈ కాంత సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడొచ్చు.