    దుల్కర్ సల్మాన్ నట విశ్వరూపం టాక్.. కానీ కలెక్షన్లలో షాక్.. కాంత మూవీ ఫస్ట్ వీకెండ్ వసూళ్లు ఎంతంటే?

    సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కాంత చిత్రంలో దుల్కర్ సల్మాన్ నట విశ్వరూపానికి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. కానీ మూవీ కలెక్షన్లు చూసుకుంటే మాత్రం సీన్ రివర్స్ అయిందనే అనిపిస్తోంది. ఫస్ట్ వీకెండ్ లో ఈ సినిమా ఎన్ని కోట్లు రాబట్టిందో ఇక్కడ చూసేయండి. 

    Published on: Nov 17, 2025 5:39 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రెట్రో డ్రామా 'కాంత' శుక్రవారం (నవంబర్ 14) థియేటర్లలో విడుదలైంది. దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, సముద్రఖని, రానా దగ్గుబాటి కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రానికి తమిళం, తెలుగులో మిశ్రమ స్పందనలు రావడంతో మొదటి వారాంతంలో వసూళ్లలో కాస్త తగ్గుదల కనిపించింది. దుల్కర్ సల్మాన్ యాక్టింగ్ మాత్రం ఆడియన్స్ ను ఫిదా చేస్తోంది.

    కాంత పోస్టర్ లో దుల్కర్, సముద్రఖని, రానా దగ్గుబాటిి
    కాంత పోస్టర్ లో దుల్కర్, సముద్రఖని, రానా దగ్గుబాటిి

    కాంతా బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్

    దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా వచ్చిన లేెటెస్ట్ మూవీ కాంత వసూళ్లు షాకింగ్ గానే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వీకెండ్ లో ఈ మూవీ అదిరే ప్రదర్శన చేయలేకపోయింది. ట్రేడ్ వెబ్‌సైట్ సక్నిల్క్ ప్రకారం, 'కాంత' ఆదివారం భారతదేశంలో సుమారు రూ.3.87 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఫస్ట్ వీకెండ్ ముగిసే సరికి మూడు రోజుల్లో కలిపి ఇండియాలో వసూళ్లు రూ.13.22 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.

    సండే తగ్గిన వసూళ్లు

    విడుదలైన మొదటి రోజు కాంత మూవీకి భారతదేశంలో రూ.4.35 కోట్లు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.10.50 కోట్ల ఓపెనింగ్ దక్కింది. శనివారం వసూళ్లు పెరిగి, భారతదేశంలో రూ.5 కోట్లు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.16 కోట్లు సాధించింది. కానీ ఫస్ట్ సండే మాత్రం కలెక్షన్లు పడిపోయాయి. ఆదివారం తమిళంలో 26.49% ఆక్యుపెన్సీ, తెలుగులో 17.16% ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది.

    కాంత గురించి..

    కాంత సినిమాకు సెల్వమణి దర్శకత్వం వహించారు. వేఫారర్ ఫిల్మ్స్, స్పిరిట్ మీడియా బ్యానర్లపై దుల్కర్, రానా నిర్మించారు. 1950ల నాటి మద్రాస్‌లో జరిగే కథ ఇది. తమిళంలోనే మొదటి హారర్ చిత్రమైన 'శాంత' షూటింగ్ చేస్తున్న సూపర్ స్టార్ టికె మహదేవన్ (దుల్కర్), అతని మాజీ గురువు, దర్శకుడు అయ్య (సముద్రఖని) మధ్య ఈగో కథను ఇది చెబుతుంది. వీరిద్దరి మధ్య అహం దెబ్బతినడంతో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయి. కుమారి అనే యువ నటిగా భాగ్యశ్రీ, ఫీనిక్స్ అనే పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా రానా నటించారు.

    హిందుస్థాన్ టైమ్స్ రివ్యూ

    “సూపర్ స్టార్ మహదేవన్ పాత్రలో దుల్కర్ తన కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ నటనను కనబరిచాడు. తెల్ల చొక్కా, ముండుతో అతని క్లీన్ షేవ్ లుక్, గతకాలపు సూపర్ స్టార్‌లను గుర్తు చేస్తుంది. అతను రెట్రో నటన శైలిలోకి లోతుగా ప్రవేశించాడు, దీనికి పూర్తి-శరీర ప్రదర్శన అవసరం. తండ్రిలాంటి పాత్రలో సముద్రఖని, మహదేవన్, కుమారి ఇద్దరితో పోటీపడి అద్భుతంగా నటించాడు. భాగ్యశ్రీ అమాయకత్వంతో కూడిన నటన, ఆమె పాత్ర భావోద్వేగ కేంద్రంగా నిలిచింది’’ అని హిందూస్తాన్ టైమ్స్ రివ్యూలో పేర్కొంది.

