    రాజమౌళి విజన్‌కు సలాం.. నాపై అతిపెద్ద ప్రభావం అదే: బాహుబలి ది ఎపిక్‌పై రానా దగ్గుబాటి

    ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రీమాస్టర్ చేసిన 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' సినిమా అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో మళ్లీ విడుదలైంది. ఈ 3 గంటల నిడివి ఉన్న కట్‌ను తాను చూసినట్లు రానా దగ్గుబాటి చెప్పారు. ఈ మూవీ చూశాక తనకు కలిగిన ఫీలింగ్ ను పంచుకున్నారు. 

    Published on: Nov 10, 2025 5:58 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బాహుబలి ది ఎపిక్ చూసిన రానా దగ్గుబాటి డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి విజన్ కు సలామ్ అని చెప్పారు. నటుడు, నిర్మాత అయిన రానా దగ్గుబాటి తన రాబోయే చిత్రం 'కాంత' ప్రమోషన్స్‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తన కెరీర్‌లోని అత్యంత ఐకానిక్ చిత్రాలలో ఒకటైన 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రీ-రిలీజ్ గురించి కూడా ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. గలాటా ప్లస్‌తో జరిపిన సంభాషణలో ఆ సినిమాను మళ్లీ చూడటంపై తన ఆలోచనలను పంచుకున్నారు.

    బాహుబలి సినిమాలో రానా దగ్గుబాటి
    బాహుబలి సినిమాలో రానా దగ్గుబాటి

    మొదటి కథ అదే

    భారతీయ సినిమాకు ఒక బెంచ్‌మార్క్ సెట్ చేసిన బాహుబలి చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు ఎలా స్వీకరించారనే దానిపై కూడా రానా దగ్గుబాటి మాట్లాడారు. 3 గంటల 40 నిమిషాల నిడివి గల కట్ ను చూడగలిగారా అని రాణాను అడగగా, ఆయన అవును అని చెప్పి, సినిమా విడుదలైన దశాబ్దం తర్వాత దానిని చూడటం ఎలా ఉందో పంచుకున్నారు.

    “అది చాలా సరదాగా ఉంది, ఎందుకంటే అదే మాకు చెప్పిన మొదటి కథ అదే. ఒకానొక సమయంలో అది ఒకే సినిమాగా ఉండాల్సింది. కానీ అది చాలా పొడవైన ఒకే చిత్రం. దానిని మళ్లీ చూడటం అద్భుతంగా ఉంది. దశాబ్దం తర్వాత మేము దానిని పెద్ద తెరపై చూడగలిగాం. ఇంకా అది చాలా అందంగా ఉంది’’ అని రానా చెప్పారు.

    రాజమౌళి విజన్

    "భారతదేశంలో మీరు పురాణాల కథలతో, యుద్ధాలు, దేవుళ్లు, రాజుల కథలతో పెరుగుతారు. వీటిల్లో ఒక చలనచిత్రంగా మీకు ఉన్న ఏకైక ఉదాహరణ 'బాహుబలి'. మహాభారతంలోని యోధులు ఇలా ఉండి ఉండవచ్చు అని ఆ చిత్రం తెరపైకి వచ్చింది. అది కూడా మిస్టర్ రాజమౌళి లాంటి వ్యక్తి విజన్ తో. అందుకు సలాం. ఆయన విజన్ తో ప్రతి సరిహద్దును ఛేదించారు. ఆ మొత్తం బృందం ఆ సినిమా తీయడానికి తమ శాయశక్తులా కృషి చేసింది. అది నా జీవితంలో ఎప్పుడూ అతిపెద్ద ప్రభావం చూపే అంశంగా ఉంటుంది” అని రానా పేర్కొన్నారు.

    'బాహుబలి ది ఎపిక్' గురించి

    రాజమౌళి బ్లాక్‌బస్టర్‌లైన బాహుబలి: ది బిగినింగ్ (2015), బాహుబలి 2: ది కన్‌క్లూజన్ (2017) కలిపి బాహుబలి ది ఎపిక్ గా మార్చారు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ద్విపాత్రాభినయం చేయగా, అనుష్క శెట్టి, రమ్య కృష్ణన్, సత్యరాజ్, రాణా దగ్గుబాటి, నాజర్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ రీ-రిలీజ్ కోసం సినిమాను రీమాస్టర్ చేశారు. దీనిలో సౌండ్, విజువల్స్ రెండింటినీ థియేటర్లకు తిరిగి రాకముందు పూర్తిగా మార్చారు.

