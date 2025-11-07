Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాజమౌళి మళ్లీ కాపీ కొట్టాడా? ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్‌ను సూర్య ఆత్రేయతో పోలుస్తూ పోస్టులు

    రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో వస్తున్న ఎస్ఎస్ఎంబీ29 నుంచి తొలి అప్డేట్ వచ్చిన విషయం తెలుసు కదా. ఇందులో విలన్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ పోషిస్తున్న కుంభ ఫస్ట్ లుక్ పై అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.

    Published on: Nov 07, 2025 7:16 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాజమౌళి ఏ సినిమా చేయబోతున్నా.. అతడు రిలీజ్ చేసే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ నుంచే కాపీ ఆరోపణలు మొదలవుతాయి. తాజాగా మహేష్ బాబుతో వస్తున్న ఎస్ఎస్ఎంబీ29 మూవీ నుంచి అతడు రిలీజ్ చేసిన విలన్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్ ను చాలా మంది ఫ్యాన్స్ గతంలో వచ్చిన రెండు సినిమాల్లోని లుక్స్ తో పోలుస్తూ పోస్టులు చేస్తున్నారు.

    రాజమౌళి మళ్లీ కాపీ కొట్టాడా? ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్‌ను సూర్య ఆత్రేయతో పోలుస్తూ పోస్టులు
    రాజమౌళి మళ్లీ కాపీ కొట్టాడా? ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్‌ను సూర్య ఆత్రేయతో పోలుస్తూ పోస్టులు

    కుంభ లుక్ ఆత్రేయ లుక్‌లా..

    గ్లోబ్‌ట్రాటర్ (#Globetrotter)గా పిలుస్తున్న రాజమౌళి, మహేష్ బాబు మూవీ నుంచి విలన్ రోల్ అయిన కుంభ లుక్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకర్షించింది. ఇందులో మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఆ కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. అతడు వీల్ చెయిర్ లో ఉన్న ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. అయితే ఈ లుక్ చూడగానే ఫ్యాన్స్ చాలా మంది 24 మూవీలో సూర్య చేసిన ఆత్రేయ పాత్రతో పోల్చారు. ఆ సినిమాలోనూ సూర్య ఇలా వీల్ చెయిర్‌కే పరిమితమై అద్భుతమైన విలనీని పోషించాడు. అంతేకాదు బాలీవుడ్ మూవీలో క్రిష్ 3లో వివేక్ ఓబెరాయ్ పోషించిన కాల్ పాత్రతోనూ కొందరు పోల్చారు.

    వీల్ చెయిర్ లో విలన్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంతో ఆసక్తి రేపినా.. రాజమౌళి మరోసారి కాపీ కొట్టాడా అన్న ఆరోపణలూ వస్తున్నాయి. జక్కన్న తన సినిమాల్లో చాలా వరకు హాలీవుడ్ తోపాటు పలు ఇతర సినిమా ఇండస్ట్రీల నుంచి కాపీ కొట్టిన సీన్లను ఉపయోగిస్తాడన్న ఆరోపణలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తాజాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్న ఈ గ్లోబ్‌ట్రాటర్ నుంచి వచ్చిన తొలి అప్డేట్ తోనే మళ్లీ ఈ చర్చ మొదలైంది.

    కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్

    రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో వస్తున్న ఈ ఎస్ఎస్ఎంబీ29 మూవీలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ గా నటిస్తున్నాడు. ఇదివరకు ఎప్పుడూ చూడని విధంగా అతని లుక్ ఉంది. అతడు కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ లుక్ ను రాజమౌళితోపాటు మహేష్ బాబు, ప్రియాంకా చోప్రా, సుకుమారన్ కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

    "ఈ దుష్ట, క్రూరమైన శక్తిమంతమైన విరోధి కుంభకు ప్రాణం పోయడం సృజనాత్మకంగా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది. తన కుర్చీలో (పాత్రలో) పూర్తిగా ఒదిగిపోయినందుకు పృథ్వీకి కృతజ్ఞతలు" అని రాజమౌళి రాసుకొచ్చాడు. అలాగే పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటనపై రాజమౌళి ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఇదే పోస్ట్‌లో "పృథ్వీతో మొదటి షాట్ చేసిన తర్వాత నేను అతని దగ్గరికి వెళ్లి మీరు నాకు తెలిసిన అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకరు అని చెప్పాను" అని రాజమౌళి తెలిపాడు.

    ఇక పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ వెనుక ఓ ఆర్మీ, ఆఫ్రికన్ అడవుల్లో ఉండే వాటర్ ప్లాంట్స్ మరింత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాయి. అయితే వీల్ చైర్‌కు రొబోటిక్ హ్యాండ్స్‌తో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఉన్న లుక్ కాస్తా స్పైడర్ మ్యాన్ 2 సినిమాలో డాక్టర్ ఆక్టోపస్ లుక్ తరహాలో కూడా ఉందని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.

    News/Entertainment/రాజమౌళి మళ్లీ కాపీ కొట్టాడా? ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్‌ను సూర్య ఆత్రేయతో పోలుస్తూ పోస్టులు
    News/Entertainment/రాజమౌళి మళ్లీ కాపీ కొట్టాడా? ఎస్ఎస్ఎంబీ29లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ లుక్‌ను సూర్య ఆత్రేయతో పోలుస్తూ పోస్టులు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes