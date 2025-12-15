ఈ వారం ఓటీటీలోని స్పెషల్ సినిమాలు, సిరీస్లు-రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకు-ఓ లుక్కేయండి
మరో కొత్త వారం వచ్చేసింది. ఓటీటీ సందడి తెచ్చేసింది. ఈ వారం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకు అన్ని జోనర్లలో సినిమాలు, సిరీస్ లు రాబోతున్నాయి. వీటిపై ఓ లుక్కేయండి.
ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు రొమాన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల నుండి తిరిగి రాబోతున్న పాపులర్ సిరీస్ల వరకు విభిన్నమైన కొత్త టైటిల్స్తో ముందుకు వస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 16 నుండి డిసెంబర్ 20 మధ్య ఓటీటీలో రాబోయే ప్రతి చిత్రం, షో గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి.
ఏక్ దీవానే కి దీవానీయత్
రొమాంటిక్ బాలీవుడ్ డ్రామా డిసెంబర్ 16న నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ కానుంది. మోహం, అన్యోన్యత లేని ప్రేమ చీకటి కోణాలను ఇది అన్వేషిస్తుంది. మిలాప్ జవేరి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో సోనమ్ బజ్వా, హర్షవర్ధన్ రాణే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
హార్ట్లీ బ్యాటరీ
ఒక విభిన్నమైన, స్లైస్-ఆఫ్-లైఫ్ చిత్రం హార్ట్లీ బ్యాటరీ. ఇది సామాన్య వ్యక్తులు భావోద్వేగ అల్లకల్లోలాలు, ఆధునిక సంబంధాలు, వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని నిర్వచించే చిన్న క్షణాలను ఎలా నావిగేట్ చేస్తారో తెలియజేస్తుంది. ఈ మూవీ డిసెంబర్ 16 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
థామా
ఇప్పటికే ఓటీటీలో రిలీజైంది రష్మిక మందన్న హారర్ థ్రిల్లర్ థామా. కానీ రెంట్ విధానంలో అందుబాటులో ఉంది. డిసెంబర్ 16 నుంచి థామాను ప్రైమ్ వీడియోలో రెంట్ లేకుండా చూడొచ్చు. ఇందులో రష్మిక మందన్న రక్త పిశాచిగా నటించింది.
ఫాల్అవుట్ - సీజన్ 2
ఫాల్అవుట్ సీజన్ 2 కథానాయకులను ఐకానిక్, అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న న్యూ వెగాస్ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తుంది. లూసీ (ఎలా పర్నెల్), ది ఘౌల్ (వాల్టన్ గోగ్గిన్స్) సీజన్ 1 ముగింపులో మోజావ్ ఎడారికి పారిపోయిన ఆమె దుష్ట తండ్రి హాంక్ మాక్లీన్ (కైల్ మాక్లాక్లాన్) ను అనుసరిస్తారు. 17 డిసెంబర్ 2025 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సీజన్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
ఎమిలీ ఇన్ పారిస్ సీజన్ 5
ఎమిలీ ఇన్ పారిస్ సీజన్ 5 స్టైలిష్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ను నాటకీయ మలుపు తిప్పుతుంది. ఆమె క్రోయిసాంట్లను కాపుచినోలతో మార్పిడి చేసుకుని సిటీ ఆఫ్ లైట్ నుండి ఎటర్నల్ సిటీకి వెళ్తుంది. ఈ సీజన్ డిసెంబర్ 18న నెట్ఫ్లిక్స్ లో అడుగుపెడుతుంది.
డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్
డొమినిక్ అండ్ ది లేడీస్ పర్స్ అనేది గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ దర్శకత్వం వహించిన మలయాళ-భాషా మిస్టరీ కామెడీ థ్రిల్లర్. ఇందులో మమ్ముట్టి టైటిల్ క్యారెక్టర్ డొమినిక్గా నటించారు. అతను ఎక్స్ పోలీస్. ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ గా పని చేస్తుంటాడు. ఓ పర్సుతో అతను క్రైమ్ నెట్ వర్క్ ఛేదిస్తాడు. ఇది డిసెంబర్ 19న జీ5లో రిలీజ్ కానుంది.
ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ సీజన్ 4
పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ ఫోర్ మోర్ షాట్స్ లో కొత్త సీజన్ 4 డిసెంబర్ 19 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ప్రేమ, ఆశయం, హృదయవిదారకత, స్వీయ-ఆవిష్కరణను నావిగేట్ చేసే నలుగురు మహిళల జీవితాలను ట్రాక్ చేస్తూనే ఉంటుంది.