    ప్రైమ్ వీడియోలో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 అరుదైన రికార్డు.. ఈ ఏడాది ఎక్కువ మంది చూసిన వెబ్ సిరీస్‌గా..

    అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 వెబ్ సిరీస్ దూసుకెళ్తోంది. రాజ్ అండ్ డీకే డైరెక్షన్ లో మనోజ్ బాజ్‌పాయీ, ప్రియమణి నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ కు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

    Published on: Dec 03, 2025 10:05 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రైమ్ వీడియోలోకి నాలుగేళ్ల తర్వాత వచ్చిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 వెబ్ సిరీస్ రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. ఈ కొత్త సీజన్ కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. దీంతో ఈ ఏడాది లాంచ్ వీక్ లో అత్యధిక మంది చూసిన వెబ్ సిరీస్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.

    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 రికార్డు

    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 ఎంతో ఊరించి నాలుగేళ్ల తర్వాత అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చింది. నవంబర్ 21 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ ఓటీటీలో ఈ ఏడాది వచ్చిన తొలి వారంలోనే అత్యధిక మంది చూసిన వెబ్ సిరీస్ గా ఈ సిరీస్ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీయే ఓ ట్వీట్ ద్వారా వెల్లడించింది.

    “ప్రతి ఫ్యామిలీ పాప్ కార్న్ ప్లాన్.. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్.. కొత్త సీజన్ ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది. దీనికి జత చేసిన పోస్టర్ పై ఈ ఏడాది ప్రైమ్ వీడియోలో లాంచ్ వీక్ లోనే అత్యధిక మంది చూసిన షోగా నిలిచిందని ఆ ఓటీటీ తెలిపింది. అటు ఆర్మాక్స్ వీడియో రిపోర్టులోనూ గత రెండు వారాలుగా అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన వెబ్ సిరీస్ గా ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 నిలిచింది.

    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 గురించి..

    రాజ్ అండ్ డీకే డైరెక్షన్ లో 2019లో తొలిసారి ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్ రాగా.. రెండేళ్లకు అంటే 2021లో రెండో సీజన్ వచ్చింది. ఆ రెండు సీజన్లకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ రావడంతో మూడో సీజన్ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత మొత్తానికి నవంబర్ 21 నుంచి స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది.

    మనోజ్ బాజ్‌పాయీ ఇందులో స్పై ఏజెంట్ శ్రీకాంత్ తివారీగా తిరిగి వచ్చాయి. సుచిత్రగా ప్రియమణి, జేకేగా షరీబ్ హష్మి నటించారు. ఈ మూడో సీజన్ మొత్తం ఈశాన్య భారతంలో జరిగిన స్టోరీగా చూపించారు. ఇందులో కొత్త విలన్ గా జైదీప్ అహ్లావత్ వచ్చాడు. అతని నటనకు ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.

