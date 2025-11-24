Edit Profile
    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 4 కూడా వచ్చేస్తోంది.. మీ ప్రశ్నలన్నింటికి ఆన్సర్స్ అందులోనే.. హీరో మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ ట్వీట్

    మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన సూపర్ హిట్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్. ఇటీవలే ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 సీజన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. అయితే ఆ సీజన్ 3 ఎండింగ్ సరిగా లేదని కామెంట్స్ రావడంతో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 4 కూడా వస్తోందంటూ హీరో మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ ట్వీట్ చేశాడు.

    Published on: Nov 24, 2025 2:49 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఇటీవలే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నుంచి మూడో సీజన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది.

    
    ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 4 కూడా వచ్చేస్తోంది.. మీ ప్రశ్నలన్నింటికి ఆన్సర్స్ అందులోనే.. హీరో మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ ట్వీట్

    మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ యాక్టింగ్

    అయితే, ది ఫ్యామిలి సీజన్ 3పై మిక్స్‌డ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి. కథ కొంచెం రొటీన్‌గా ఉందని, ఈశాన్య రాష్ట్రాలపై చేయించే దాడుల సీక్వెన్స్ కొత్తగా ఉన్నాయని, డ్రామా బాగానే ఉందని పలువురు కామెంట్స్ చేశారు. అలాగే, ది ఫ్యామిలి సిరీస్‌కు హీరో అయిన శ్రీకాంత్ పాత్ర చేసిన మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ యాక్టింగ్ అదిరిపోయిందని అభిమానులు మెచ్చుకున్నారు.

    అయితే, ఎపిసోడ్స్ బాగానే ఉన్న ఎండింగ్ మాత్రం అసంపూర్ణంగానే వదిలేశారని చాలా మంది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్ అభిమానులు పెదవి విరిచారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా ఈ విషయంపై భిన్నంగా స్పందించారు. ఈ కామెంట్ల నేపథ్యంలో మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ ఓ ట్వీట్ చేశారు.

    కన్మర్ఫ్ చేసిన హీరో

    "ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్‌కు మరో సీజన్ ఉందా?" అని ఓ అభిమాని దర్శకనిర్మాతలను అడిగిన విధానం మనోజ్ బాజ్‌పాయ్‌ను అట్రాక్ట్ చేసింది. దాంతో ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్)లోకి వెళ్లిన మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ ఆ అభిమానికి సమాధానంగా ట్వీట్ చేశారు. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 4 కూడా వచ్చేస్తోందని కన్ఫర్మ్ చేశారు మనోజ్ బాజ్‌పాయ్.

    "రోజంతా కూర్చోని ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 చూశాను. మీరు ఓ క్లిప్ హ్యాంగర్‌ను వదిలేసి సీజన్ 3 ముగించారు. ఇది అసలైన ముగింపు కాదు. సీజన్ పూర్తయిపోయిందా లేదా మీరు ఇంకా కొన్ని ఎపిసోడ్స్ దాచి ఉంచారా. రాజ్ అండ్ డీకే (దర్శకులు) కనీసం మీరైనా చెప్పండి. ఏదేమైనా మీ అద్భుతమైన పనికి అభినందనలు" అమాన్ కర్బాస్ అనే అభిమాని ట్వీట్ చేశాడు.

    మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు

    ఈ ట్వీట్‌కు హీరో మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ బదులివ్వడం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ట్వీట్‌కు మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ "మీ ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానాలు నాలుగో సీజన్‌లో ఉన్నాయి. త్వరలోనే కలుద్దాం" అని బదులిచ్చారు. దీంతో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 4 కూడా వచ్చేస్తోందంటూ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.

    ఇదిలా ఉంటే, 2019లో మొదటగా ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ప్రారంభం అయింది. అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అప్పటి నుంచి ఈ సిరీస్‌కు విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పడింది. ఇక ఈ సిరీస్ నుంచి రెండో సీజన్ 2021లో ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.

    విలన్‌గా సమంత

    ది ఫ్యామిలి మ్యాన్ సీజన్ 2లో విలన్‌గా స్టార్ హీరోయిన్ సమంత నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సెకండ్ సీజన్ కూడా బాగానే హిట్ అయింది. ఇక నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నుంచి కొత్త సీజన్‌ 3 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చింది. త్వరలోనే అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 4 ఓటీటీ రిలీజ్ కానుందని మనోజ్ బాజ్‌పాయ్ ట్వీట్‌తో తెలుస్తోంది.

