ఆడియన్స్ ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న స్పై థ్రిల్లర్ సిరీస్ ‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్’ సీజన్ 3 ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఈ సిరీస్ ను మూడో సీజన్ కు మిశ్రమ స్పందనలు వస్తున్నాయి. కథనం, సంభాషణలపై విమర్శలు వస్తున్నప్పటికీ, నటనను అభిమానులు మెచ్చుకుంటున్నారు.
‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్’ మూడవ సీజన్ నవంబర్ 21, 2025న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైంది. ఇది దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల నుండి, కొత్త ప్రేక్షకులనుండి కూడా అనేక రకాల స్పందనలను రేకెత్తించింది. మొత్తం సీజన్ ఒకేసారి 240కు పైగా దేశాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షకులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సీజన్లో మనోజ్ బాజ్పేయి శ్రీకాంత్ తివారీగా తిరిగి వచ్చారు. మరి ఈ సీజన్ పై నెటిజన్ల రివ్యూ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం.
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ రివ్యూ
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఈ సిరీస్ లో శ్రీకాంత్ తివారీగా మనోజ్ బాజ్పేయి మరోసారి నటించారు. ఈ సీజన్ లో అతను మునుపెన్నడూ లేనంతగా ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటాడు. అతను తన సొంత ఏజెన్సీతో పాటు, జైదీప్ అహ్లావత్ పోషించిన రుక్మా, నిమ్రత్ కౌర్ పోషించిన మీరా వంటి ప్రమాదకరమైన కొత్త విలన్లతో పోరాడతాడు.
శ్రీకాంత్ భాగస్వామి సుచిత్ర (ప్రియమణి), వారి పిల్లలు ధృతి (అశ్లేష ఠాకూర్), అధర్వ్ (వేదాంత్ సిన్హా) అతని రహస్య జీవితంలోని గందరగోళంలో చిక్కుకున్నారు.
నెటిజన్ల రియాక్షన్
ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తాజా సీజన్పై సోషల్ మీడియాలో ఉత్సాహభరితమైన ప్రశంసల నుండి సందేహాల వరకు అన్నీ వ్యక్తమవుతున్నాయి. “ఇది బాగుంది, కానీ ఇంకా మెరుగ్గా ఉండాల్సింది. ఈసారి శ్రీకాంత్ తివారీ వేటలో ఉన్న వ్యక్తిగా తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించాడు కానీ కుటుంబ మనిషిగా కొంచెం వెనుకబడ్డాడు. రాజ్ & డీకేల విశ్వం అగ్నిలా ఉంది. అతిథి పాత్రలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆ ముగింపును మాత్రం అలాగే వదిలేశారు” అని ఓ ఫ్యాన్ ఎక్స్ లో రాసుకొచ్చాడు.
చూడదగిన సిరీస్
“ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 చాలా చూడదగిన సిరీస్. ఇది అభిమానులు ఆశించే చాలా వాటిని అందిస్తుంది. బలమైన నటన, ఆకట్టుకునే యాక్షన్, కుటుంబ డ్రామా ఉన్నాయి. కానీ మునుపటి సీజన్లతో పోలిస్తేఇది అసాధారణంగా ఉండటానికి కొంచెం తక్కువగా ఉంది. మీరు సిరీస్ అభిమాని అయితే మీరు ఈ సీజన్ ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మంచి సమయం దొరుకుతుంది’’ అని మరొక నెటిజన్ పేర్కొన్నాడు.
ఆ ముగింపు మాత్రం
“నా అభిమాన ఇండియన్ షో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ తిరిగి వచ్చింది. గొప్ప కొత్త చేర్పులతో, నార్త్ ఈస్ట్ స్టోరీతో వచ్చింది . గతంలో లాగా సమస్యలపై అంత ఓపెన్ గా లేదు కానీ ఇప్పటికీ సూక్ష్మంగా ఉంది. నేను సిగ్నేచర్ వన్-షాట్ సీక్వెన్స్ను మిస్ అయ్యాన. ఇది సగం సీజన్ లాగా అనిపించింది. ఆ ముగింపు… ఓహ్! కానీ కానీ కానీ… ఇది అంతా కాదని నేను నమ్మాలి. నేను అన్ని మలుపులు, అతిథి పాత్రలను కూడా ప్రేమించా. మనోజ్ ఎప్పుడూ అద్భుతంగా ఉంటారు. అహ్లావత్, కౌర్ చూడటానికి చాలా బాగున్నారు” అని ఓ యూజర్ పేర్కొన్నాడు.
“సీజన్ 1 10/10 అయితే ఇది ఘనమైన 8.5/10. మొత్తం మీద ఒక మంచి సిరీస్. చివరలో క్లిఫ్హ్యాంగర్ ఉంది కాబట్టి తదుపరి సీజన్ త్వరగా రావాలి లేకపోతే హైప్ తగ్గిపోతుంది” అని మరో ఫ్యాన్ రాసుకొచ్చాడు. విమర్శకుల ప్రకారం ఈ సీజన్ మునుపటి వాటి కంటే ఎక్కువ రాజకీయ అంశాలు కలిగి ఉంది. ఈ షో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలను, ముఖ్యంగా భారతదేశ ఈశాన్య ప్రాంతం చుట్టూ నేరం, గూఢచర్యం కలిసి ఉంటుంది.