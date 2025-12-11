ఓటీటీలోకి మరో హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ఇదో రియల్ స్టోరీ.. ఆ పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ మృతి వెనుక మిస్టరీపై..

Edit Profile
    ఓటీటీలోకి నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా రూపొందించిన మరో హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ వస్తోంది. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) అడుగుపెట్టనున్న ఈ సిరీస్ ఫ్రీగా అందుబాటులోకి రానుండటం విశేషం. దేశంలో తొలి పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ మృతి చుట్టూ ఉన్న మిస్టరీపై ఈ సిరీస్ రూపొందించారు.

    Published on: Dec 11, 2025 2:49 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    హారర్ థ్రిల్లర్ కంటెంట్ అంటే ఇష్టమా? అయితే ఓటీటీలోకి ఈవారం అలాంటిదే ఓ వెబ్ సిరీస్ వస్తోంది. అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్‌లోకి అడుగుపెడుతున్న ఈ సిరీస్‌ను ఫ్రీగా చూడొచ్చు. దేశంలో తొలి సర్టిఫైడ్ పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ మృతి చుట్టూ తిరిగే సిరీస్ ఇది. అసలు ఈ సిరీస్ ఏంటి? దాని వివరాలను ఇక్కడ చూడండి.

    భయ్: గౌరవ్ తివారీ మిస్టరీ వెబ్ సిరీస్

    టీవీ సీరియల్స్‌తో కెరీర్ మొదలుపెట్టి, బాలీవుడ్ సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన నటుడు కరణ్ టాకర్ ఇప్పుడు ఒక ఉత్కంఠభరితమైన హారర్ మిస్టరీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. ఇండియాలో తొలి పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గౌరవ్ తివారీ (Gaurav Tiwari) జీవితం ఆధారంగా రూపొందించిన 'భయ్ - ది గౌరవ్ తివారీ మిస్టరీ' సిరీస్ విడుదలకు సిద్ధమైంది.

    హారర్ తో కూడిన ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ శుక్రవారం అంటే డిసెంబర్ 12 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ లో ఎవరైనా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లు ఒకేసారి విడుదల కానున్నాయి. నిజ జీవిత ఘటనలపై హారర్ థ్రిల్లర్ కావడంతో ఈ సిరీస్ పై ఎంతో ఆసక్తి నెలకొంది.

    భయ్ వెబ్ సిరీస్ స్టోరీ ఏంటంటే?

    గౌరవ్ తివారీ కమర్షియల్ పైలట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి దెయ్యాలను పరిశోధించే 'పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్'గా ఎలా మారాడు? కేవలం 32 ఏళ్ల వయసులో అతని మరణం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి? అనే అంశాలను ఈ సిరీస్‌లో చూపించనున్నారు. గౌరవ్ తివారీ స్వయంగా రాసుకున్న డైరీలు, జర్నల్స్ ఆధారంగా వాస్తవ ఘటనలను ఇందులో చేర్చినట్లు మేకర్స్ చెబుతున్నారు.

    ఈ వెబ్ సిరీస్ లో గౌరవ్ తివారీ పాత్రలో కరణ్ టాకర్ నటించగా, అతని మరణాన్ని పరిశోధించే జర్నలిస్ట్ ఐరీన్ వెంకట్‌గా కల్కి కోచ్లిన్ కనిపించనుంది. దెయ్యాలంటే నమ్మకం లేని ఐరీన్.. ఈ కేసును పరిశోధించే క్రమంలో ఎలాంటి భయానక నిజాలను తెలుసుకుందనేది ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది.

    గౌరవ్ తివారీ మరణం వెనుక మిస్టరీ

    2016లో ఢిల్లీలోని తన సొంత ఇంట్లోనే గౌరవ్ తివారీ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించాడు. ఆ రోజు రాత్రి 11 గంటల సమయంలో బాత్రూమ్ నుండి పెద్దగా అరుపు వినిపించడంతో కుటుంబ సభ్యులు తలుపు పగలగొట్టి చూడగా, గౌరవ్ అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నాడు. ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

    పోలీసులు దీన్ని ఆత్మహత్యగా తేల్చినప్పటికీ, అతని మరణానికి ముందు పరిశోధించిన ఓ దెయ్యం పట్టిన అమ్మాయి కేసు చుట్టూ అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. అతని మరణం ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది. అలాంటి నిజ జీవిత ఘటన ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ భయ్ వెబ్ సిరీస్ లో కరణ్ టాకర్, కల్కి కోచ్లిన్‌లతో పాటు సలోని బాత్రా, డానిష్ సూద్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

