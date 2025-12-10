ఒకే ఓటీటీలోని రెండు వెబ్ సిరీస్లకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్.. ఒకటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్, మరొకటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా..
ఒకే ఓటీటీలోకి ఈమధ్యే వచ్చిన రెండు వెబ్ సిరీస్లకు ఆడియెన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇందులో ఒకటి తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ కుట్రమ్ పురింధవన్ ఒకటి కాగా.. మరొకటి హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్.
ఓటీటీలో ఓ మంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లేదంటే ఓ స్పోర్ట్స్ డ్రామా కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఇవి రెండూ మీకు ఒకే ఓటీటీలో దొరుకుతాయి. సోనీ లివ్ ఓటీటీలోకి గత వారం వచ్చిన తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ కుట్రమ్ పురింధవన్, ఈవారం వచ్చిన హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ది రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ వెబ్ సిరీస్ లకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. మరి ఈ సిరీస్ ఏంటి? ఎందుకు చూడాలో తెలుసుకోండి.
రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ వెబ్ సిరీస్
సోనీ లివ్ ఓటీటీలోకి సోమవారం (డిసెంబర్ 8) వచ్చిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్. ఫుట్బాల్ లో కశ్మీర్ కు పునర్వైభవం తేవాలని కలలు కనే ఇద్దరు వ్యక్తుల చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. కశ్మీర్ కు చెందిన షమీమ్ మెహరాజ్, స్థానిక వ్యాపారవేత్త సందీప్ చాటో అనే వ్యక్తులు 2016లో ఎలా కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసి, కశ్మీర్ యువతను మళ్లీ ఫుట్బాల్ వైపు మళ్లించారో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించే వెబ్ సిరీస్ ఇది.
ఇందులో మహ్మద్ జీషాన్ ఆయుబ్, మానవ్ కౌల్ ఆ ఇద్దరి పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఈ సిరీస్ కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఐఎండీబీలోనూ 8.4 రేటింగ్ రావడం విశేషం. తెలుగులోనూ ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉంది.
కుట్రమ్ పురింధవన్ వెబ్ సిరీస్
ఇక తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ కుట్రమ్ పురింధవన్ కూడా సోనీ లివ్ ఓటీటీలోనే గత శుక్రవారం (డిసెంబర్ 5) నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓ 12 ఏళ్ల పాప మిస్సింగ్ కేసు చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. సాధారణ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు భిన్నంగా ఓ నేరం, దాని చుట్టూ జరిగే పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాకుండా.. ఆ నేరం గురించి తెలిసీ ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయతలో ఆ నేరాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు ఓ సామాన్యుడు సాగించే ప్రయాణమే ఈ కుట్రమ్ పురింధవన్ వెబ్ సిరీస్. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఇచ్చే ట్విస్టులు, క్లైమ్యాక్స్ ఈ సిరీస్ కు ప్రధాన ఆకర్షణ అని చెప్పొచ్చు. ఈ సిరీస్ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
News/Entertainment/ఒకే ఓటీటీలోని రెండు వెబ్ సిరీస్లకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్.. ఒకటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్, మరొకటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా..
News/Entertainment/ఒకే ఓటీటీలోని రెండు వెబ్ సిరీస్లకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్.. ఒకటి క్రైమ్ థ్రిల్లర్, మరొకటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా..