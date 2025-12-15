ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- 13 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, 7 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్క అమెజాన్ ప్రైమ్లోనే ఎక్కువగా 6!
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 13 సినిమాలు ఉంటే అందులో తెలుగు స్ట్రయిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీస్గా 7 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఒక్క అమెజాన్ ప్రైమ్లోనే అధికంగా 6 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి అవన్నీ ఏంటో లుక్కేద్దాం.
ఓటీటీలోకి గత వారం ఏకంగా 17 సినిమాలు తెలుగు భాషలో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. హాట్స్టార్, ఈటీవీ విన్, నెట్ఫ్లిక్స్ వంటి తదితర ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అయితే, అమెజాన్ ప్రైమ్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా 6 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటన్నింటిపై లుక్కేద్దాం.
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
సూపర్మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ సూపర్ హీరో యాక్షన్ సినిమా)- డిసెంబర్ 11
ఆరోమలే (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 12
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11
సింగిల్ పాపా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12
కాంత (తెలుగు పీరియాడిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మిస్టరీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 12
సిటీ ఆఫ్ షాడోస్ (తెలుగు డబ్బింగ్ స్పానిష్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 12
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
కలివి వనం (తెలుగు రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 11
సింధు (తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 13
బ్రాట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 11
టెల్ మీ సాఫ్ట్లీ (తెలుగు డబ్బింగ్ స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ మూవీ)- డిసెంబర్ 12
సిస్టర్ మిడ్నైట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ హారర్ డార్క్ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 12
చెరసాల (తెలుగు రొమాంటిక్ క్రైమ్ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 13
శశివదనే (తెలుగు విలేజ్ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ)- డిసెంబర్ 13
రియల్ కశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 09
ఎఫ్1 (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమా)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 12
3 రోజెస్ సీజన్ 2 (తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- ఆహా ఓటీటీ- డిసెంబర్ 13
ఓటీటీలోకి తెలుగులో 17
ఇలా గత వారం (డిసెంబర్ 8 నుంచి 14 వరకు) ఏకంగా 17 సినిమాలు తెలుగులో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయ్యాయి. వాటిలో సూపర్మ్యాన్, ఆరోమలే, కాంత, సిటీ ఆఫ్ షాడోస్, కలివి వనం, 12ఏ రైల్వే కాలనీ, బ్రాట్, సిస్టర్ మిడ్నైట్, చెరసాల, టెల్ మీ సాఫ్ట్లీ, 3 రోజెస్ సీజన్2, సింధు, సింగిల్ పాపాతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 13 సినిమాలు ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
ఈ 17లో తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి స్ట్రయిట్గా శశివదనే, 3 రోజెస్ సీజన్ 2, 12ఏ రైల్వే కాలనీ, చెరసాల, కలివి వనం, సింధు, కాంత వంటి 7 సినిమాలు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
News/Entertainment/ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- 13 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, 7 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్క అమెజాన్ ప్రైమ్లోనే ఎక్కువగా 6!
News/Entertainment/ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 17 సినిమాలు- 13 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, 7 ఇంట్రెస్టింగ్- ఒక్క అమెజాన్ ప్రైమ్లోనే ఎక్కువగా 6!