Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 11 సినిమాలు- చూసేందుకు ఏకంగా 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- 4 ఓటీటీల్లోనే రిలీజ్!

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 11 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా ఏకంగా 9 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఐదు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జియో హాట్‌స్టార్, ప్రైమ్, ఈటీవీ విన్‌లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 11, 2025 1:24 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 11 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. డిసెంబర్ 11న పదకొండు సినిమాలు వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లలో ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి.

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 11 సినిమాలు- చూసేందుకు ఏకంగా 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- 4 ఓటీటీల్లోనే రిలీజ్!
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 11 సినిమాలు- చూసేందుకు ఏకంగా 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- 4 ఓటీటీల్లోనే రిలీజ్!

    ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్- జోనర్స్

    జియో హాట్‌స్టార్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఈటీవీ విన్ వంటి నాలుగు ప్లాట్‌ఫామ్స‌లలోనే ఈ 11 మూవీస్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. సూపర్ హీరో, కామెడీ, హారర్, యానిమేషన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, యాక్షన్, రొమాంటిక్ వంటి అన్ని రకాల జోనర్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయన ఆ సినిమాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    జియో హాట్‌‌స్టార్ ఓటీటీ

    సూపర్‌మ్యాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫాంటసీ సూపర్ హీరో యాక్షన్ సినిమా)- డిసెంబర్ 11

    ది గేమ్ అవార్డ్స్ (ఇంగ్లీష్ వేరియస్ అవార్డ్స్ షో)- డిసెంబర్ 11

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ

    మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    ది ఫేక్‌న్యాపింగ్ (ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 11

    హ్యాడ్ ఐ నాట్ సీన్ ది సన్ పార్ట్ 2 (తైవానీస్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    టూంబ్ రైడర్: ది లెజెండ్ ఆఫ్ లారా క్రాఫ్ట్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ యానిమేషన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    లాస్ట్ ఇన్ ది స్పాట్‌లైట్ (సౌత్ కొరియన్ యానిమేషన్ రొమాంటిక్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- డిసెంబర్ 11

    ది టౌన్ (అమెరికన్ హీస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 11

    అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ

    12ఏ రైల్వే కాలనీ (తెలుగు హారర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ మూవీ)- డిసెంబర్ 11

    బ్రాట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ కన్నడ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం )- డిసెంబర్ 11

    ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ

    కలివి వనం (తెలుగు రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమా)- డిసెంబర్ 11

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ 11 సినిమాలు

    ఇలా ఇవాళ (డిసెంబర్ 11) ఒక్కరోజే 11 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా సూపర్‌మ్యాన్, మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ, ది ఫేక్‌న్యాపింగ్, హ్యాడ్ ఐ నాట్ సీన్ ది సన్ పార్ట్ 2, టూంబ్ రైడర్: ది లెజెండ్ ఆఫ్ లారా క్రాఫ్ట్ సీజన్ 2, ది టౌన్, బ్రాట్ సినిమాలు ఉన్నాయి.

    స్పెషల్‌గా 9-ఇంట్రెస్టింగ్‌గా 5

    వీటితోపాటు అల్లరి నరేష్ 12ఏ రైల్వే కాలనీ, కలివి వనంతో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్‌గా 9 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఐదు సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.

    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 11 సినిమాలు- చూసేందుకు ఏకంగా 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- 4 ఓటీటీల్లోనే రిలీజ్!
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే 11 సినిమాలు- చూసేందుకు ఏకంగా 9 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 5 ఇంట్రెస్టింగ్- 4 ఓటీటీల్లోనే రిలీజ్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes