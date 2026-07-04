OTT Thrillers: బయట వర్షం.. ఇంట్లో ఓటీటీ రచ్చ! ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 5 అదిరిపోయే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇవే!
OTT Thrillers: వీకెండ్ వచ్చేసింది.. దానికి తోడు బయట చల్లటి వాతావరణం, చిరుజల్లులు! ఇలాంటి టైమ్లో ప్రశాంతంగా ఇంట్లో కూర్చుని మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు చూస్తే ఆ కిక్కే వేరు. ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్-5 క్రేజీ థ్రిల్లర్ కంటెంట్, వాటిని ఈ వీకెండ్ ఎందుకు చూడాలో ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.
OTT Thrillers: బయట వర్షం పడుతుంటే థియేటర్లకు వెళ్లడం కంటే ఇంట్లోనే వేడి వేడిగా స్నాక్స్ తింటూ ఓటీటీ కంటెంట్ ఆస్వాదించడం బెస్ట్ ఆప్షన్. అందుకే మీ స్మార్ట్ టీవీ లేదా స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్స్ను ఆన్ చేయండి. ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో లాక్ అయిన ఆ 5 అదిరిపోయే ఆప్షన్స్ ఇవే.
1. ఇసకపట్నం (Isakapatnam) — ప్రైమ్ వీడియో
ఇది ఒక పక్కా రా అండ్ రస్టిక్ కోస్టల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. సముద్రతీర ప్రాంతంలో జరిగే స్మగ్లింగ్ బ్యాక్డ్రాప్, రాజకీయ కుట్రల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. మల్టీ-లాంగ్వేజ్ ఆడియో (తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ) అందుబాటులో ఉండటం దీనికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ప్రతి పాత్రలోని గ్రే షేడ్స్, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఓటీటీ వాచ్ లో మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తాయి.
2. హ్యాంగ్మ్యాన్ (Hangman) — సన్ నెక్స్ట్
సైకోలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఉరిశిక్షలు అమలు చేసే ఒక తలారి (బ్రహ్మాజీ) జీవితం, జైలు నేపథ్యంలో జరిగే మిస్టరీ మర్డర్స్ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. స్క్రీన్ప్లే చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంటుంది. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వర్షం పడే రాత్రి పూట చూసేటప్పుడు మరింత థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
3. వీరభద్రుని రహస్యం — జీ5
మైథాలజీ, మోడ్రన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కలిపిన సస్పెన్స్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఒక పాతకాలపు గుడి చుట్టూ దాగి ఉన్న రహస్యం, అక్కడ జరిగే వింత సంఘటనల ఆధారంగా ఎపిసోడ్స్ ప్లాన్ చేశారు. వారానికి ఒక ఎపిసోడ్ చొప్పున వస్తున్న ఈ తెలుగు సిరీస్.. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎండ్లో ఇచ్చే ట్విస్ట్స్ వల్ల నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని పెంచుతుంది.
4. కరక్కం (Karakkam) — సోనీ లివ్
సాధారణంగా మలయాళం థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. 'కరక్కం' కూడా అదే కోవకు చెందిన హై-ఇంటెన్సిటీ సర్వైవల్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్, హారర్ థ్రిల్లర్. ఐదు భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ చిత్రానికి రియలిస్టిక్ టేకింగ్, నటీనటుల సహజ సిద్ధమైన నటన ప్రధాన బలం. స్లో-బర్న్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
5. ముత్తశ్శి (Muthassi) — జీ5
ఒక కేరళ సంప్రదాయ కుటుంబంలో ఉన్న ముసలావిడ (ముత్తశ్శి) చుట్టూ అల్లిన హారర్ కమ్ ఫ్యామిలీ మిస్టరీ సిరీస్ ఇది. ఒక పాత ఇల్లు, దాని వెనుక ఉన్న డార్క్ పాస్ట్ ఈ సిరీస్లో అద్భుతంగా చూపించారు. మలయాళం రూటెడ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ నచ్చే వారికి ఈ వీకెండ్ ఇది బెస్ట్ వాచ్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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