Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Thrillers: బయట వర్షం.. ఇంట్లో ఓటీటీ రచ్చ! ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 5 అదిరిపోయే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇవే!

    OTT Thrillers: వీకెండ్‌ వచ్చేసింది.. దానికి తోడు బయట చల్లటి వాతావరణం, చిరుజల్లులు! ఇలాంటి టైమ్‌లో ప్రశాంతంగా ఇంట్లో కూర్చుని మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు చూస్తే ఆ కిక్కే వేరు. ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న టాప్-5 క్రేజీ థ్రిల్లర్ కంటెంట్, వాటిని ఈ వీకెండ్ ఎందుకు చూడాలో ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.

    Jul 4, 2026, 20:38:44 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    OTT Thrillers: బయట వర్షం పడుతుంటే థియేటర్లకు వెళ్లడం కంటే ఇంట్లోనే వేడి వేడిగా స్నాక్స్ తింటూ ఓటీటీ కంటెంట్ ఆస్వాదించడం బెస్ట్ ఆప్షన్. అందుకే మీ స్మార్ట్ టీవీ లేదా స్మార్ట్‌ఫోన్ స్క్రీన్స్‌ను ఆన్ చేయండి. ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో లాక్ అయిన ఆ 5 అదిరిపోయే ఆప్షన్స్ ఇవే.

    బయట వర్షం.. ఇంట్లో ఓటీటీ రచ్చ! ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 5 అదిరిపోయే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇవే!
    బయట వర్షం.. ఇంట్లో ఓటీటీ రచ్చ! ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 5 అదిరిపోయే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇవే!

    1. ఇసకపట్నం (Isakapatnam) — ప్రైమ్ వీడియో

    ఇది ఒక పక్కా రా అండ్ రస్టిక్ కోస్టల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. సముద్రతీర ప్రాంతంలో జరిగే స్మగ్లింగ్ బ్యాక్‌డ్రాప్, రాజకీయ కుట్రల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. మల్టీ-లాంగ్వేజ్ ఆడియో (తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ) అందుబాటులో ఉండటం దీనికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ప్రతి పాత్రలోని గ్రే షేడ్స్, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఓటీటీ వాచ్ లో మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తాయి.

    2. హ్యాంగ్‌మ్యాన్ (Hangman) — సన్ నెక్స్ట్

    సైకోలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఉరిశిక్షలు అమలు చేసే ఒక తలారి (బ్రహ్మాజీ) జీవితం, జైలు నేపథ్యంలో జరిగే మిస్టరీ మర్డర్స్ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. స్క్రీన్‌ప్లే చాలా గ్రిప్పింగ్‌గా ఉంటుంది. దీని బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ వర్షం పడే రాత్రి పూట చూసేటప్పుడు మరింత థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

    3. వీరభద్రుని రహస్యం — జీ5

    మైథాలజీ, మోడ్రన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కలిపిన సస్పెన్స్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఒక పాతకాలపు గుడి చుట్టూ దాగి ఉన్న రహస్యం, అక్కడ జరిగే వింత సంఘటనల ఆధారంగా ఎపిసోడ్స్ ప్లాన్ చేశారు. వారానికి ఒక ఎపిసోడ్ చొప్పున వస్తున్న ఈ తెలుగు సిరీస్.. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎండ్‌లో ఇచ్చే ట్విస్ట్స్ వల్ల నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని పెంచుతుంది.

    4. కరక్కం (Karakkam) — సోనీ లివ్

    సాధారణంగా మలయాళం థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. 'కరక్కం' కూడా అదే కోవకు చెందిన హై-ఇంటెన్సిటీ సర్వైవల్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్, హారర్ థ్రిల్లర్. ఐదు భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ చిత్రానికి రియలిస్టిక్ టేకింగ్, నటీనటుల సహజ సిద్ధమైన నటన ప్రధాన బలం. స్లో-బర్న్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది.

    5. ముత్తశ్శి (Muthassi) — జీ5

    ఒక కేరళ సంప్రదాయ కుటుంబంలో ఉన్న ముసలావిడ (ముత్తశ్శి) చుట్టూ అల్లిన హారర్ కమ్ ఫ్యామిలీ మిస్టరీ సిరీస్ ఇది. ఒక పాత ఇల్లు, దాని వెనుక ఉన్న డార్క్ పాస్ట్ ఈ సిరీస్‌లో అద్భుతంగా చూపించారు. మలయాళం రూటెడ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ నచ్చే వారికి ఈ వీకెండ్ ఇది బెస్ట్ వాచ్.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/OTT Thrillers: బయట వర్షం.. ఇంట్లో ఓటీటీ రచ్చ! ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 5 అదిరిపోయే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇవే!
    Home/Entertainment/OTT Thrillers: బయట వర్షం.. ఇంట్లో ఓటీటీ రచ్చ! ఈ వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 5 అదిరిపోయే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇవే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes