Today Ott: ఇవాళ ఓటీటీలోకి రెండు తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లు.. కామెడీ డ్రామా నుంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వరకు.. ఇవి ఎందుకు చూడాలంటే?
Today OTT: డిజిటల్ స్క్రీన్పై వినోదాన్ని పంచేందుకు రెండు క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ లు సిద్ధమయ్యాయి. సందీప్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కామెడీ డ్రామా ‘సూపర్ సుబ్బు’, సముద్రఖని లీడ్ రోల్లో నటించిన రా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ఇసాకపట్నం’ ఇవాళ ఓటీటీలో అడుగుపెడుతున్నాయి. మరి ఈ సిరీస్ ను ఎందుకు చూడాలో తెలుసుకోండి.
సినిమా లవర్స్కు వీకెండ్ ఓటీటీ వినోదం అదిరిపోనుంది. విభిన్న కథాంశాలతో రెండు క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ లు ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. వాటి స్ట్రీమింగ్ వివరాలు, కథ, ప్రత్యేకతలు మీకోసం.
1. సూపర్ సుబ్బు (Super Subbu)
ఓటీటీ: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూలై 2, 2026
జోనర్: కామెడీ డ్రామా
తారాగణం: సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్, బ్రహ్మానందం, మురళీ శర్మ, మానస చౌదరి, గెటప్ శ్రీను తదితరులు
దర్శకత్వం: మల్లిక్ రామ్
కథాంశం: 'మాకిపూర్' అనే ఒక వింతైన, విచిత్రమైన ప్రజలు ఉండే గ్రామానికి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఆఫీసర్గా వస్తాడు సుబ్రహ్మణ్యం చిలుకూరి రావు అలియాస్ సుబ్బు (సందీప్ కిషన్). అమాయకత్వం, వింత ప్రవర్తన కలిగిన ఆ ఊరి గ్రామస్థులకు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పే క్రమంలో అతను సమస్యల్లో చిక్కుకుంటాడు. దీంతో అతని కెరీర్, లవ్ లైఫ్, ఫ్యామిలీని ఎలా రిస్క్లో పడ్డాయన్నదే ఈ వెబ్ సిరీస్ స్టోరీ.
ఎందుకు చూడాలి?
కామెడీ స్టార్లు: లెజెండరీ హాస్యనటుడు బ్రహ్మానందం, గెటప్ శ్రీను, సందీప్ కిషన్ల కలయికలో వచ్చే సీన్లు నాన్-స్టాప్ హ్యూమర్ను అందిస్తాయి. వారి టైమింగ్ ఈ సిరీస్ కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
క్రేజీ విలేజ్ సెటప్: మాకిపూర్ గ్రామం, అక్కడి విచిత్రమైన జనాలు ఒక అవుట్ అండ్ అవుట్ సాటైరికల్ కామెడీకి పర్ఫెక్ట్ బ్యాక్డ్రాప్గా నిలుస్తాయి.
ఫస్ట్ టైమ్: నెట్ ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఫస్ట్ టైమ్ తెలుగులో తీసుకొచ్చిన ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ ఇది. మంచి కామెడీ డ్రామా కావాలనుకునే వాళ్లకు సూపర్ సుబ్బు సిరీస్ మంచి ఆప్షన్.
2. ఇసకపట్నం (Isakapatnam)
ఓటీటీ వేదిక: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూలై 2, 2026
జోనర్: యాక్షన్ థ్రిల్లర్
తారాగణం: సముద్రఖని, ఐశ్వర్య రాజేష్, సునీల్, నరేష్ అగస్త్య, సుధాకర్ కోమాకుల, రాజీవ్ కనకాల, రోహిణి తదితరులు
దర్శకత్వం: గ్యారీ బీహెచ్
కథాంశం: కోట్లు కురిపించే షిప్పింగ్ డాక్స్ మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే కథ ఇది. ఒక క్రూరమైన మాఫియా డాన్ నాయుడు (సముద్రఖని), అతని కుమార్తె భారతి (ఐశ్వర్య రాజేష్) మధ్య జరిగే స్టోరీ. తండ్రి చేసే నేర సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా భారతి తిరుగుబాటు చేయడంతో వారి మధ్య తీవ్రమైన వ్యక్తిగత యుద్ధం మొదలవుతుంది. ఈ గ్యాప్లో ప్రత్యర్థి వర్గాలు ఆ సామ్రాజ్యాన్ని దక్కించుకోవాలని చూస్తుంటే, ఒక యంగ్ అండ్ ఐడియలిస్టిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుని ఆ సిండికేట్ను ఎలా అంతం చేశాడనేది మిగిలిన కథ.
ఎందుకు చూడాలి?
ఎమోషనల్ హై-స్టేక్స్ డ్రామా: ఇది కేవలం రొటీన్ గ్యాంగ్ వార్ కాదు. ఒక పవర్ఫుల్ తండ్రి, తిరుగుబాటు చేసిన కూతురి మధ్య సాగే ఎమోషనల్ అండ్ ఇంటెన్స్ బ్యాటిల్.
గ్రిప్పింగ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్: క్రైమ్ సిండికేట్స్, పోర్ట్ పాలిటిక్స్, టాక్టికల్ పోలీస్ ఆపరేషన్స్, పొలిటికల్ ఇంట్రిగ్లను ఇష్టపడే యాక్షన్ లవర్స్కు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
నటీనటుల పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్: సముద్రఖని, ఐశ్వర్య రాజేష్, సునీల్, రోహిణిల వంటి పవర్హౌస్ పెర్ఫార్మర్ల నటన ఈ చిత్రంలోని క్యారెక్టర్ డైనమిక్స్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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