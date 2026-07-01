Peddi OTT Release Date: ఓటీటీ లవర్స్ కు షాక్.. పెద్ది స్ట్రీమింగ్ వాయిదా.. లేటెస్ట్ బజ్ ఇదే.. అదే కారణమా?
Peddi OTT Release Date: మెగా ఫ్యాన్స్ కు షాక్.. ఓటీటీ లవర్స్ కు నిరాశ! బాక్సాఫీస్ దగ్గర అదరగొట్టిన పెద్ది మూవీని ఓటీటీలో చూడాలని వెయిట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ మరికొన్ని రోజులు ఎదురు చూడక తప్పదు. ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది. మరి పెద్ది ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడో చూసేయండి.
Peddi OTT Release Date: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘పెద్ది’ థియేటర్లలో అదరగొట్టింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి ప్రదర్శన చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ పై లేటెస్ట్ బజ్ ఒకటి వైరల్ గా మారింది.
పెద్ది ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
గ్రామీణ క్రీడాకారుడిగా పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ అదరగొట్టాడు. ఈ మూవీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తాచాటిన ఈ చిత్రం ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఆడియన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బుల్లితెరపై మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ యాక్టింగ్ కోసం ఫ్యాన్స్ కూడా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడ్డట్లు సమాచారం.
జూలై 2 నుంచి జూలై 16కి పోస్ట్పోన్?
‘పెద్ది’ చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) భారీ ధరకు దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ చిత్రం జూలై 2, 2026న ఓటీటీలోకి రావాల్సి ఉందని గతంలో కొన్ని మీడియా రిపోర్ట్ లు వెల్లడించాయి. నాలుగు వారాల విండో చూసుకుంటే జూన్ 4న థియేటర్లలో రిలీజైన పెద్ది జూలై 2నే ఓటీటీలోకి వస్తుందని అన్నారు.
కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదలను రెండు వారాల పాటు వాయిదా వేశారని తెలిసింది. జూలై 16, 2026న పెద్దిని డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లోకి తీసుకురావాలని నెట్ఫ్లిక్స్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
హిందీ స్ట్రీమింగ్
అయితే, ఈ జూలై 2 లేదా జూలై 16 రిలీజ్ డేట్స్పై ఇప్పటివరకు నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ, చిత్ర నిర్మాతలు కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కేవలం మేకర్స్ క్లారిటీ ఇస్తేనే ఈ సస్పెన్స్కు తెరపడనుంది. మరోవైపు, ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ జూలై 30, 2026న విడిగా స్ట్రీమింగ్ కానుందనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది. మూవీ ఇంకా థియేటర్లలో ఆడుతుందనే కారణంతోనే ఓటీటీ రిలీజ్ వాయిదా వేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యాజిక్!
థియేటర్లలో మాస్, క్లాస్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న ‘పెద్ది’ చిత్రంలో రామ్ చరణ్తో పాటు భారీ తారాగణమే మెరిసింది. కన్నడ సూపర్స్టార్ శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు, బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి. థియేటర్లలో మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలోనూ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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