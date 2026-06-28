Netflix OTT: నెట్ఫ్లిక్స్కి క్షమాపణలు చెప్పిన యంగ్ హీరో విష్ణు విశాల్- ఓదార్చిన ఓటీటీ సంస్థ- అసలు ఏం జరిగిందంటే?
Vishnu Vishal Sorry To Netflix OTT: కోలీవుడ్ యంగ్ హీరో విష్ణు విశాల్ ఓటీటీ దిగ్గజ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్కు క్షమాపణలు చెప్పినట్లు తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. సారీ చెప్పినందుకు మీరెందుకు బాధపడుతున్నారని నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ సంస్థ ప్రతినిధులు విశాల్ను ఓదార్చినట్లు కూడా చెప్పుకొచ్చారు.
Vishnu Vishal Sorry To Netflix OTT: కోలీవుడ్ యంగ్ హీరో విష్ణు విశాల్ ప్రధాన పాత్రలో, సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ గెస్ట్ రోల్లో నటించిన భారీ చిత్రం ‘లాల్ సలామ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. రజనీకాంత్ కుమార్తె ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ దర్శకత్వంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది.
నెట్ఫ్లిక్స్కి ఓటీటీ రైట్స్
కేవలం బాక్సాఫీస్ పరాజయంతోనే ఆగకుండా, లాల్ సలామ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ హక్కుల విషయంలోనూ అనేక వివాదాలు తలెత్తాయి. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా హక్కులను దక్కించుకున్నప్పటికీ, కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల అందులో విడుదల కాలేదు.
చివరకు ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సన్ నెక్ట్స్ (Sun NXT) ఓటీటీలో లాల్ సలామ్ స్ట్రీమింగ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ‘లాల్ సలామ్’ ఘోర పరాజయానికి బాధ్యత వహిస్తూ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ సంస్థకు తాను స్వయంగా క్షమాపణలు చెప్పినట్లు హీరో విష్ణు విశాల్ తాజాగా వెల్లడించారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన విష్ణు విశాల్, లాల్ సలామ్ సినిమా పరాజయం తనను ఎంతగానో బాధించిందని చెప్పుకొచ్చారు.
తప్పు నాదే.. బాధ్యత తీసుకుంటా: విష్ణు విశాల్
"లాల్ సలామ్ సినిమా థియేటర్లలోనే కాదు.. ఓటీటీలోనూ వర్కవుట్ కాలేదు. అందుకే నేను నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థకు క్షమాపణలు చెప్పాను. దాంతో వాళ్లు 'మీరెందుకు అంతగా బాధపడుతున్నారు?' అని నన్ను అడిగారు. ఒక హీరోగా ఈ సినిమా పరాజయానికి నేనే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని, త్వరలోనే ఒక మంచి సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తానని వారికి చెప్పాను" అని విష్ణు విశాల్ వివరించారు.
విష్ణు విశాల్ను ఓదారుస్తూ
నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రతినిధులు విష్ణు విశాల్ను ఓదారుస్తూ.. ఇది కేవలం అతని సినిమా మాత్రమే కాదని, వాళ్లు సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ క్రేజ్ను నమ్ముకుని బిజినెస్ చేశారని గుర్తు చేశారు. ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ దాదాపు గంట పాటు కనిపిస్తారని, కాబట్టి దీనికి విష్ణు విశాల్ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదని సర్దిచెప్పారు.
అయినప్పటికీ విష్ణు విశాల్ మాత్రం.. ఇది తన సినిమానేనని, ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో తెలుసుకుని ముందుకు సాగుతానని స్పష్టం చేశారు. ఒక హీరో తన సినిమా పరాజయాన్ని ఒప్పుకుని, ఓటీటీ సంస్థకు క్షమాపణలు చెప్పడం సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా అరుదైన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు.
భారీ నష్టాలు.. మిస్సయిన హార్డ్ డిస్క్ కథ
లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై సుభాస్కరణ్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన లాల్ సలామ్ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాను సుమారు 80 నుంచి 90 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించారు. కానీ, థియేటర్లలో ఈ చిత్రం కేవలం 17.74 కోట్ల ఇండియా గ్రాస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 31.25 కోట్ల వసూళ్లను మాత్రమే సాధించింది. ఈ సినిమా తెచ్చిన నష్టాలు లైకా ప్రొడక్షన్స్ సంస్థను తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి.
సన్ నెక్ట్స్లో ఓటీటీ రిలీజ్
నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ సినిమా ఎందుకు విడుదల కాలేదనే విషయంపై కూడా క్లారిటీ వచ్చింది. సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన ఫుటేజ్ ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ పోయిందని, అందువల్లే ఓటీటీ కోసం ప్లాన్ చేసిన ప్రత్యేక 'డైరెక్టర్స్ కట్' వెర్షన్ ఎడిటింగ్ ఆలస్యమైందని ఐశ్వర్య రజనీకాంత్ గతంలో ప్రకటించారు. ఈ గందరగోళం వల్లే నెట్ఫ్లిక్స్ ఒప్పందం రద్దయి, చివరకు సినిమా సన్ నెక్ట్స్లో ఓటీటీ రిలీజ్ కావాల్సి వచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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