OTT Father: ఓటీటీలో దాగున్న 7 బెస్ట్ తెలుగు అండర్రేటెడ్ ‘నాన్న’ సినిమాలు, మరుగున పడిన పసిడి కథలు- గుండెకు హత్తుకునేలా!
Fathers Day Special Best 7 Underrated OTT Telugu Movies: ఇవాళ (జూన్ 21) పితృ దినోత్సవం సందర్భంగా కమర్షియల్ హంగామాకు దూరంగా తండ్రి అనుబంధాన్ని అత్యంత సహజంగా ఆవిష్కరించిన 7 బెస్ట్ అండర్రేటెడ్ తెలుగు సినిమాల ప్రత్యేక కథనం ఇదీ. మరుగున పడిన పసిడి కథల ఓటీటీలు, ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్తో సహా చూద్దాం.
Fathers Day Special Must Watch Best 7 Underrated OTT Telugu Movies: సినిమాల్లో తండ్రి సెంటిమెంట్ అనగానే మనకు వెంటనే 'బొమ్మరిల్లు', 'జెర్సీ', లేదా 'నాన్నకు ప్రేమతో' వంటి భారీ విజయాలు సాధించిన చిత్రాలే గుర్తొస్తాయి.
మరుగున పడిన కథలు
అయితే, పెద్దగా ప్రచారం లభించకపోయినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ హంగామా చేయకపోయినా.. ప్రేక్షకుల గుండెలను పిండేసే కథలతో వచ్చిన కొన్ని అద్భుతమైన చిత్రాలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో మరుగున పడిపోయాయి.
ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా
నేడు (జూన్ 21) అంతర్జాతీయ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా, నాన్న ప్రేమలోని అసలు సిసలు ప్రేమను, తండ్రీకూతుళ్లు, తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్ను అద్భుతంగా చూపించిన బెస్ట్ 7 అండర్రేటెడ్ ఓటీటీ తెలుగు సినిమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. రాజరాజ చోర (Raja Raja Chora) – కొడుకు కళ్లల్లో హీరో అవ్వాలని..
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.5/10
ఎక్కడ చూడాలి: జీ5 (ZEE5)
కథాంశం: భాస్కర్ (శ్రీవిష్ణు) ఒక జిరాక్స్ షాప్లో పనిచేస్తూ, రాత్రి వేళల్లో చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తుంటాడు. అయితే తన ఐదేళ్ల కొడుకుకు మాత్రం తాను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని అబద్ధం చెప్తాడు. తన కొడుకు తనను ఒక హీరోలా చూడాలనేదే అతని ఆరాటం. అనుకోని పరిస్థితుల్లో అతని దొంగతనాలు బయటపడి, భార్యకు దూరమైనప్పుడు.. కొడుకు దృష్టిలో తన విలువ పోకూడదని ఒక తండ్రిగా అతను చేసే ఆఖరి ప్రయత్నమే ఈ సినిమా.
ఎందుకు చూడాలి?: ఇదొక క్రైమ్ కామెడీ చిత్రమైనప్పటికీ, దీని అంతర్లీనంగా ఉండే తండ్రీకొడుకుల ఎమోషన్ గుండెలను పిండేస్తుంది. క్లైమాక్స్ సీన్లలో కొడుకు కోసం తండ్రి పడే తపన ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తుంది. శ్రీవిష్ణు కెరీర్లోనే ఇదొక ఉత్తమమైన చిత్రం.
2. పంచతంత్రం (Panchathantram) – ఆధునిక బంధాల మధ్య ఆందోళన
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.2/10
ఎక్కడ చూడాలి: ఈటీవీ విన్ (ETV Win) / ఆహా (Aha)
కథాంశం: ఇదొక ఐదు కథల సంకలనం (Anthology). ఇందులో ఒక కథ రిటైర్డ్ తండ్రి రామమూర్తి (సముద్రఖని), అతని కూతురు లేఖ (శివాత్మిక రాజశేఖర్) చుట్టూ తిరుగుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ స్వతంత్రంగా బతకాలనుకునే కూతురి భద్రత, భవిష్యత్తు గురించి ఆ తండ్రి నిరంతరం ఆందోళన చెందుతుంటాడు. వయసు పైబడిన తండ్రిని కూతురు ఎలా అర్థం చేసుకుంది, వారి మధ్య ఉన్న జనరేషన్ గ్యాప్ ఎలా తొలగిందనేదే కథ.
"నువ్వు ఎంత ఎదిగినా నా దృష్టిలో చిన్న పిల్లాడివే, నీకు ఏదైనా కష్టమొస్తే తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు" అనే భావన ఈ పాత్రలో కనిపిస్తుంది.
ఎందుకు చూడాలి?: నేటి తరం తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య ఉండే ఆలోచనా విధానాల వ్యత్యాసాన్ని, వాటి వెనుక ఉండే స్వచ్ఛమైన ప్రేమను ఈ సినిమా చాలా ప్రాక్టికల్గా చూపించింది. సముద్రఖని తన నటనతో మరోసారి మెప్పించారు.
3. విమానం (Vimanam) – కొడుకు కల కోసం ప్రాణమిచ్చే నాన్న
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.8/10
ఎక్కడ చూడాలి: జీ5 (ZEE5)
కథాంశం: వీరయ్య (సముద్రఖని) ఒక పేద అంగవైకల్యం ఉన్న తండ్రి. సులభ్ కాంప్లెక్స్ నడుపుకుంటూ తన ఏడేళ్ల కొడుకును ప్రాణంగా చూసుకుంటాడు. ఆ చిన్నారికి ఎలాగైనా విమానం ఎక్కాలనేది పెద్ద కోరిక. అయితే, ఆ కొడుకు ఒక భయంకరమైన క్యాన్సర్ వ్యాధి కారణంగా చనిపోతాడని తండ్రికి తెలుస్తుంది. తన కొడుకు చనిపోయేలోపు ఎలాగైనా విమానం ఎక్కించాలనే ఒక తండ్రి పడే తపన, సమాజంతో అతను చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా.
ఎందుకు చూడాలి?: సముద్రఖని నటన ప్రతి ఒక్కరితో కంటతడి పెట్టిస్తుంది. డబ్బు లేకపోయినా కొడుకు ఆఖరి కోరిక తీర్చడానికి ఒక తండ్రి ఎంతటి సాహసానికైనా ఎలా సిద్ధపడతాడనేది ఇందులో చాలా ఎమోషనల్గా చూపించారు. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లేని ఒక స్వచ్ఛమైన నాన్న కథ ఇది.
4. 35 చిన్న కథ కాదు (35 Chinna Katha Kaadu) – కొడుకు చదువు కోసం తండ్రి ఆరాటం
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 8.1/10
ఎక్కడ చూడాలి: జీ5 (ZEE5)
కథాంశం: తిరుపతిలో ఉండే ఒక సాదాసీదా మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన కథ ఇది. తండ్రి (విశ్వదేవ్ దీక్షిత్) బస్సు కండక్టర్గా పనిచేస్తుంటాడు. అతని పెద్ద కొడుకు లెక్కల్లో చాలా వీక్, సున్నా మార్కులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. చదువు రాకపోతే సమాజంలో బతకలేరని భయపడే తండ్రి, కొడుకును క్రమశిక్షణలో పెట్టే క్రమంలో వారి మధ్య వచ్చే గ్యాప్, చివరకు ఆ తండ్రి కొడుకులోని అసలైన ప్రతిభను ఎలా గుర్తించాడనేది ఈ చిత్ర నేపథ్యం.
ఎందుకు చూడాలి?: చదువు చుట్టూ తిరిగే కథ అయినప్పటికీ, ఇందులో తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే ప్రేమాభిమానాలను ఎంతో సున్నితంగా ఆవిష్కరించారు. మధ్యతరగతి తండ్రుల మనస్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సినిమా కచ్చితంగా చూడాలి. "నా కొడుకు దేనికీ పనికిరాడు అనడానికి మీరెవరు" అని స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని తండ్రి ప్రశ్నించే సీన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
5. మెంటల్ మదిలో (Mental Madhilo) – స్నేహితుడిలాంటి నాన్న
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.3/10
ఎక్కడ చూడాలి: ఆహా (Aha)
కథాంశం: అరవింద్ కృష్ణ (శ్రీవిష్ణు) చిన్నప్పటి నుంచి ఏ విషయమైనా తేల్చుకోలేని గందరగోళ మనస్తత్వం ఉన్న యువకుడు. రెండు ఆప్షన్లు ఉంటే ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవడం అతనికి చాలా కష్టం. అలాంటి కొడుకును సమాజం తిడుతున్నా, అతని తండ్రి (శివాజీ రాజా) మాత్రం ఎంతో ఓపికగా భరిస్తాడు. కొడుకుపై ఎప్పుడూ అరవకుండా, ఒక మంచి స్నేహితుడిలా సలహాలు ఇస్తూ అతనికి తోడుగా నిలుస్తాడు.
ఎందుకు చూడాలి?: సినిమాల్లో సాధారణంగా కనిపించే కోపిష్టి తండ్రుల పాత్రలకు పూర్తి భిన్నంగా ఈ సినిమాలోని నాన్న పాత్ర ఉంటుంది. పిల్లల బలహీనతలను అర్థం చేసుకుని, వారికి మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే తండ్రి ఎంత అవసరమో ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది. శివాజీ రాజా నటన సినిమాకే ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
6. శ్రీకారం (Sreekaram) – కొడుకు ఆశయం కోసం నిలిచిన రైతు
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 6.9/10
ఎక్కడ చూడాలి: సన్ నెక్ట్స్ (Sun NXT)
కథాంశం: కార్తీక్ (శర్వానంద్) లండన్లో భారీ ప్యాకేజీతో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం సంపాదిస్తాడు. కానీ, అతని తండ్రి కేశవులు (రావు రమేష్) ఊరిలో అప్పుల పాలైన ఒక సాదాసీదా రైతు. కొడుకు ఉద్యోగం చూసి మురిసిపోయే ఆ తండ్రికి, కార్తీక్ తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ఊరికొచ్చి వ్యవసాయం చేస్తానన్నప్పుడు షాక్ తగులుతుంది. తనలా తన కొడుకు కూడా నష్టపోతాడేమోనని భయపడే ఆ తండ్రిని ఒప్పించి, కార్తీక్ ఎలా విజయం సాధించాడనేదే కథ.
ఎందుకు చూడాలి?: రావు రమేష్, శర్వానంద్ మధ్య వచ్చే సెంటిమెంట్ సీన్లు చాలా సహజంగా ఉంటాయి. వ్యవసాయం విలువను చాటిచెప్పడంతో పాటు, తండ్రి గౌరవాన్ని కాపాడటానికి ఒక కొడుకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడనే కోణాన్ని ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది.
7. ధోని (Dhoni) – కొడుకు కలల కోసం ఒక తండ్రి తపన
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.1/10
ఎక్కడ చూడాలి: యూట్యూబ్ (YouTube)
కథాంశం: సుబ్రమణ్యం (ప్రకాష్ రాజ్) ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. తన కొడుకు బాగా చదువుకుని జీవితంలో స్థిరపడాలని ఆశపడతాడు. కానీ, ఆ అబ్బాయికి చదువు కంటే క్రికెట్ అంటేనే ఇష్టం. ఎంఎస్ ధోనిలా పెద్ద క్రికెటర్ కావాలని కలలు కంటాడు. చదువు కోసం తండ్రి పెట్టే ఒత్తిడి వల్ల కొడుకు కోమాలోకి వెళ్లినప్పుడు ఆ తండ్రి పడే పశ్చాత్తాపం, ఆ తర్వాత కొడుకు కలను నిజం చేయడానికి చేసే పోరాటం చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
ఎందుకు చూడాలి?: ప్రకాష్ రాజ్ స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం నేటి విద్యా వ్యవస్థను, తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడిని ప్రశ్నిస్తుంది. పిల్లలపై మన ఆశలను రుద్దడం కంటే, వారి ఇష్టాన్ని గౌరవించడం ఎంత ముఖ్యమో ప్రతి తండ్రికి అర్థమయ్యేలా చెప్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More