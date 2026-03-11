Zee5 OTT: ఫ్యామిలీని నమ్ముకున్నవాళ్లు ఎప్పుడు చెడిపోలేదు, చాలా ఏళ్ల వరకు కనిపిస్తుంది:జీ5 ఓటీటీ తెలుగు వైస్ ప్రెసిడెంట్
Zee5 OTT Telugu Vice President On D/O Daughter Of Prasad Rao: జీ5 ఓటీటీలో తెలుగులో రీసెంట్గా వచ్చిన క్రైమ్ సస్పెన్స్ ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు. ఈ సిరీస్ హిట్ అయిన నేపథ్యంలో జీ5 తెలుగు తెలుగు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జయంత్ రాఘవన్ కామెంట్స్ చేశారు.
తెలుగు దిగ్గజ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఒకటి అయిన జీ5లో ఇటీవల వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు’. ఈ ఓటీటీ సిరీస్లో రాజీవ్ కనకాల, ఉదయభాను, వాసంతిక, శ్రీరామ్ వెంకట్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
కె.వి. శ్రీరామ్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్కి కృష్ణ పోలూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఫిబ్రవరి 27 నుంచి జీ5లో డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన వారం రోజుల్లోనే వంద మిలియన్ల స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్తో సత్తా సాధించింది ఈ తెలుగు వెబ్ సిరీస్.
100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ సాధించిన నేపథ్యంలో డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీ5 ఓటీటీ తెలుగు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జయంత్ రాఘవన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
జీ5 తెలుగు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జయంత్ రాఘవన్ మాట్లాడుతూ .. "‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు’ కదా.. కానీ డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ చాలా ఏళ్ల వరకు కనిపిస్తుంది. జీ5 ఓటీటీలో తెలుగులో చాలా ఏళ్లు నిలబడుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్" అని అన్నారు.
"ఫ్యామిలీని నమ్ముకున్న వాళ్లెప్పుడూ చెడిపోలేదు. మేం కంటెంట్తో ఫ్యామిలీని నమ్మాం. ఆ నమ్మకం నిలబడింది. మా ఓటీటీ సిరీస్ను ఇంత పెద్ద హిట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్" అని జయంత్ రాఘవన్ పేర్కొన్నారు.
ఇదే ఈవెంట్లో దర్శకుడు కృష్ణ పోలూరు మాట్లాడుతూ .. "‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు’ సిరీస్ను ఆడియెన్స్ వరకు తీసుకు వెళ్లిన మీడియాకు థాంక్స్. నాకు ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన అనురాధా మేడం, జయంత్ గారికి, శ్రీరామ్ గారికి థాంక్స్" అని చెప్పారు.
"మా కోసం రాజీవ్ కనకాల గారు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఉదయభాను గారు మాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. కథ విన్న తరువాత వాసంతిక ఎంతో ఎగ్జైట్ అయింది. ఎప్పుడెప్పుడు షూటింగ్ చేస్తామా? అన్నట్టుగా ఉండేది. ఈ కథలో నాతో పాటు ప్రయాణించిన ప్రభాకర్, కొండల్రావుకి థాంక్స్. ఎడిటింగ్లో వాసురెడ్డి, ఫైనల్ ఆర్ఆర్లో కిరణ్మయి, సిద్దు చాలా సహాయం చేశారు. మా సిరీస్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న ఆడియెన్స్కి థాంక్స్" అని కృష్ణ పోలూరు తెలిపారు.
"‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’ సిరీస్లో స్వాతి లాంటి మంచి పాత్రను ఇచ్చిన దర్శకుడు కృష్ణ గారికి థాంక్స్. ఈ సిరీస్ను పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు అందరూ కలిసి చూడాలి. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మేం చూపించాం. ప్రతీ ఒక్కరూ నా పాత్రని ప్రశంసిస్తుంటే ఆనందంగా ఉంది. నాకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’ టీంకు థాంక్స్" అని నటి వాసంతికి పేర్కొన్నారు.