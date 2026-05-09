OTT Trending: ఓటీటీ రిలీజ్ రోజే ట్రెండింగ్- 341 పాయింట్లు, టాప్ 2లో ప్రియాంక చోప్రా స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్- తెలుగులోనూ!

Priyanka Chopra Citadel 2 OTT Trending: ప్రియాంక చోప్రా స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ సిటాడెల్ 2 ఓటీటీ ట్రెండింగ్లో అదరగొడుతోంది. ఓటీటీ రిలీజ్ రోజు నుంచే ట్రెండింగ్లో నిలిచిన సిటాడెల్ సీజన్ 2 ప్రస్తుతం రెండో స్థానంలో దూసుకుపోతోంది. మరి సిటాడెల్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో తెలుసుకుందాం.
Priyanka Chopra Citadel 2 OTT Trending #2: ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత బిగ్గెస్ట్ ఓటీటీ సిరీస్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన 'సిటాడెల్' రెండో సీజన్ ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. బుధవారం (మే 6) నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో సిటాడెల్ సీజన్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
అయితే, ఈ రెండో సీజన్కు ముందుగా ఎలాంటి హడావుడి, ప్రచార ఆర్భాటాలు లేకపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కానీ, ఎలాంటి ప్రమోషన్లు లేకపోయినా గ్లోబల్ లెవల్లో ఈ ఓటీటీ సిరీస్కు భారీ ఆదరణ దక్కుతోంది. ఫ్లిక్స్పెట్రోల్ (FlixPatrol) గణాంకాల ప్రకారం, ఓటీటీ రిలీజ్ తొలి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా వీక్షించిన షో జాబితాలో 'సిటాడెల్' రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
ప్రమోషన్లు నిల్.. క్రేజ్ ఫుల్!
సాధారణంగా ఇలాంటి భారీ బడ్జెట్ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ల కోసం నెలల ముందు నుంచే ప్రచార పర్వం మొదలవుతుంది. కానీ, సిటాడెల్ సీజన్ 2 ఓటీటీ విషయంలో మేకర్స్ వ్యూహం మరోలా ఉంది. ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ను కేవలం రెండు వారాల ముందే ప్రకటించి, సిటాడెల్ 2 ట్రైలర్ను వదిలారు.
నటీనటుల ఇంటర్వ్యూలు, గ్రాండ్ ప్రీమియర్లు లేదా కనీసం నటీనటుల వీడియో బైట్స్ కూడా లేకుండానే సిటాడెల్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చారు. గతేడాది మొదటి సీజన్ విడుదల సమయంలో మూడు ఖండాల్లో, నాలుగు ప్రధాన నగరాల్లో భారీ వేడుకలు నిర్వహించగా, ఈసారి మాత్రం అంతా నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోయింది. కేవలం ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న రూసో బ్రదర్స్ 'నో స్పాయిలర్స్ ప్లీజ్' అని పెట్టిన మెసేజ్తోనే సరిపెట్టారు.
నెంబర్ 2 స్థానంలో స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్
మే 6న మొత్తం ఏడు ఎపిసోడ్లు ఒకేసారి సిటాడెల్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. తొలిరోజే 341 పాయింట్లు సాధించి, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో గ్లోబల్ చార్ట్స్లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది సిటాడెల్ 2. 'ది బాయ్స్' (The Boys) సిరీస్ 500 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండటంతో, సిటాడెల్ రెండో స్థానానికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది.
భారత్తో సహా దాదాపు 37 దేశాల్లో ఈ సిటాడెల్ 2 షో ఓటీటీ టాప్-5లో నిలవడం విశేషం. మరో పాపులర్ షో 'ఇన్విన్సిబుల్' (Invincible) మూడో స్థానానికి పడిపోయింది. అయితే, ఇతర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లతో పోలిస్తే నెట్ఫ్లిక్స్లో 'మ్యాన్ ఆన్ ఫైర్' (864 పాయింట్లు) ఇప్పటికీ ప్రథమ స్థానంలో ఉండగా, సిటాడెల్ గట్టి పోటీనిస్తోంది.
కథా నేపథ్యం ఇదే
ఒకప్పుడు అగ్రగామి గూఢచారి సంస్థగా ఉన్న సిటాడెల్కు చెందిన మేసన్ కేన్ (రిచర్డ్ మాడెన్), నాదియా సిన్హా (ప్రియాంక చోప్రా) అనే ఇద్దరు ఏజెంట్ల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ప్రత్యర్థి సంస్థ చేసిన దాడిలో తమ గతాన్ని, జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోయిన వీరు.. మళ్లీ తమ అస్తిత్వాన్ని ఎలా వెతుక్కున్నారు? శత్రువులపై ఎలా ఎదురుదాడి చేశారనేది ఈ సీజన్ 2 హైలైట్.
|Top Amazon Prime Video shows worldwide on May 6, 2026
|Rank
|Show
|Points
|1
|The Boys
|508
|2
|Citadel
|341
|3
|Invincible
|294
|4
|The House of the Spirits
|188
|5
|Young Sherlock
|165
|6
|Scarpetta
|120
|7
|Yo soy la Betty la fea
|112
|8
|Las de siempre
|74
|8
|Fallout
|74
|10
|The Grand-ish Tour
|67
|Data: FlixPatrol
ఓటీటీ రిలీజ్ రోజు నుంచే
ప్రస్తుతం సిటాడెల్ 2 సీజన్ ఏడు ఎపిసోడ్లు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు భాషలో కూడా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, ఊహించని ట్విస్టులతో సాగే ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అందుకే ఓటీటీ రిలీజ్ రోజే ట్రెండింగ్లోకి వచ్చి టాప్ 2గా నిలిచింది ప్రియాంక చోప్రా స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిటాడెల్ 2.
