Prime MX Player OTT: ఓటీటీ రంగంలో పెను మార్పు- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ విలీనం- కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే!
OTT Platforms MX Player Unification Amazon Prime: ఓటీటీ రంగంలో మంచి పెనుమార్పు చోటుచేసుకోనుంది. దిగ్గజ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ సంస్థ అయిన ప్రైమ్ వీడియో.. మరో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ను తనలో విలీనం చేసుకునే ప్రక్రియ తుది అంకానికి చేరుకుంది. దీంతో కలిగే ప్రయోజనాలపై లుక్కేద్దాం.
Amazon Prime MX Player OTT Unification: భారతీయ ఓటీటీ రంగంలో పెను మార్పు చోటుచేసుకోనుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, తన అనుబంధ సంస్థ అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ (MX Player)ను పూర్తిగా తనలో విలీనం చేసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనివల్ల భారతీయ ప్రేక్షకులకు అతిపెద్ద కంటెంట్ ఓటీటీ లైబ్రరీ అందుబాటులోకి రానుంది.
వినోద సామ్రాజ్యాల ఏకీకరణ
రెండు ఏళ్ల క్రితం ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ను అమెజాన్ దక్కించుకున్నప్పటి నుంచే ఈ మార్పులకు పునాది పడింది. తాజాగా గురువారం (మే 7) నాడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో అధికారికంగా ఈ ఓటీటీ విలీనాన్ని ధృవీకరించింది. ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియో, ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్లు ఒకే గొడుగు కిందకు రావడం వల్ల ఉచిత, పెయిడ్ కంటెంట్ రెండూ ఒకే చోట లభిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి ఓటీటీ ప్రేక్షకుడికి నాణ్యమైన వినోదాన్ని అందించే 'వన్-స్టాప్ డెస్టినేషన్'గా ప్రైమ్ వీడియో అవతరించనుంది.
ఈ విలీనం గురించి ప్రైమ్ వీడియో ఆసియా-పసిఫిక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గౌరవ్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. "మా ప్రేక్షకులకు వైవిధ్యమైన, వాస్తవికమైన కథలను అందించడమే మా లక్ష్యం. ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ భారీ ఒరిజినల్ కంటెంట్, విశాలమైన యూజర్ బేస్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోతో కలవడం మా కలెక్టివ్ ఆఫరింగ్ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ప్రస్థానం.. చిన్న యాప్ నుంచి దిగ్గజం దాకా
ప్రారంభంలో ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ ఓటీటీ కేవలం ఒక వీడియో ప్లేయర్ యాప్గా మాత్రమే ఉండేది. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా మైక్రో డ్రామాలు, ఉచిత ఓటీటీ రిలీజ్ కంటెంట్ సర్వీసులతో దూసుకెళ్లింది. ముఖ్యంగా యానిమల్ విలన్ బాబీ డియోల్ నటించిన 'ఆశ్రమ్', 'భౌకాల్', 'రసభరి' వంటి ఒరిజినల్ ఓటీటీ సిరీస్లతో ఈ ప్లాట్ఫామ్ భారీ క్రేజ్ సంపాదించుకుంది.
2024లో ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయల్ ఆస్తులను అమెజాన్ ప్రైమ్ కొనుగోలు చేసి అమెజాన్ మినీ టీవీ (miniTV)తో కలిపి 'అమెజాన్ ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్'ను సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రయాణం ప్రైమ్ వీడియోతో విలీనం దిశగా తుది అంకానికి చేరుకుంది.
యూజర్లకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఈ విలీనం వల్ల సబ్స్క్రిప్షన్ ఆధారిత (SVOD), ప్రకటనలతో కూడిన ఉచిత (AVOD), అద్దె ప్రాతిపదికన చూసే (TVOD) కంటెంట్ అంతా ఒకే ప్లాట్ఫామ్లో లభిస్తుంది.
అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్ల కోసం: అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేకుండా లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్లతో చూసే ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఉచిత వినియోగదారుల కోసం: మినీ టీవీ లేదా ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్లో లభించే ఉచిత వినోదం ఇకపై ప్రైమ్ వీడియోలోనే ఒక ప్రత్యేక విభాగంగా లభిస్తుంది.
యాప్స్ పనితీరులో మార్పులు
వచ్చే కొన్ని నెలల్లో ఈ విలీన ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారుల కోసం ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్ యాప్ తన లోకల్ వీడియో ప్లేయర్ ఫీచర్లను కొనసాగిస్తూనే, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇంటర్ఫేస్ను కలిగి ఉంటుంది.
అయితే ఐఓఎస్ (iOS), వెబ్, స్మార్ట్ టీవీ యూజర్లు మాత్రం నేరుగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో యాప్కే రీడైరెక్ట్ అవుతారు. ఈ విప్లవాత్మక మార్పుతో నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్ వంటి పోటీ ఓటీటీ సంస్థలకు అమెజాన్ ప్రైమ్ సవాల్ విసిరినట్లయింది.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.